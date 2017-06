Hoffest Wassergut Canitz

Einmal sehen, wo Zwiebeln, Kartoffeln und Getreide wachsen und wo Kühe auf saftigen Weiden grasen. Diesen Einblick in die ökologische Landwirtschaft bieten die Leipziger Wasserwerke am Samstag, den 17. Juni 2017, von 14 bis 20 Uhr Uhr im Wassergut Canitz. Beim Hoffest gibt es viel zu erleben: von Traktor fahren, Landmaschinenausstellung, Ponyreiten, Strohballen-Hüpfburg, Informationen zu Produkten aus ökologischer Landwirtschaft bis Stockbrotbacken am Lagerfeuer. Auch der Park Canitz und das Wasserwerk Canitz sind mit Aktionen dabei. In der Regionalbahn im MDV können Fahrräder kostenlos mitgenommen werden. Von Wurzen führt ein Radweg direkt zum Wassergut. Ab dem Bahnhof Eilenburg fährt ein Shuttlebus.

Datum: Samstag, 17. Juni 2017

Zeit: 14 bis 20 Uhr

Ort: Wassergut Canitz, Wasewitz 42, 04808 Thallwitz

„Schalom“ - Jüdische Woche in Leipzig

Leipzig feiert während der Jüdischen Woche „Schalom“ die Vielfalt jüdischer Kunst und Kultur. Vom 18. bis 25. Juni 2017 sind mehr als 110 Veranstaltungen geplant. Vom Musical „Candide“ in der Musikalischen Komödie bis hin zur „Meschugge Party“ im Werk 2 gibt es ein vielfältiges Programm. Bei Konzerten, Lesungen, Filmen, Vorträgen, Theater und Tanz können die Besucher in jüdisches Leben eintauchen, sich Alltag und Festtagen, Religion und Kunst nähern. In der Leipziger Baumwollspinnerei wird es eine Ausstellung von Gudrun Petersdorff geben, die Israel und Leipzigs Partnerstadt Herzliya bereiste. Das Museum für Druckkunst in der Nonnenstraße widmet sich in der Sonderschau „New Types“ drei Pionieren des hebräischen Grafik-Designs.

Ein detailliertes Programm finden Sie unter www.leipzig.de/juedische-woche

Datum: 18. bis 25. Juni 2017

Zeit: verschiedene Zeiten

Ort: verschiedene Veranstaltungsorte

Wir treffen uns im Mittelalter: Kinderfest in Markranstädt

Unter dem Motto „Gaukler, Ritter, Stadthalter – Wir treffen uns im Mittelalter“ steigt vom 15. bis 19. Juni 2017 das 142. Markranstädter Kinderfest. Das umfangreiche Programm startet Donnerstag 9.30 Uhr mit einer Kinderveranstaltung in der Stadthalle. Viele Sportaktionen laufen, Sonnabend ist Familientag im Stadtbad, bis Sonntag locken jede Menge Mitmachaktionen , abends gibt’s jeweils eine Disco-Party, Sonntagnachmittag ab 14 Uhr den großen Festumzug mit 26 Wagen. Das Programm bietet jede Menge Höhepunkte von Kinderfestgala, Clowns, Kinderschminken, Luftballonmodellage und Hüpfburg über Kindertombola bis zum Fackelumzug durch die Stadt und Feuerwerk. Da werden die Kinderaugen leuchten.

Datum: 15. bis 19. Juni 2017

Zeit: ganztags

Ort: verschiedene Orte

Radebeuler Kasperiade: Puppentheater für die ganze Familie

Die Radebeuler Kasperiade, das Puppentheaterfestival für die ganze Familie, feiert am Sonntag, den 18. Juni 2017, ihr 30-jähriges Jubiläum. Puppenbühnen aus ganz Deutschland präsentieren ihre Inszenierungen und laden zu einem Tag voller Märchen und Fantasie auf dem Gelände rund um den Radebeuler Kultur-Bahnhof ein. Auf acht Bühnen entführen Puppenspieler ihre Zuschauer in eine Welt der Fantasie und Märchen. Ritter Rost erlebt spannende Abenteuer, Rotkäppchen kümmert sich um die kranke Großmutter und Aschenbrödel verwandelt sich in eine wunderschöne Prinzessin. Außerhalb der Puppenbühnen gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Kinder können sich beim Straßenmalen und Basteln austoben, tolle Spielgeräte ausprobieren, beim Rätselpfad ihr Wissen testen oder mit einem echten Feuerwehrauto fahren. Eintritt 7/4 Euro

Das Programm sowie Informationen zu den Stücken finden Sie unter www.kasperiade.radebeul.de

Datum: Sonntag, 18. Juni 2017

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: rund um den Kultur-Bahnhof in Radebeul-Ost

Rot, rund, saftig: Auf geht's zum Erdbeeren pflücken!

