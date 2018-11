Grimma/Dürrweitzschen

Das Bürgerzentrum von Dürrweitzschen dürfte am Wochenende von Gegacker durchzogen sein. Denn hier findet die 51. Hauptsonderschau für Federfüßige Zwerghühner statt. Besucher sind am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, dem 18. November, von 9 bis 14 Uhr im Haus willkommen. 70 Züchter reisen aus ganz Deutschland in den Grimmaer Ortsteil und stellen 730 Tiere aus. Die Zwerghühner mit und ohne Bart werden den Anmeldungen zufolge in 37 Farbenschlägen gezeigt.

Rasseschau wird von Vereinsausstellung ergänzt

In der Rasse stecke große Vielfalt, sagt Wilfried Große, Chef des ausrichtenden Rassegeflügel-Zuchtvereins Mutzschen-Wermsdorf und Umgebung. Die Schau des Hauptsondervereins der Federfüßigen Zwerghühner werde mit einer kleinen Vereinsausstellung gekoppelt. Nicht von ungefähr ist das Muldental Gastgeber für die Züchter aus dem ganzen Land. Wilfried Großes Sohn Heiko ist Mitglied im Hauptsonderverein und bemühte sich, die Spezialschau in die Region zu holen. Heikos Frau Beate stellt dabei zehn Tiere aus.

Die Preisrichter kommen – verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit – bereits am Freitag zum Zuge, wenn sie die Tiere der Züchter bewerten. An beiden Wochenendtagen stehen dann laut Große auch Tiere zum Verkauf. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Der gastgebende Verein präsentiert noch etwa 30 andere Hühner und Tauben. Die Züchter aus Mutzschen und Wermsdorf zählen derzeit 35 Mitglieder und feierten 2017 die Gründung ihres Vereins vor 140 Jahren.

Von Frank Prenzel