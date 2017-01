Nicht nur für Pferdenarren: Spitzensport, Show und Expo auf der Partner Pferd

Vier Tage Spannung, Unterhaltung, Lampenfieber und jede Menge Wissenswertes rund ums Pferd: Vom 19. bis 22. Januar 2017 öffnet die PARTNER PFERD auf der Leipziger Messe ihre Tore. Sie vereint Show, Expo und Sport in einzigartiger Weise unter einem Dach. Auf die Besucher wartet eine bunte Mischung aus hochklassigem Sport, spannendem Unterhaltungsprogramm, Vorführungen im Aktionsring und einer umfangreichen Ausstellung für alles, was das Reiterherz begehrt.

Der beliebte Aktionsring in Messehalle 3 bietet ein abwechslungsreiches Programm aus Rassepräsentationen und Vorträgen rund ums Pferd.

Die kleinsten Besucher haben mehrmals täglich die Möglichkeit, beim Ponyreiten ihre ersten Runden auf dem Rücken der Pferde zu bestreiten. Außerdem wartet eine spannende Kinder-Erlebniswelt - ganz im Zeichen der Indianer werden hier viele Aktionen, Geschichten und Entdeckungen geboten, die die jüngeren Besucher in die Welt des Apachen-Häuptlings Winnetou entführen.

Datum: 19. bis 22. Januar 2017

Zeit: Freitag und Samstag von 9-20 Uhr, Sonntag von 9-18 Uhr

Ort: Leipziger Messe, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Weitere Informationen unter www.partner-pferd.de

Musikalische Reise in die Schlager-Zeit mit „Servus Peter“

"Servus Peter" ist eine Hommage an Peter Alexander und seine Musik. Fans können sich am Sonntag, den 22. Januar 2017, in die Zeit der großen Stars entführen lassen und die Lieder von Peter Alexander, Caterina Valente und Heinz Erhardt sowie die Hits der 50er und 60er Jahre erleben.

Angelehnt an das klassische Singspiel von Ralph Benatzky und der Kult-Verfilmung von 1960 mit Peter Alexander wird mit viel Schwung, Musik und Komik in den Biergarten des legendären österreichischen Gasthofes „Im weißen Rössl“ geladen. Lieder wie „Die kleine Kneipe“, „Ich zähle täglich meine Sorgen“, „Souvenirs - Souvenirs“, „Ganz Paris träumt von der Liebe“ oder „Ich will keine Schokolade“ stehen auf der Musikliste.

Alle Informationen zu den Terminen für "Servus Peter" sowie Tickets (versandkostenfrei) gibt es hier oder über die Tickethotline unter 0365 - 5481830.

Datum: Sonntag, den 22. Januar 2017

Zeit: 18 Uhr

Ort: Kongresshalle am Zoo, Pfaffendorfer Str. 31, 04105 Leipzig

Abendtour durch den Zoo für kleine und große Entdecker

Bei einer spannenden Entdeckungsreise mit einem unserer geschulten Zoolotsen durch den abendlichen Zoo Leipzig erleben Besucher insbesondere die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere. Sie haben auch Gelegenheit einige unserer Tierhäuser zu später Stunde zu besuchen und hierbei ausgewählte Zoobewohner kennenzulernen, die tagsüber oft im Verborgenen bleiben. Unsere Abendtouren sind ein besonderes Erlebnis für Gäste jeden Alters und für Erstbesucher ebenso geeignet wie für Stammgäste des Zoos.

Eine Reservierung der Tickets wird empfohlen (direkt im Safari-Büro, per Telefon 0341 / 59 33-385 oder per Email safaribuero@zoo-leipzig.de). Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Datum: 20. und 21. Januar 2017

Zeit: 19:30 Uhr (Dauer 90 Minuten)

Eintritt: 14 Euro

Immer aktuelle Neuigkeiten aus dem Zoo Leipzig finden Sie in unserem Special.

360°-Panorama "DRESDEN 1945 - Tragik und Hoffnung einer europäischen Stadt"

Das monumentale 360°-Panorama "Dresden 1945" von Yadegar Asisi führt erneut seine Besucher auf eine Zeitreise ins Jahr 1945. Das etwa 3.000 qm große Panorama zeigt die zerstörte Innenstadt von Dresden unmittelbar nach den alliierten Bombardements im Februar 1945. Im Maßstab 1:1 erlebt der Betrachter die Ausmaße der Zerstörungen wie vor 70 Jahren vom Rathausturm am Rande der Altstadt. Über der Szenerie liegen schwere Rauchschwaden und einzelne Brände erleuchten die apokalyptische Trümmerlandschaft. Eine begleitende multimediale Ausstellung führt in die Thematik ein.

Zeit: Freitag von 10-17 Uhr, Samstag und Sonntag von 10-18 Uhr

Ort: Panometer Dresden, Gasanstaltstraße 8b, 01237 Dresden

Eintritt: 11,50 Euro (Kinder 6 Euro)

Informationen und News zum Panometer Leipzig und anderen Städten finden Sie in unserem Special.

RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt am 21. Januar 2017

Die Roten Bullen empfangen am Samstag, den 21. Januar 2017, Eintracht Frankfurt zum ersten Punktspiel nach der Winterpause beim Heimspiel in Leipzig. Die beiden Mannschaften trennen nur zwei Tabellenplätze voneinander, wobei die Leipziger nur mit drei Punkten Rückstand auf Platz 1 auf ihre Chance lauern. Für beide Mannschaften geht es also um den Ausbau ihrer guten Positionen. Der Heimbereich ist bereits komplett ausverkauft. Wenige Resttickets aus Sonderkarten-Kontingenten werden am Spieltag an der Hauptkasse auf dem Stadionvorplatz erhältlich sein (nur gegen Barzahlung). Anstoß für das Spiel ist 18.30 Uhr.

Datum: 21. Januar 2017

Zeit: 18.30 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Am Sportforum 2, 04105 Leipzig

Sauna, Bad und Wellness: Verwöhnmomente im gemütlichen Ambiente im Heide Spa

Zeit, es sich gemütlich zu machen und die kalte Jahreszeit entspannt zu genießen. Das HEIDE SPA Hotel & Resort in Bad Düben hält eine breite Angebotspalette bereit und lädt zum Relaxen in der Badelandschaft, der Saunawelt oder im Wellnessbereich ein.