Fantastische Winterwelt: Leipziger Eistraum auf dem Augustusplatz

Endlich ist es soweit: Vor der Oper wird am Freitag, 13. Januar 2017 , der erste Leipziger Eistraum eröffnet. Besucher können dort bis zum 5. März 2017 den Winter zelebrieren. Das Angebot umfasst unter anderem eine Eisstockbahn , eine 35 Meter hohe Winterrutsche oder eine Fahrt mit dem Riesenrad . Highlight ist die Eislaufbahn, die rund um den Brunnen errichtet wird: Mit einem Durchmesser von 35 Metern und einer Gesamtfläche von 960 Quadratmetern ist die Eisfläche die größte runde Eisbahn Deutschlands. Natürlich ist auch für Verpflegung gesorgt. Besucher werden mit Glühwein, Baguettes, Kräppelchen, Grillwaren und weiterem verköstigt. Der Leipziger Eistraum öffnet am Freitag ab 12 Uhr seine Pforten für Besucher, um 17 Uhr findet die feierliche Eröffnung statt. Angebot, Programmplan und Preise gibt es unter www.leipziger-eistraum.de.

Datum: 13. Januar bis 5. März 2017

Zeit: Freitag 10 bis 24 Uhr, Samstag 10 bis 1 Uhr, Sonntag 10 bis 22 Uhr

Ort: Augustusplatz Leipzig

Eintritt: frei

Natürlich schön: Glanzlichter der Naturfotografie 2015

Die neue Sonderausstellung "Glanzlichter der Naturfotografie 2015" zeigt ab Sonntag, 15. Januar 2017, im Naturkundemuseum Leipzig die 88 Gewinnerbilder des renommierten gleichnamigen Naturfotowettbewerbes. Es sind die besten Fotos aus fast 22.000 Einsendungen. Nicht nur für Naturfans eine sehenswerte Ausstellung.

Datum: 15. Januar bis 16. April 2017

Ort: Naturkundemuseum Leipzig, Lortzingstr. 3, 04105 Leipzig

Infos zu weiteren Ausstellungen finden Sie in unserem Museumsportal.

Winterrundgang in der Leipziger Spinnerei

Die Galerien in der alten Baumwollspinnerei in Leipzig laden am Samstag, 14. Januar 2017, zum Winterrundgang ein. Kunstinteressierte haben Gelegenheit, neue Ausstellungen anzuschauen und sich über das Jahresprogramm zu informieren.

Datum: Samstag, 14. Januar 2017

Zeit: 11 bis 20 Uhr

Ort: Leipziger Baumwollspinnerei, Spinnereistraße 7, 04179 Leipzig

Nur noch wenige Wochen: Abtauchen am Great Barrier Reef

Dem Winterwetter entfliehen und einfach mal abtauchen. Das geht im Panometer Leipzig noch bis Sonntag, 15. Januar 2017, wo das 360° Panorama Great Barrier Reef zu sehen ist. Das ist die Gelegenheit, das beeindruckende Naturschauspiel aus nächster Nähe und ganz ohne 20-Stunden-Flug anzusehen. Auf dem Podest inmitten des blau-grünen 3500 Quadratmeter großen Rundpanoramas befindet man sich unter dem Meeresspiegel und kann von dort aus die vielfältigen Korallenarten, Tier- und Pflanzenwelt entdecken. Wer das einzigartige Bild noch sehen möchte, sollte sich also beeilen. Das Panorama wird Mitte Januar 2017 von dem neuen Asisi-Projekt "Titanic" abgelöst.

Datum: bis Sonntag, 15. Januar 2017

Zeit: Freitag 10 bis 17 Uhr und Samstag/Sonntag 10 bis 18 Uhr

Ort: Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig

Fotos vom Panorama Great Barrier Reef sowie Neuigkeiten zum Panorama Titanic finden Sie in unserem Special.

