Die Weltauswahl zu Gast in Leipzig: All Star Game am 3. Februar 2017 in der Arena

Leipzig bekommt sein Handballfest zurück. Am Freitag, den 3. Februar 2017, steigt das beliebte All Star Game wieder in der Arena Leipzig. Die Partie zwischen Nationalmannschaft und Liga-Weltauswahl beginnt um 20.15 Uhr, davor gibt es ab 18 Uhr ein buntes Programm mit Autogrammstunde, Trickwurf-Contest und attraktivem Vorspiel.

Im Rahmen des All Star Games bietet die DKB Handball-Bundesliga den Fans ein unterhaltsames Rahmenprogramm für Jung und Alt. Äußerst beliebt bei den jüngeren Gästen ist die große Maskottchen-Parade der verschiedenen Bundesliga-Clubs.

Beim All Star Game der DKB Handball-Bundesliga spielt die deutsche Nationalmannschaft der Männer gegen eine Auswahl der besten Spieler aus der DKB Handball-Bundesliga. Diese setzt sich zusammen aus deutschen und ausländischen Akteuren, die in den Klubs der DKB Handball-Bundesliga an den Start gehen. Während die deutsche Nationalmannschaft durch den Bundestrainer nominiert wird, setzt sich das Feld der All Stars aus Spielern zusammen, die zuvor in einer Online-Wahl von den Fans gewählt wurden. Das All Star Game hat einen Entertainment-Charakter.

Datum: Freitag, 3. Februar 2017

Zeit: 17.30 Uhr Zuschauereinlass, 18 Uhr Vorspiel: A-Jugend SC DHfK Leipzig vs. Israelische Jugend-Nationalmannschaft, 18 bis 19 Uhr Autogrammstunde mit den All Stars, 20.15 Uhr All Star-Team vs. Deutsche Nationalmannschaft

Ort: Arena Leipzig

Fahrträume auf zwei Rädern: Motorrad-Messe Leipzig 2017

Am Wochenende (Freitag, 3. Februar bis Sonntag, 5. Februar 2017) öffnet die Leipziger Motorradmesse 2017 ihre Pforten. Auf 23.000 Quadratmetern in den Hallen 3 und 5 zeigen fast 300 Aussteller ihre Neuheiten, Bekleidung, Zubehör und Serviceangebote. Dabei sind alle großen und wichtigen Namen vertreten. Dazu erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches und spektakuläres Showprogramm in den beiden Messehallen und im Außengelände, darunter Modenschauen, Stunts, Sportvorführungen sowie Interviews und Reportagen von Reisen auf zwei Rädern.

Datum: 3. bis 5. Februar 2017

Zeit: an allen Messetagen von 9 bis 18 Uhr

Ort: Leipziger Messe, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Alle Infos unter www.zweiradmessen.de/motorrad-messe-leipzig

Kreuz und quer durchs GRASSI: Museen laden zum Tag der offenen Tür

Die drei Museen im Grassi - Angewandte Kunst, Völkerkunde, Musikinstrumente - öffnen am Sonntag, den 5. Februar 2017, viele Türen vom Keller bis zum Dachgeschoss und geben einen Einblick in die Museumsarbeit hinter den Kulissen. Das Programm ist vielfältig: Restaurierungs­projekte werden vorgestellt, es wird über Schädlingsbekämpung im Museum berichtet, Fotografen zeigen, wie man ein Objekt ins rechte Licht rückt, Klima- und Sicherheitstechnik werden erläutert, das Innenleben der historischen Kinoorgel gezeigt und dem Orgelbauer bei einer Schaureparatur über die Schulter geschaut, Wissenswertes zu den Warhol-Plattencovern berichtet, das Buch „Haushalten“ innerhalb der Sonderausstellung BACKEN, BÜGELN, PUTZEN, KOCHEN präsentiert und eine Führung über den Alten Johannisfriedhof angeboten.

