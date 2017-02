Mediterranes Flair: „Bella Italia“ lockt auf die Freizeitmesse

Es ist wieder so weit: Am Samstag, den 11. Februar 2017, eröffnen auf dem neuen Messegelände in Leipzig gleichzeitig die Haus-Garten-Freizeit und die Mitteldeutsche Handwerksmesse. Bis Sonntag, den 19. Februar 2017, haben die Besucher die Möglichkeit, Eindrücke sowohl aus den Bereichen Wohnen und Leben zu sammeln, als auch traditionelles deutsches Handwerk näher kennenzulernen.

Auf rund 54 000 Quadratmetern präsentieren 870 Aussteller aus 17 Ländern auf der Haus-Garten-Freizeit ihre Produkte rund ums Thema Bauen, Wohnen und Gartengestaltung sowie für Freizeit, Fitness und Mode. Unter dem Motto „Bella Italia“ entsteht in der Glashalle der Messe eine Erlebniswelt, die den Besuchern die italienische Lebensart nicht nur aufzeigen, sondern erlebbar machen soll. Hier können mediterrane Speisen, Mode und Kunsthandwerk begutachtet und getestet werden.

Parallel zur Haus-Garten-Freizeit öffnet die 20. Mitteldeutsche Handwerksmesse. 250 Aussteller, darunter auch Handwerkskammern aus den östlichen Bundesländern, geben einen Einblick in verschiedene Gewerke und Handwerkskünste. Von Bau und Ausbau über Gesundheit und Nahrungsmittel bis hin zu Fahrzeugen sowie seltenem Handwerk – die Messe weist ein breites Themenspektrum auf.

Datum: 11. bis 19. Februar 2017

Zeit: 9.30 bis 18 Uhr

Ort: Leipziger Messegelände, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Tickets: Tagesticket: 12 Euro, ermäßigt 9,50 Euro

Leipzig spielt beim FamilienSpieleFest im Neuen Rathaus

Leipzig spielt! Und zwar am Samstag, den 11. Februar 2017, im Neuen Rathaus. Dort steigt von 13 bis 19 Uhr passend zum Beginn der Winterferien die achte Auflage des großen FamilienSpieleFestes, bei dem sich die ehrwürdigen Hallen des Rathauses auf gleich vier Etagen in ein Spiele-Mekka der Extraklasse verwandeln. Eingeladen sind alle, die spiellustig sind – egal, wie alt. In der Unteren Wandelhalle befindet sich die „Sport- und Spiel-Welt“, mit Geschicklichkeitsspielen, Bogenschießen oder Ruderergometer. Die Obere Wandelhalle führt in die „Brettspielwelten“ mit über 500 Spielen von Schach, Skat, Bridge und Stacking bis zu Retrokonsolenspielen. Im Ratsherrensaal 262 findet traditionell die Monopoly-Stadtmeisterschaft statt.

Datum: Samstag, 11. Februar 2016

Zeit: 13 bis 19 Uhr

Ort: Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Fußball: RB Leipzig gegen Hamburger SV

Die Roten Bullen empfangen am Samstag, den 11. Februar 2017, den Hamburger SV zum Heimspiel in Leipzig. Auch trotz der 1:0 Niederlage am letzten Wochenende gegen Borussia Dortmund sitzt RB Leipzig fest auf dem 2. Tabellenplatz. Damit der Abstand zum Spitzenreiter Bayern München aber nicht größer wird, muss ein Sieg gegen die Hamburger her.

Der Heimbereich ist ausverkauft. Es werden am Heimspieltag wenige Resttickets aus einem Sonderkarten-Kontingent erhältlich sein. Verkauf nur gegen Barzahlung. Anstoß für das Spiel ist 15:30 Uhr.

Datum: Samstag, 11. Februar 2017

Zeit: 15.30 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Am Sportforum 2-3, 04105 Leipzig

Entdeckungsreise im Dunkeln: Abendtour durch den nächtlichen Zoo Leipzig

Bei einer spannenden Entdeckungsreise mit einem geschulten Zoolotsen durch den abendlichen Zoo erleben Besucher insbesondere die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere. Es gibt auch die Chance, einige Tierhäuser zu später Stunde zu besuchen und hierbei ausgewählte Zoobewohner kennenzulernen, die tagsüber oft im Verborgenen bleiben. Die Abendtouren sind ein besonderes Erlebnis für Gäste jeden Alters und für Erstbesucher ebenso geeignet wie für Stammgäste des Zoos.

Tickets gibt es im Vorverkauf unter Telefon 0341-59 33 385 oder per Email unter safaribuero@zoo-leipzig.de

Datum: Samstag, 11. Februar 2017

Zeit: 19.30 bis 21 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 29, 04105 Leipzig

Eintritt: 14 Euro

Starke Kooperation: "Nolde und die Brücke" im Museum der bildenden Künste

Emil Nolde und die Mitglieder der "Brücke" zählen zu den bedeutendsten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Weniger bekannt ist, dass Nolde selbst Mitglied der Gruppe war. Die Ausstellung "Nolde und die Brücke" im Museum der bildenden Künste (MdbK) rückt diese Schaffensperiode in den Fokus. In der Ausstellung werden erstmals Frühwerke Emil Noldes (1867-1956) und der Brücke-Künstler in einem bis dahin nicht bekannten Umfang zusammengeführt, um die stilistischen Anregungen der Künstler in den Gattungen Malerei, Zeichnung und Druckgrafik nachzuzeichnen. Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, den 11. Februar 2017. Zu sehen sind die Werke bis zum 18. Juni 2017.

Datum: Samstag, 11. Februar 2017

Zeit: 18 Uhr (Ausstellungseröffnung)

Ort: Museum der bildenden Künste, Katharinenstraße 10, 04109 Leipzig

Informationen zu weiteren Ausstellungen der Leipziger Museen finden Sie in unserem Museumsspecial.

Schwimmen bei Kerzenschein: Verwöhnmomente im gemütlichen Ambiente im Heide Spa

Zeit, es sich gemütlich zu machen und die kalte Jahreszeit entspannt zu genießen. Das HEIDE SPA Hotel & Resort in Bad Düben hält eine breite Angebotspalette bereit und lädt zum Relaxen in der Badelandschaft, der Saunawelt oder im Wellnessbereich ein. Am Samstag, den 11. Februar 2017, tauchen unzählige Kerzen die Badelandschaft in sanftes Licht. Leise Musik erklingt. Der Stress und die Anstrengungen der vergangenen Woche sind vergessen. Kein Toben, kein Tumult. Einfach nur Entspannung pur!

Datum: Samstag, 11. Februar 2017

Zeit: 22 bis 1 Uhr

Ort: HEIDE SPA, Bitterfelder Str. 42, 04849 Bad Düben

Eintritt: 13 Euro

360°-Panorama "DRESDEN 1945 - Tragik und Hoffnung einer europäischen Stadt"

Das monumentale 360°-Panorama "Dresden 1945" von Yadegar Asisi führt erneut seine Besucher auf eine Zeitreise ins Jahr 1945. Das etwa 3.000 qm große Panorama zeigt die zerstörte Innenstadt von Dresden unmittelbar nach den alliierten Bombardements im Februar 1945. Im Maßstab 1:1 erlebt der Betrachter die Ausmaße der Zerstörungen wie vor 70 Jahren vom Rathausturm am Rande der Altstadt. Über der Szenerie liegen schwere Rauchschwaden und einzelne Brände erleuchten die apokalyptische Trümmerlandschaft. Eine begleitende multimediale Ausstellung führt in die Thematik ein. Am Samstag, den 11. Februar 2017, lädt das Panometer zu einer 90-minütige Intensivführung über das Panometergelände und in die Ausstellung ein.