Gaming-Event: Szene trifft sich zur Dreamhack

Das Festival Dreamhack, eines der größten Gaming-Events Deutschlands, macht Leipzig an diesem Wochenende zum Treffpunkt der Computerspiel-Szene. Bereits zum zweiten Mal startet das Event auf der Neuen Messe. Dort kämpfen Profispieler mit internationaler Strahlkraft um fünfstellige Preisgelder und bis zu 1.500 Zocker vernetzen zur LAN-Party vom 13. bis 15. Januar ihre Rechner, um gemeinsam zu spielen. Für die Besucher – im vergangenen Jahr kamen rund 13.000 – wird ein umfangreiches Rahmenprogramm von Cosplay bis Lasergame geboten.

Datum: 13. bis 15. Januar 2017

Ort: Leipziger Messergelände

Eintritt: Besucher zahlen online für das Tagesticket 17,50 Euro (Tageskasse: 19 Euro) oder 44,90 Euro für alle drei Tage (Tageskasse: 48,50 Euro). Plätze auf der LAN-Party beginnen bei 89 Euro.

Neuigkeiten und Fotos von der Dreamhack Leipzig finden Sie in unserem Special.

Zauberhafter Nachmittag: „Die kleine Meerjungfrau – das Musical“ in Altenburg

Eine Reise in die Unterwasserwelt: Am Freitag, 13. Januar 2017, gastiert das Theater Liberi mit seinem Familientheater „Die kleine Meerjungfrau – das Musical“ in der Stadthalle „Goldener Pflug“ in Altenburg. Wer kennt sie nicht, die Geschichte der kleinen Meerjungfrau, die mehr sehen will als nur die Unterwasserwelt? Natürlich wird das Märchen des dänischen Erzählers Hans Christian Andersen kindgerecht und charmant interpretiert und dadurch zu einem gelungenen Erlebnis für die ganze Familie. Knapp hundert Minuten inklusive Pause können sich die Musical-Fans aus Altenburg und Umgebung in die Märchenwelt entführen lassen.

Datum: Freitag, 13. Januar 2017

Zeit: 16 Uhr

Ort: Stadthalle „Goldener Pflug“, Altenburg

LVZ Sportbuzzer-Cup: Pokal der Nachwuchskicker

Zwölf Turniere, 73 Mannschaften, rund 730 Nachwuchskicker – das ist der LVZ-Sportbuzzer-Cup 2016/17 . An diesem Wochenende kicken die Nachwuchsspieler in der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes in Abtnaundorf um die Wette. Die offizielle Hallenmeisterschaft des Fußballverbandes der Stadt Leipzig für die B- bis E-Junioren (FVSL) gehört in jeder Saison zu den Höhepunkten des Budenzaubers in der Messestadt. Anpfiff ist Samstag und Sonntag jeweils um 9 Uhr. Tipp: Wer als Zuschauer hingeht, sollte sich warm anziehen, denn die Halle ist nicht beheizt.

Der LVZ-Sportbuzzer tritt als stolzer Partner des FVSL auf. Unter www.sportbuzzer.de/leipzig finden Interessierte ständig aktualisiert die Ergebnisse und Tabellenstände.

Datum: 14. und 15. Januar 2017

Zeit: ab 9 Uhr

Ort: SFV-Sportschule "Egidius Braun", Abtnaundorfer Str. 47, 04347 Leipzig

Blick hinter die Kulissen: Familienführung Oper Leipzig

Auf spielerische Weise können Familien am Sonntag, den 15. Januar 2017, einen Blick hinter die Kulissen der Oper Leipzig werfen. Die Familienführung findet von 11 bis ca. 12.30 Uhr statt. Treffpunkt ist am Bühneneingang Goethestraße. Karten gibt es nur im Vorverkauf an der Kasse des Opernhauses. Weitere Informationen unter www.oper-leipzig.de Datum: Sonntag, 15. Januar 2017

Zeit: 11 Uhr

Ort: Oper Leipzig, Augustusplatz

Aktueller Hinweis: Die Veranstaltung „Das Trödelzelt“ vom 13. bis 15. Januar 2017 auf der Kleinmesse am Cottaweg entfällt komplett aufgrund einer Unwetterwarnung (Wind bis zu 80 km/h) für die Stadt Leipzig. Es besteht ein zu hohes Risiko für den Zeltbau. Der kommende Termin ist der 17. bis 19. Februar 2017.