Außerdem stehen Führungen durch die Ausstellungen der drei Museen sowie eine Reihe von Mitmach-Aktionen für Kinder auf dem Programm. Die Jüngeren sind außerdem als Detektive im Museum gefragt, können Masken gestalten oder ihr musikalisches Vermögen an diversen Tasteninstrumenten im Klanglabor testen. Der Eintritt ist frei!

Datum: Sonntag, 5. Februar 2017

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: Grassi Museum, Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig

Leipziger Eistraum: Winterspaß auf Kufen

Noch bis zum 5. März 2017 gleicht der Augustusplatz einem winterlichen Spaßparadies. Auf einer 35 Quadratmeter großen Eisfläche dürfen sich täglich alle Schlittschuhbegeisterten beim „Leipziger Eistraum“ austoben. An den Wochenenden können sich die Jüngsten beim Eislauftraining mit einem Leipziger Trainer ausprobieren, die Eissternchen eines Leipziger Eislaufclubs zeigen ihr Können und die Bambini der Leipziger Icefighters demonstrieren feinstes Penaltyschießen. Für gemütliches Hütten-Feeling und dazugehörige Verkostung ist natürlich auch gesorgt.

Datum: bis 5. März 2017

Zeit: Freitag 10 bis 24 Uhr, Samstag 10 bis 1 Uhr, Sonntag 10 bis 22 Uhr

Ort: Augustusplatz Leipzig

Eintritt: frei

Kaffeegeschichte: Museum „Zum Arabischen Coffe Baum“ erstrahlt in neuem Glanz

Klein, charmant und kurzweilig: So lieben viele Leipziger das Museum, das im Haus „Zum Arabischen Coffe Baum“ zur Zeitreise durch mehr als 300 Jahre sächsische Kaffeegeschichte verführt. Die Ausstellung ist nun – erstmals seit der Eröffnung 1999 – komplett überarbeitet worden. 15 liebevoll gestaltete Räume, in denen arabische Kaffeegefäße, Kaffeemühlen und Tischröster, eine Vielzahl von Tassen, historische Speisekarten, Kaffeehaussilber und vieles andere vorgestellt werden, laden wieder zum Entdecken und Staunen ein. Die Ausstellung im ältesten, heute noch existierenden Kaffeehaus Deutschlands erläutert sich selbst, was bei Führungen freilich vertieft wird. Geöffnet ist täglich von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ort: Kleine Fleischergasse 4, 04109 Leipzig

Weitere Informationen und jede Menge Fotos zum Museum und zur Ausstellung finden Sie in hier.

Spuk, Spannung und Spaß im Labyrinthehaus® in Altenburg

Schaurig schön ist es im Labyrinthehaus® in Altenburg. Wer Grusel, Spaß und Spannung erleben will, ist hier genau richtig, denn in den verschiedenen Labyrinthen ist einiges los. Treten Sie ein und erobern Sie die Attraktionen - Tinka Tempel, Kongo King, Tiefseelabyrinth und das Zauberlabyrinth. Jede für sich eine Sehenswürdigkeit. Erleben Sie ein unvergessliches, atemberaubendes Abenteuer - und gruseln Sie sich.

Ort: Labyrinthehaus®, Hausweg 40, 04600 Altenburg

Geöffnet von 10 bis 18 Uhr.

Eintritt: Erwachsene 11 Euro / Kinder (bis 1,40 Meter) 9 Euro

Fotoausstellung: Leipziger Gesichter

Das Stichwort heißt "Nähe" - 55 Persönlichkeiten, die für ihre Stadt stehen, hat Stefan Hoyer (42) vor seine Kamera geholt. Seit gut drei Jahren sammelt der Fotograf "Leipziger Gesichter", Künstler und Politiker, Sportler und Unternehmer. Allesamt Menschen, die vor allem für die jüngere Geschichte der Messemetropole wichtig sind. Leipziger Gesichter lebt von der ausdrücklich subjektiven Sicht auf die jüngste Geschichte der Stadt, in der Stefan Hoyer seit den frühen 1990ern lebt.

Datum: bis 26. Februar 2017

Ort: Hauptbahnhof Leipzig, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig