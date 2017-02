Im Blütenmeer - Orchideenschau im Botanischen Garten der Uni Leipzig

Zu Beginn der neuen Saison entführt der Botanische Garten der Universität Leipzig seine Besucher ins Reich der Orchideen: Ab Samstag, den 18. Februar 2017, sind die farbenfrohen Blütenwunder in Dschungelatmosphäre zu sehen.

In einer Sonderausstellung wird außerdem erläutert, wie man vom Erscheinungsbild einer Orchidee auf ihren Kulturort schließen kann. Die Besucher können das Erlebnis der Pflanzen auch mit nach Hause nehmen: Drei renommierte Orchideengärtnereien bieten Pflanzen zum Verkauf an und geben kompetente Informationen und Pflegetipps.

Täglich um 18 Uhr wird für interessierte Orchideenfreunde eine Abendführung durch die Schau angeboten. Eine Anmeldung dafür ist erforderlich.

Datum: ab Samstag, 18. Februar 2017

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: Botanischer Garten der Universität Leipzig, Linnéstr.1, 04103 Leipzig

Eintritt: 5 Euro

Winterspaß im Zoo - Ferientouren und Bastelspaß für Kinder

Hier kommt keine Langeweile auf: Während der Winterferien bietet der Zoo Leipzig ein abwechslungsreiches Ferienprogramm. Am Wochenende öffnet im Restaurant Palmensaal im Gründer-Garten von 10 bis 16 Uhr die kostenfreie Bastelwerkstatt . Traumfänger aus Weide, Draht und Perlen werden gebastelt und Origami-Tiere aus quadratischem Papier gefaltet.

Datum: Samstag/Sonntag, 18./19. Februar 2017

Zeit: jeweils 10 bis 16 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 29, 04105 Leipzig

Alle Details zum Wochenendprogramm finden Sie hier im Zoo-Special!

Schlaflos in Magic City – 30 Stunden Street Art nonstop

Eine Ausstellung voller Kreativität und Abenteuer: Die "magische Stadt" lädt am Wochenende zu "Schlaflos in Magic City" ein. Von Samstag, 18. Februar, 11 Uhr, bis Sonntag, 19. Februar, 17 Uhr, ist die Ausstellung unter dem Motto "Schlaflos in Magic City" durchgehend geöffnet. Während des 30-stündigen Nonstop-Wochenendes in der Magic City warten an jeder Ecke Überraschungen auf die Besucher: kostenlose Führungen, Vorträge, Street Art zum Mitmachen und als Highlight der Banksy-Abend (ab 19 Uhr) u.a. mit der Europa-Premiere der 80-minütigen US-Dokumentation "Saving Banksy". Außerdem werden erstmalig ausgewählte und signierte Werke des berühmten Street Art Künstlers Banksy in der Ausstellung präsentiert.

"Magic City - Die Kunst der Straße" ist eine Ausstellung voller Kreativität und Abenteuer. 40 Street-Art-Künstler aus aller Welt haben hier gemeinsam ihre globale Traumstadt erschaffen, die die Besucher staunend durchwandern können. Wer in der 2.500 Quadratmeter großen Magic City auf Entdeckungsreise geht, trifft überall auf fantasievolle Graffiti und Textbotschaften, auf verblüffende 3D-Illusionen sowie auf seltsame Objekte und Skulpturen.

Datum & Zeit: Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Ort: Kultur-Quartier Zeitenströmung, Königsbrücker Straße 96, 01099 Dresden

Eintritt: Erwachsene 14 Euro, Kinder (ab 6 Jahre) 7 Euro

Ganz entspannt Energie tanken - Saunieren in Naturgarten mit eigenem Schwimmteich

Am Kulkwitzer See können Besucher nicht nur im See selbst entspannen. Für die Wintermonate bietet sich ein Besuch in der meri Sauna an. Dort können die Gäste Ruhe finden, Energie tanken und so richtig entspannen. Die Saune besticht durch ein einzigartig gestaltetes Naturgartensystem mit einem dazugehörigen Schwimmteich. Für einen Marathon-Besuch können bis zu sechs Saunatypen ausprobiert werden. Es gibt auch verschieden gestaltete Ruhezonen . Auch Massagen in der Wellnessabteilung sind möglich. Zudem kann in zwei Restaurants geschlemmt werden.

Datum: Samstag/Sonntag, 18./19. Februar 2017

Zeit: offen zwischen 10 und 23 Uhr

Ort: Meri Sauna Kulkwitzer See, Karlstraße 91, 04420 Markranstädt⁄Leipzig

Eintritt: z.B. 4-Stunden-Karte 18,50 Euro

Mit ein klein wenig Glück hier zwei Gutscheine für 2 x vier Stunden Saunaspaß gewinnen!

"Zeitreise in Miniatur" - Besuch des Zinnfigurenmuseums im Torhaus Dölitz

Das Zinnfigurenmuseum im Torhaus Dölitz gehört zu den größten Museen seiner Art in Europa. Auf drei Etagen werden über 100.000 Zinnfiguren präsentiert. Die kunstvoll gestalteten Figuren und Dioramen laden zu einer Reise durch die Menschheitsgeschichte ein. Höhepunkte ist das etwa 25 Quadratmeter umfassende Groß-Diorama mit vielen Tausend Figuren. Es zeigt die Kampfhandlungen der Völkerschlacht rund um die Ortschaften Dölitz, Probstheida und Holzhausen.

Datum: Samstag/Sonntag, 18./19. Februar 2017

Zeit: jeweils 10-17 Uhr

Ort: Torhaus Dölitz, Helenenstraße 24, 04279 Leipzig

Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, mit Ferienpass kostenlos

Noch mehr Ausflugstipps für das Wochenende und die gesamten Winterferien in Leipzigs Museen.

A Tribute to ABBA: Dinnershow mit den beliebtesten Songs

Mit WORLD of DINNER feiern die Gäste eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte: Live und unplugged präsentieren Original-Darsteller aus erfolgreichen ABBA-Shows am 19. Februar 2017 im Marriott-Hotel in Leipzig unsterbliche ABBA-Hits – garniert mit einem 4-Gänge-Menü. Ab 18 Uhr sind die Dinnergäste als Musiker, Freunde der Band oder Stars der 70er Jahre zu Hause bei "Agnetha", "Björn", "Benny" und "Anni-Frid" eingeladen. Köstliche kulinarische Welten treffen auf spannendes Entertainment mit den beliebtesten Songs der schwedischen Popgruppe.

Datum: Sonntag, 19. Februar 2017

Zeit: 18 Uhr

Ort: Marriott Hotel, Am Hallischen Tor 1, 04109 Leipzig

Weitere Informationen zur Show gibt es hier.

Trödeln und stöbern - Trödelmarkt am Cottaweg

Am Wochenende heißt es wieder: Trödeln und stöbern über das Gelände am Cottaweg . Der Antik- und Trödelmarkt "Das Trödelzelt" ist von Freitag bis Sonntag geöffnet. Freitags kann von 12 bis 18 Uhr um den besten Preis gefeilscht - oder das eigene Hab und Gut an den Mann gebracht werden. Am Samstag und Sonntag öffnet das Gelände zwischen 9 und 17 Uhr. Glück auf!

Datum: Samstag/Sonntag, 18./19. Februar 2017

Zeit: jeweils 9-17 Uhr

Ort: Kleinmesse, Am Cottaweg 4/5, 04177 Leipzig

Eintritt: 2 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei

Noch mehr Familientipps fürs Wochenende gibt es im Erleben-Kalender vom Schlingel!