Datum: Samstag, 11. Februar 2017

Zeit: 15 Uhr

Ort: Panometer Dresden, Gasanstaltstraße 8b, 01237 Dresden

Eintritt: 4 Euro pro Person (zzgl. Eintritt)

Informationen und News zum Panometer Leipzig und anderen Städten finden Sie in unserem Special.

Erkundungen in der Futterküche im Bergzoo Halle

Wollten Sie schon immer mal wissen, was so in den Töpfen der Zooköche brodelt? Dann haben Sie am Freitag, den 10. Februar 2017, Gelegenheit es herauszufinden. Um 14.30 Uhr öffnet der Bergzoo Halle seine Futterküche und gestattet den Besuchern einen Einblick in die Räumlichkeiten, wo tagtäglich das Futter für 1.700 Tiere zubereitet wird. Abgerundet mit spannenden Informationen, was für Leckereien und welche Mengen diese bevorzugt vertilgen, ist dies ein interessantes Angebot für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren.

Datum: Freitag, 10. Februar 2017

Zeit: 14.30 Uhr

Ort: Bergzoo Halle, Reilstraße 57, 06114 Halle

Eintritt: 7 Euro pro Kind und 14 Euro pro Erwachsener inklusive Zoo-Eintritt

HGB zeigt beim Rundgang Leipzigs Künstler von morgen

Fotografie, Installation, Typografie und Performance – selten treffen so viele Kunstformen auf so engem Raum zusammen wie beim Rundgang der HGB in Leipzig. Am Wochenende präsentieren Studierende ihre besten Arbeiten des vergangenen Jahres.

Eröffnet wird der Rundgang am Donnerstag, den 9. Februar um 18 Uhr unter anderem mit einem Auftritt des HGB-Chors. Die sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst Eva-Maria Stange nimmt am Freitag am Rundgang und der Diplomfeier teil. Der Eintritt zur HGB ist frei.

Datum: 9. bis 12. Februar 2017

Ort: Wächterstraße 11, 04107 Leipzig

Öffnungszeiten: Donnerstag 18 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr

Faszination TITANIC - Führung mit Getränkeempfang und kulinarischen Kostproben

Mit seinem 360°-Panorama "TITANIC - Die Versprechen der Moderne" und der begleitenden Ausstellung im Panometer Leipzig rückt Yadegar Asisi zweierlei Aspekte besonders in den Vordergrund: Die Faszination für die grandiose Ingenieursleistung des Luxusliners und die Endlichkeit menschlichen Seins und Handelns, durch die Darstellung des zerborstenen Wracks in der Tiefe des Atlantiks.

wandeln die Besucher auf den Spuren des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts, einem prosperierenden Zeitalter der industriellen Produktion, das mit der „Entdeckung“ des Werkstoffs Stahl tiefgreifende Veränderungen mit sich zog und seine Gesellschaft prägte. Im Anschluss gibt es einen Getränkeempfang und kulinarische Kostproben.

Einen Dämpfer erhielt die Hochstimmung durch den Untergang eines vermeintlich unsinkbaren Luxusdampfers im Jahr 1912, über das die Massenmedien in der ganzen Welt berichteten. Tausende Tonnen von Stahl korrodieren seither auf dem Grunde des Atlantiks. Die ehemals prunkvolle Einrichtung und der Hightech des etwa 50.000 Tonnen schweren Schiffes sind ein einziges Trümmerfeld, das nach und nach von der Natur zurückerobert wird.

Datum: Samstag, 11. Februar 2017

Zeit: 15.30 Uhr

Ort: Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig

Eintritt: 17,50 Euro pro Person (Voranmeldung erforderlich unter service@panometer.de oder telefonisch unter 0341 35 55 34-0

Informationen und News zum Panometer Leipzig und anderen Städten finden Sie in unserem Special.