Sommerzeit ist Erdbeerzeit. Jetzt haben die leckeren roten Früchte Hochsaison. Am besten schmecken Erdbeeren natürlich frisch direkt vom Feld gepflückt. Wer selber pflückt, kann sich die schönsten Früchte aussuchen. In unserem Erdbeer-Special zeigen wir auf einer Google-Karte, wo man in Leipzig und der Region Erdbeeren ernten kann. Zu allen Selbstpflückfeldern gibt es die Adresse und die Öffnungszeiten. Falls keine Zeit zum selber pflücken ist - auf der Karte sind auch Verkaufsstände und Hofläden gelistet, die frisch geerntete Erdbeeren anbieten. Außerdem gibt es Tipps zu Kauf und Aufbewahrung. Und wer nicht weiß, was er mit seinen vielen gepflückten Früchten anstellen soll, der findet in unserem Special auch leckere Rezepte mit Erdbeeren. Alle Infos gibt es unter www.lvz.de/erdbeerkarte

Landestheater Altenburg präsentiert Musical Sommer Altenburg und Rhapsody in Blue

Der Musical Sommer Altenburg hat einiges zu bieten. In der Woche vom 13. bis 18. Juni 2017 stehen sieben Musical-Vorstellungen im Landestheater Altenburg auf dem Spielplan: im Großen Haus die Rockerette „Barbarossa ausgeKYFFT“, die Revue „Viktoria und ihr Husar“, das Familienmusical „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ und das Musical „Jekyll & Hyde“; im Heizhaus das Kammermusical „Die letzten fünf Jahre“. Karten erhalten Sie telefonisch unter 03447-585177 oder buchen Sie online unter www.tpthueringen.de

Ostdeutsche Hip-Hop-Meisterschaft: In Leipzig wird gebattlet

Krasse Beats, Schweiß und Tränen: Am Samstag, den 17. Juni 2017, findet die Ostdeutsche Hip-Hop-Meisterschaft der „Deutschen Tanzlehrer- und Tanzlehrer-Organisation“ (DTHO) im Haus Auensee statt. Über 500 TänzerInnen aus ostdeutschen Städten treten dann zum battle an. Die DTHO Hip-Hop-Meisterschaft ist in ihrer Art bisher die Einzige in Ostdeutschland. Ausrichter ist die Dance Company Leipzig. Das Event ist nicht nur für TänzerInnen attraktiv – durch die verschiedenen Altersklassen von MiniKids bis Adults wird diese Hip-Hop-Meisterschaft zu einem Spektakel für die ganze Familie. Start ist um 10 Uhr mit der sogenannten „Sichtungsrunde“, in der die Formationen in Sektionen eingeteilt werden, die ihrer Leistung am besten entsprechen. Um das professionell zu bewerten, hat die Dance Company Leipzig auch in diesem Jahr wieder hochqualifizierte Judges aus Berlin, Magdeburg, Weimar und Leipzig für die Meisterschaft gewinnen können. DJ Bandit wird dafür sorgen, dass Zuschauer und Crews ordentlich was auf die Ohren bekommen und der Moderator Imad Super wird auf und neben der Bühne durchs Programm führen. Eintritt 10 Euro (Kinder von 6 bis 17 Jahren 6 Euro)

Datum: Samstag, 17. Juni 2017

Zeit: 9 bis 17 Uhr

Ort: Haus Auensee, Gustav-Esche-Straße 4, 04159 Leipzig

Sommertheater im Tiergarten Delitzsch mit Shakespeare’s „Was ihr wollt“

Am Freitag, den 16. Juni 2017, feiert um 20 Uhr das Sommertheater im Tiergarten Delitzsch seine Premiere. Mit Shakespeares Komödie „Was ihr wollt“ entert das Baff-Theater in Zusammenarbeit mit den Schüler(innen) des 4. Semesters der Theaterakademie Sachsen die Bühne im Tiergarten. Shakespeares meistgespielte Komödie um die Suche nach der eigenen Identität und der Liebe als Heilmittel für die wunde Seele ist ein Fest für die Sinne, höchst vergnüglich und zugleich ein alptraumhafter Rausch. Eintritt 14/10 Euro

Datum: Premiere am 16. Juni 2017; weitere Vorstellungen am 17., 23. und 24. Juni

Zeit: jeweils 20 Uhr

Ort: Tiergarten Delitzsch, Rosental 60, 04509 Delitzsch

Party im Park: Es wird grün bei der Ökofete

Im Rahmen der Leipziger Umwelttage steigt am Sonntag, den 18. Juni 2017, die Ökofete im Clara-Zetkin-Park. Viele Besucher strömen dann wieder ins grüne Herz der Messestadt. Rund um die Anton-Bruckner-Allee können Besucher nicht nur Bio-Produkte erstehen, sondern sie lernen auch einiges über aktuelle Umweltthemen und -probleme , über pfiffige Lösungen und etwas über diejenigen, die sich in Leipzig für die Umwelt stark machen. Vor Ort präsentieren sich etwa 150 Aussteller, Vereine, Initiativen und Ämter, aber auch Einzelpersonen und Unternehmen. Das Fest bietet wieder ein buntes Programm für die ganze Familie – mit Angeboten zum Mitmachen, Zuhören, Feiern und Genießen.

