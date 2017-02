Rosensonntagsumzug in Leipzig: Karnevalisten bitten zur Eis-Party

Am Sonntag, 26. Februar 2017, ziehen Leipzigs Närrinnen und Narren zum 18. Mal durch die City. Der Festumzug beginnt 14 Uhr am Brühl und verläuft über Hainstraße, Markt, Petersstraße, Preußergäßchen, Neumarkt, Reichsstraße, Salzgäßchen zum Markt. Das närrische Volk feiert diesmal unter dem Motto „Wir fürchten weder Amt noch Schimmel und feiern trotzdem unter freiem Himmel“ den Höhepunkt der 5. Jahreszeit. Nach dem Bühnenprogramm werden Kostümierte zur Eis-Party vor der Oper erwartet.

Datum: Sonntag, 26. Februar 2017

Zeit: ab 14 Uhr

Ort: Leipziger Innenstadt

Feuerwehr zum Anfassen: Tag der Offenen Tür bei der Ortsfeuerwehr Böhlitz-Ehrenberg

Feuer löschen, Katzen von Bäumen retten und Kinderaugen zum Leuchten bringen – das leisten die Menschen in der Uniform, die mit lautem Tatütata im roten Auto durch die Stadt fahren. Wie aber sieht der Alltag bei der Feuerwehr wirklich aus? Die Freiwillige Ortsfeuerwehr Böhlitz-Ehrenberg lädt am Samstag, den 25. Februar 2017, zum Tag der offenen Tür ein. Von 14 bis 18.30 Uhr können Interessierte in der Schönauer Landstraße 2a vorbeischauen und die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, einen Rettungswagen und ein Polizeiauto betrachten. Feuerwehrfrauen und –männer werden ihre Technik, Ausrüstung und Geräte präsentieren sowie den Ablauf von Einsätzen darstellen. Für die kleinen Besucher gibt es eine Bastelecke und Kinderschminken. Und weil die Fachmänner und -frauen sowieso vor Ort sind, wird es auch einen Grillstand und ein Lagerfeuer geben.

Datum: Samstag, 25. Februar 2017

Zeit: 14 bis 18.30 Uhr

Ort: Ortsfeuerwehr Böhlitz-Ehrenberg, Schönauer Landstraße 2a, 04178 Leipzig

Heimspiel: RB Leipzig gegen 1. FC Köln

Die Roten Bullen empfangen am Samstag, 25. Februar 2017, den 1. FC Köln zum Heimspiel in Leipzig. Durch das Unentschieden von Bayern München am vorherigen Spieltag und den Auswärtssieg von RB, konnten die Leipziger wieder auf fünf Punkte an den 1. Platz aufschließen. Mit dem 1. FC Köln ist nun der Tabellensiebte zu Gast, gegen den sich RB Leipzig im Hinspiel noch mit einem 1:1 Unentschieden zufrieden geben musste.

Tickets sind noch erhältlich (Stand 20.2.2017). Sollte diese ausverkauft werden, bietet RB Leipzig wenige Resttickets aus Sonderkarten-Kontingenten am Spieltag an der Hauptkasse an.

Der Einlass in die Red Bull Arena beginnt ab 14 Uhr. Der Anstoß ist 15.30 Uhr.

Datum: Samstag, 25. Februar 2017

Zeit: 14 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Am Sportforum 2-3, 04105 Leipzig

Disney on Ice – 100 Jahre voller Zauber in der Messehalle 1

"Disney On Ice - 100 Jahre voller Zauber" ist eine Hommage an die traumhafte Welt von Walt Disney und hält eine Parade aus über 50 der beliebtesten Disney-Figuren bereit, angeführt vom Zeremonienmeister Mickey Maus. Mit ihm und seinen Gefährten Minnie Maus, Donald Duck und Goofy taucht das Publikum ein in die märchenhaften Welten von Cinderella, Schneewittchen, Rapunzel, Arielle, Tiana und natürlich auch von den Schwestern Anna und Elsa aus dem BAFTA- und Oscar-prämierten "Die Eiskönigin". Mit 30 Song-Hits aus 14 verschiedenen Disney und Disney Pixar Filmen können die Kinder ihre Lieblinge aus "Findet Nemo", "Toy Story", "Aladdin" und vielen mehr feiern und gemeinsam mit ihren Eltern eine unvergessliche Show erleben. Ticketpreise ab 23,50 Euro

Datum: Freitag (18.30 Uhr), Samstag (11 Uhr, 15 Uhr und 19 Uhr), Sonntag (11 Uhr, 15 Uhr und 18.30 Uhr)

Ort: Messe Leipzig, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Saisonende für märchenhafte Aschenbrödel-Ausstellung

