Ein Abend ganz im Zeichen des unbestrittenen King of Rock‘n‘Roll! WORLD of DINNER präsentiert "A Tribute to Elvis Dinner Show - The Multimedia Experience" am 24. März 2017 im Leipziger Marriott Hotel.

Von den rockigen 50ern aus Hollywood, über die Balladen und Filmsongs der 60er, bis hin zur NBC 1968 Comeback-Show und natürlich zu den letzten Konzerten in Las Vegas hören die Gästen die besten und beliebtesten Lieder von Elvis Presley.

Originale Videos und Tonaufnahmen des King of Rock'n'Roll machen diese Show zu einem emotionalen Erlebnis. So genießen die Dinnergäste eine einmalige Mischung aus Steven Pitmans originalgetreuem Live-Gesang und gewinnen einen Einblick in das Privat- und Künstlerleben seines großen Vorbildes, der sogar auf der Leinwand vor Bühnenpräsenz nur so vibriert!

Als einer der begehrtesten Elvis-Tribute-Acts Europas greift Steven Pitman auf ein Repertoire von weit über 200 Titel aus allen Epochen von Elvis' Karriere zurück und überzeugt mit seiner Stimme und Performance selbst die anspruchsvollsten Elvis-Fans.

Freuen Sie sich dabei auf das große Song-Repertoire des European Elvis Championships 2015 – hier bleiben keine Wünsche offen.

Erleben Sie den unbestrittenen King of Rock‘n‘Roll hautnah: Diese Shows sollte kein Elvis-Fan versäumen!

Details zur Veranstaltung:

A Tribute to ELVIS Dinnershow „The Multimedia Experience“

mit Steven Pitman, dem Europameister der Elvis-Imitatoren 2015

Ort: Marriott Hotel, Am Hallischen Tor 1, 04109 Leipzig

Datum: Freitag, 24. März 2017

Zeit: 19 Uhr (bis ca. 23 Uhr)

Eintritt: 79 Euro pro Person (inkl. 4-Gänge-Menü, Getränke separat, zzgl. Gebühren)

Weitere Informationen finden Sie unter www.worldofdinner.de/elvis-dinnershows

Tickets (keine Abendkasse) telefonisch unter 0201 201 201 oder online hier. Karten gibt es auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Freuen Sie sich auch auf weitere faszinierende Live-Shows von WORLD of DINNER mit erlesenen Menüs im Leipzig Marriott Hotel! Alle Informationen zu den Shows im Marriott Hotel gibt es hier.