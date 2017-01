Vorhang auf: Hereinspaziert zum großen Theaterfest im TdJW

"Hereinspaziert, die Show beginnt", heißt es am Sonntag, den 8. Januar 2017 , wenn das Theater der Jungen Welt in Leipzig zu seinem traditionellen Theaterfest einlädt. Festlich herausgeputzt bietet das Theaterhaus am Lindenauer Markt ab 14 Uhr zahlreiche Aktivitäten und Aktionen zum Mitmachen. Für alle großen und kleinen Theaterbesucher öffnen sich dann die gehei­men und manchmal verschlossenen Türen - ein außergewöhnliches Erlebnis für das Publikum. Eine Bühnenshow zeigt Ausschnitte aus aktuellen Arbeiten und Präsentationen der Theaterclubs. Die Junge Wildnis verwandelt den Lofft-Saal in eine interaktive Erlebniswelt für Groß und Klein. Und Schnäppchenjäger kommen bei der Fundus-Auktion auf ihre Kosten.

Datum: Sonntag, 8. Januar 2017

Zeit: ab 14 Uhr

Ort: Theater der Jungen Welt, Lindenauer Markt 21, 04177 Leipzig

Magic City: Eine Liebeserklärung an die Stadt

In Dresden öffnet täglich die „magische Stadt“ ihre Pforten. „Magic City - Die Kunst der Straße“ ist eine Ausstellung voller Kreativität und Abenteuer. 40 Street-Art-Künstler aus aller Welt haben hier gemeinsam ihre globale Traumstadt erschaffen, die die Besucher nun staunend durchwandern können. Wer in der 2.500 Quadratmeter großen Magic City auf Entdeckungsreise geht, trifft überall auf fantasievolle Graffiti und Textbotschaften, auf verblüffende 3D-Illusionen sowie auf seltsame Objekte und Skulpturen. Hinter der nächsten Ecke warten multimediale Installationen, monumentale Wandgemälde oder kleine, fast versteckte Figuren, die zu finden umso aufregender ist.

Ort: Kultur-Quartier Zeitenströmung, Königsbrücker Straße 96, 01099 Dresden

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Eintritt: Erwachsene 14 Euro, Kinder (ab 6 Jahre) 7 Euro

Great Barrier Reef für Groß und Klein: Auf den Spuren von Clownsfischen und Hirnkorallen

Wer bisher die Tour "Von wahnsinnigen Hirnkorallen, emsigen Clownsfischen & Co." im Asisi Panometer Leipzig verpasst hat, hat am Sonntag, den 8. Januar 2017 , zum letzten Mal Gelegenheit, die Führung mitzumachen. Fische, die von Schleiern umgarnt sind, Seegurken beim Sonnenbad am Strand, Korallen mit Hirschgeweihen – all das und viele weitere kuriose Geschichten liefern die Architekten und Bewohner der Unterwasserstadt Great Barrier Reef. Bei dieser 60-minütigen Führung wird manch gut getarntes Geheimnis gelüftet. Los geht's um 15 Uhr . 3 Euro pro Person zzgl. Eintritt.

Weitere Informationen zum Panometer gibt es in unserem Themenspecial.

Datum: Sonntag, 8. Januar 2017

Zeit: 15 Uhr

Ort: Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Str. 114, 04275 Leipzig

Schnabel-Schau: Internationale "Duckomenta" im Stadtgeschichtlichen Museum

Bei dieser Ausstellung sind kleine Schmunzler nur schwer zu verhindern: Die „Duckomenta – Entenhausen in Leipzig“ beleuchtet die Weltgeschichte aus dem Paralleluniversum der Enten heraus. Zu sehen ist die Sonderausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum . Von der Steinzeit bis zur Mondlandung zeigen die Objekte augenzwinkernd die Welt- und Kulturgeschichte der Entenzivilisation. Die rund 180 Exponate sind dabei allesamt im Entenhausen-Stil gehalten. Archäologische Funde, Skulpturen, Gemälde und Zeichnungen zeugen von der rätselhaften Zivilisation dieser mysteriösen Entensippe. Unbedingt sehenswert!

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr

Weitere Ausstellungen in den Leipziger Museen finden Sie in unserem Museumsportal "Schau!".

Spuk, Spannung und Spaß im Labyrinthehaus® in Altenburg

Schaurig schön ist es im Labyrinthehaus® in Altenburg. Wer Grusel, Spaß und Spannung erleben will, ist hier genau richtig, denn in den verschiedenen Labyrinthen ist einiges los. Treten Sie ein und erobern Sie die Attraktionen - Tinka Tempel, Kongo King, Tiefseelabyrinth und das Zauberlabyrinth. Jede für sich eine Sehenswürdigkeit. Erleben Sie ein unvergessliches, atemberaubendes Abenteuer - und gruseln Sie sich.

Ort: Labyrinthehaus®, Hausweg 40, 04600 Altenburg

Geöffnet von 10 bis 18 Uhr.

Eintritt: Erwachsene 11 Euro / Kinder (bis 1,40 Meter) 9 Euro

Märchen-Klassiker: Aschenbrödel-Ausstellung auf Schloss Moritzburg

Märchenhafte Gesellschaft auf Schloss Moritzburg : Die Ausstellung „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ hat geöffnet. Für viele ist das der Märchen-Klassiker schlechthin. Neue Figuren des Königspaars und märchenhafte Dekoration sollen Besucher in diesem Jahr in die Ausstellung des Wintermärchens „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ locken. An dem Drehort des Märchenfilms wird die Kulisse gezeigt, außerdem gibt es Möglichkeiten, sich zu verkleiden und etwas über die Hintergründe der Dreharbeiten zu erfahren. Die Ausstellung ist bis zum 26. Februar 2017 zu sehen, täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr). Infos zu Tickets gibt unter www.schloss-moritzburg.de.

Fastenwandern im Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg

Wer eine Auszeit für Körper und Geist braucht, sollte eine Woche Fastenwandern im Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg einplanen. Durch Fasten werden ungesunde Ernährungs- und Lebensgewohnheiten zugunsten von Gesundheit und Wohlbefinden durchbrochen. Dem Verdauungssystem wird eine Auszeit gegeben, damit es sich regenerieren kann. Verdauungsabläufe normalisieren sich, der Darm wird von Rückständen und abgestorbenem Zellmaterial befreit, es entsteht eine ausgeglichene Darmflora. Stoffwechsel und Hormonhaushalt werden positiv beeinflusst. Die Bad Schmiedeberger Fastenwoche kann der Beginn für eine Ernährungsumstellung sein und auch eine gute Gelegenheit, sich das Rauchen abzugewöhnen. Die nächsten Termine sind vom 8. bis 14. Januar 2017 und vom 15. bis 21. Januar 2017.

A Tribute to ABBA Dinnershow mit allen Hits und köstlichem Menü

Und hier noch ein Tipp zum Vormerken: Am 19. Februar 2017 können ABBA-Fans ab 18 Uhr die Hits der erfolgreichen Band live und zum Mitsingen im Leipziger Marriott Hotel erleben und dazu ein leckeres 4-Gänge-Menü genießen. Wir verlosen 1x2 Freikarten für die „A Tribute to ABBA Dinnershow“ – hier mitspielen und mit etwas Glück gewinnen!

Weitere Ausflugstipps für Leipzig und die Region finden Sie hier.