Aschenbrödel-Fans haben an diesem Wochenende zum letzten Mal Gelegenheit, die Winterausstellung „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auf Schloss Moritzburg zu besuchen. Zu sehen gibt es Figuren des Königspaars, Requisiten sowie eine märchenhafte Dekoration. Am Drehort des Märchenfilms wird die Kulisse gezeigt, außerdem gibt es Möglichkeiten, sich zu verkleiden und etwas über die Hintergründe der Dreharbeiten zu erfahren. Eintritt: 8/4 Euro

Datum: bis Sonntag, 26. Februar 2017

Zeit: jeweils 10 bis 18 Uhr

Ort: Schloss Moritzburg, Schloßallee, 01468 Moritzburg

Happy Birthday Karl May! Gratis ins Karl-May-Museum

Anlässlich des 175. Geburtstages von Karl May öffnen sich die Pforten des Karl-May-Museums für alle Interessierten zu einem Tag der Offenen Tür. Neben ganztägig freiem Eintritt erwarten die kleinen und großen Gäste Spezialführungen vom Sammlungsleiter und den Kindermuseumsführern durch die Dauerausstellungen. Es ist ganztägig freier Eintritt, Spenden für den Erhalt des Karl-May-Museums sind erwünscht.

Datum: Samstag, 25. Februar 2017

Zeit: 10 bis 17 Uhr

Ort: Karl-May-Museum, Karl-May-Straße 5, 01445 Radebeul

Bei Freunden zu Gast auf dem Klaffenbacher Genussmarkt

Hier können Besucher in die Welt des Genusses eintauchen: Kleine Manufakturen und Erzeuger präsentieren an diesem Wochenende auf dem Wasserschloss Klaffenbach hochwertige und erlesene Nahrungs- und Genussmittel aus aller Welt. Pasta, Antipasti, Prosecco, erlesene Weine, Käse , feine Wurstspezialitäten u.v.m. laden den Gaumen zu einer Genussreise ein. Gewürze und Salze, Schokoladen, Essig & Öl, Konfitüren, Süßwaren sowie Wurst- und Schinkenspezialitäten aus Deutschland, Kroatien und Georgien runden das Angebot des Genussmarktes ab. Hingehen und probieren.

Datum: 25. und 26. Februar 2017

Zeit: ab 10 Uhr

Ort: Wasserschloss Klaffenbach, Wasserschloßweg 6, 09123 Chemnitz

Schnabel-Schau: Internationale "Duckomenta" im Stadtgeschichtlichen Museum

Bei dieser Ausstellung sind kleine Schmunzler nur schwer zu verhindern: Die „Duckomenta – Entenhausen in Leipzig“ beleuchtet die Weltgeschichte aus dem Paralleluniversum der Enten heraus. Zu sehen ist die Sonderausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum . Von der Steinzeit bis zur Mondlandung zeigen die Objekte augenzwinkernd die Welt- und Kulturgeschichte der Entenzivilisation. Die rund 180 Exponate sind dabei allesamt im Entenhausen-Stil gehalten. Archäologische Funde, Skulpturen, Gemälde und Zeichnungen zeugen von der rätselhaften Zivilisation dieser mysteriösen Entensippe. Unbedingt sehenswert!

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr

Faschingsabenteuer für Kinder und Erwachsene auf Schloss Weesenstein

Der 21. Weesensteiner Hexenfasching nimmt Kinder und Erwachsene mit auf ein spannendes Abenteuer unter dem Motto „Zwottels Reise zum Pfannkuchenstern“. Nach seiner eher unfreiwilligen Rückkehr hat Zwottel seiner Oma und den Kindern viel zu erzählen: über den Kosmos, Raketen, Sterne und ferne Galaxien. Die unterhaltsame und lehrreiche Führung durch Schloss und Burg endet nach einem turbulenten Rundgang am Hexenfeuer mit Pfannkuchen und Hexentrunk. Eintritt: 8/5 Euro oder 24 Euro Familienticket

Datum: 25. und 26. Februar 2017

Zeit: jeweils 15 bis 16.30 Uhr

Ort: Schloss Weesenstein, Am Schloßberg 1, 01809 Müglitztal

Spuk, Spannung und Spaß im Labyrinthehaus® in Altenburg

Schaurig schön ist es im Labyrinthehaus® in Altenburg. Wer Grusel, Spaß und Spannung erleben will, ist hier genau richtig, denn in den verschiedenen Labyrinthen ist einiges los. Treten Sie ein und erobern Sie die Attraktionen - Tinka Tempel, Kongo King, Tiefseelabyrinth und das Zauberlabyrinth. Jede für sich eine Sehenswürdigkeit. Erleben Sie ein unvergessliches, atemberaubendes Abenteuer - und gruseln Sie sich.

Ort: Labyrinthehaus®, Hausweg 40, 04600 Altenburg

Geöffnet von 10 bis 18 Uhr.

Eintritt: Erwachsene 11 Euro / Kinder (bis 1,40 Meter) 9 Euro

Schattentanztheater „Amazing Shadows“ – Wir verlosen Tickets!