Datum: Sonntag, 18. Juni 2017

Zeit: 12 bis 19 Uhr

Ort: Anton-Bruckner-Allee im Clara-Zetkin-Park Leipzig

Straßenbahngeschichte live erleben

Reise in die Geschichte der Leipziger Bimmel: Am Sonntag, den 18. Juni 2017, lädt das Straßenbahnmuseum zum Besuch ein. Zwischen 10 und 17 Uhr gibt es im Historischen Straßenbahnhof Möckern über 140 Jahre Straßenbahngeschichte zum Anfassen. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft "Historische Nahverkehrsmittel Leipzig" e.V. stehen für sachkundige Erläuterungen zu den mehr als 30 ausgestellten Wagen bereit. Am Öffnungstag werden ebenfalls Werkstattführungen und die Besichtigung der Modellstraßenbahnanlage angeboten. So können die Besucher eine Zeitreise durch die Epochen der Leipziger Straßenbahn erleben. Bei der Fahrt mit einer historischen Straßenbahn auf der Sonderlinie "29E" können sich die Fahrgäste gut auf den Besuch im Museum einstimmen. Die Bahn verkehrt ab 9.35 Uhr stündlich zwischen Innenstadt (Wilhelm-Leuschner-Platz) und Straßenbahnmuseum.

Datum: Sonntag, 18. Juni 2017

Zeit: 10 bis 17 Uhr

Ort: Historischer Straßenbahnhof Möckern, Georg-Schumann-Straße 244, Leipzig

Haben Sie Lust auf einen Streifzug durch die Straßenbahngeschichte? In unserer Fotogalerie finden Sie jede Menge Bilder von historischen Straßenbahnen.

Buntes Schleußig: Händler laden zum Könneritzstraßenfest

Schleußig feiert wieder und lädt alle zum großen Könneritzstraßenfest ein. Von 14 bis 22 Uhr herrscht buntes Treiben für Groß und Klein auf der KÖ. Rund 50 Einzelhändler beteiligen sich am Fest und locken mit Ständen, Kinderaktionen, Straßenkünstlern oder Live-Musik auf der 1,3 Kilometer langen Straße.

Datum: Samstag, 17. Juni 2017

Zeit: 14 bis 22 Uhr

Ort: Könneritzstraße, Leipzig

Trabi, Maulwurf und Osthits: In Ostalgie schwelgen auf der Leipziger DDR Messe

Auf der 1. Leipziger DDR Messe am Wochenende auf der Agra gibt es für Jeden etwas zu sehen und zu erleben. Hier können die Besucher in Erinnerungen schwelgen und an längst vergangene Ost-Zeiten zurückdenken. Aussteller und Fanclubs präsentieren beim (N)ostalgisches Fahrzeugtreffen ihre historischen Fahrzeuge – vom Moped über Trabis bis hin zum Panzer gibt es Einiges zu bewundern und zu bestaunen. Zahlreiche bekannte Hersteller und Händler mit Ostprodukten und ein buntes Programm warten auf die Besucher. Der kleine Maulwurf ist an beiden Tagen zu Besuch, denn er wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Außerdem können sich die kleinen Besucher die Zeit bei einem Rutscherparkur oder an Malwänden die Zeit vertreiben, während ihre Eltern über den DDR-Trödelmarkt bummeln. Am Samstagabend wird es dann bei der DDR Disko mit bekannten Stars wie Wolfgang Ziegler, Gerd Christian und MTS sowie echten Ost-Hits so richtig ostalgisch. Eintritt 10/6 Euro.

Datum: 17. und 18 Juni 2017

Zeit: Samstag 10 bis 24 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr

Ort: Agra Messegelände, Bornaische Straße 210, 04279 Leipzig

Blick in fremde Gärten: Offene Gartenpforte Muldental

Der Blick in fremde Gärten ist reizvoll: Die „Offene Gartenpforte Muldental“ lädt am Sonnabend, den 17. Juni 2017, zum Schauen und Schlendern ein. Gartenbesitzer öffnen an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr ihre Gartentore und bieten Einblicke in ihre Grünanlagen vom Kräutergärten bis hin zum Rosengarten. Neben dem einzigen klassizistischen Privatgarten aus der Zeit um 1800, den es in Sachsen noch gibt, haben unter anderem Gartenfreunde aus den Urlaubsdörfern Höfgen und Kössern zugesagt. Für Besucher ist dies die Gelegenheit, eine große Vielfalt unterschiedlichster Gärten und auch deren Besitzer kennenzulernen und sich auszutauschen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.offene-gartenpforte-muldental.de

Datum: Samstag, 17. Juni 2017

Zeit: 10 bis 17 Uhr

Ort: verschiedene Gärten

