Designers' Open, Kreuzfahrtmesse, Kürbisfest: Tipps für Leipzig und Region

Mode, Spots und Speed-Dating: Designers' Open bieten frische Ideen

Design, Trends und Lifestyle – die schönsten Produkte zum Anziehen, Wohnen und für den Lebensgenuss: Mit über 200 Designern, Labels und Newcomern locken die Designers' Open (DO) vom 20. bis 22. Oktober 2017 nach Leipzig. In der Kongresshalle am Zoo werden die Besucher von zahlreichen Exponaten in den vier Ausstellungsberei­chen DO/Interior & Furniture, DO/Fashion & Accessories, DO/Research & Industry und DO/Graphic & Media überrascht. Kreative zeigen dort ihre einzigartigen Produkte wie Kleidung, Taschen, Schuhe, Möbel, Lampen, Einrichtungsgegenstände sowie formschönes techni­sches Zubehör. Dabei sind kleine Labels und selbstständige Designer, Hochschulen und Erfinder, Künstler und Trendsetter glei­chermaßen vertreten. Die Tagestickets kosten 8,50 Euro.

Datum: 20. bis 22. Oktober 2017

Zeit: Freitag 12 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 19 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr

Ort: Kongresshalle am Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 31, 04105 Leipzig

Kürbisfest im Schulbiologiezentrum: Alles rund um das Herbstgemüse

Im Botanischen Lehrgarten des Schulbiologiezentrums Leipzig dreht sich am Samstag, den 21. Oktober 2017, alles um den Kürbis. Es können Halloween-Kürbismasken geschnitzt, Tischdekorationen aus Kürbissen hergestellt oder Kürbisbilder gemalt werden. Eine würzige Kürbissuppe und selbst gebackener Kürbiskuchen sorgen für das leibliche Wohl. Außerdem laden die tropischen Gewächshäuser sowie die Behausungen der Haus- und Heimtiere zur Besichtigung ein und es können Pflanzen aus eigener Anzucht käuflich erworben werden. Der Eintritt ist frei. Für die Herstellung der Kürbismaske und der Tischdekoration wird ein geringer Unkostenbeitrag erhoben.

Datum: Samstag, 21. Oktober 2017

Zeit: 15 bis 19 Uhr

Ort: Botanischer Lehrgarten des Schulbiologiezentrums Leipzig, Schleußiger Weg 1, 04275 Leipzig

Trends, Tendenzen, Innovationen: Künstler präsentieren ihre Werke auf der Grassimesse

Die Grassimesse, die dreitägige internationale Verkaufsmesse für angewandte Kunst und Design öffnet am Wochenende wieder ihre Türen. Rund 100 Künstler, Designer, Kunsthandwerker, Galerien und Fachhochschulen aus ganz Europa werden zu Gast sein und aktuelle Arbeiten vorstellen. Die Schwerpunkte der diesjährigen Grassimesse liegen in den Bereichen Schmuck und Keramik. Daneben präsentieren sich Glas-Künstler, junge Möbel-Aussteller, gestandene Textil- und Hutgestalter sowie in den Bereichen Papier, Metall uns Spielzeug arbeitende Kunsthandwerker und Designer. Eintritt: Tagesticket 8 Euro für Erwachsene.

Datum: 20. bis 22. Oktober 2017

Zeit: Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Ort: GRASSI Museum für Angewandte Kunst, Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig

Marktplatz Bibliothek: Aktionstag für die ganze Familie

Die Leipziger Stadtbibliothek am Wilhelm-Leuschner-Platz verwandelt sich am Samstag, den 21. Oktober 2017, in einen großen Marktplatz für die ganze Familie und zeigt auf drei Etagen, was sie alles zu bieten hat. Viele Aktionen stehen an diesem Tag auf dem Programm, zum Beispiel eine Bastelstraße für Kinder, eine musikalische Erlebnisreise, Knalltheater und Kinderschminken. Zudem kann man Computerspiele ausprobieren und testen, wie man mit geschlossenen Augen lesen kann. Die Bleiläuse zeigen, wie gedruckt wird und einen exklusiven Einblick gibt es in die Schatzkammer der regionalkundlichen Bibliothek. Ein Extra-Marktplatz wird im Oberlichtsaal der Stadtbibliothek aufgebaut. Dort präsentieren sich unter dem Motto "Woher kommt unser Essen?" Produzenten aus und um Leipzig und erzählen von sich und der Herstellung ihrer Produkte. Der Eintritt ist frei.

Datum: Samstag, 21. Oktober 2017

Zeit: 10 bis 16 Uhr

Ort: Stadtbibliothek Leipzig, Wilhelm-Leuschner-Platz 10-11, 04107 Leipzig

Willkommen an Bord: LVZ-Kreuzfahrtmesse im LVZ Verlagshaus

Am Sonntag, 22. Oktober 2017, laden LVZ und Vetter Touristik zur 1. Kreuzfahrtmesse in das LVZ Verlagsgebäude ein. Bei Präsentationen, Vorträgen und Gesprächsrunden dreht sich alles um das Thema Seereisen. Ein umfangreiches Vortragsprogramm rundet die Messe ab. So erfahren die Besucher Details über die Kussmund–Flotte von AIDA, erhalten spannende Informationen über die Hurtigruten oder hören, was eine Reise mit TUI Cruises auszeichnet. Ein besonderes Highlight ist die Gesprächsrunde um 13.15 Uhr mit dem Kreuzfahrtdirektor der MS Deutschland Chris Schädel. Vielleicht sind Sie schon erfahrener Kreuzfahrer und möchten sich zu der ein oder anderen Reederei informieren oder sich ein exklusives Sonderangebot sichern?! Überzeugen Sie sich selbst und kommen Sie an Bord!

Datum: Sonntag, 22. Oktober 2017

Zeit: 10 bis 17 Uhr

Ort: LVZ Verlagsgebäude, Peterssteinweg 19, 04107 Leipzig

„an Worten SATT“: Kabarettistischer Eintopf im Restaurant Seeperle

Wie wäre es mit einem Ausflug an den Markkleeberger See? In traumhaftem Urlaubsfeeling können Besucher dort auf der Sonnenterrasse des Restaurant Seeperle im Seepark Auenhain mit zauberhaftem Seeblick neben den Sonnenstrahlen auch leckere Speisen und erfrischende Getränke genießen. Die Speisekarte der Seeperle nimmt die Gäste mit auf eine Reise über die Landschaften der sächsisch regionalen und internationalen Küche. Neben saisonal wechselnden Fleisch- und Fischgerichten sowie vegetarischen Variationen lassen sich hier auch frische Torten und kulinarische Specials genießen. Am Freitag, den 20. Oktober 2017, wird der kabarettistische Eintopf „an Worten SATT“ aufgetischt. Der bekannte Leipziger Kabarettist Stefan Linke serviert ab 18 Uhr sprachliche Kuriositäten und würzt diese mit Wortwitz und seiner unverwechselbaren Mimik.

Datum: Freitag, 20. Oktober 2017

Zeit: 18 Uhr

Ort: Restaurant Seeperle im Seepark Auenhain, Am Feriendorf 2, 04416 Markkleeberg

Nachtschwärmersauna im RIFF Kur- und Freizeitbad

Nachtschwärmende Saunafans sind am Freitag, den 20. Oktober 2017, im RIFF Kur- und Freizeitbad in Bad Lausick zur langen Saunanacht genau richtig. Von 19 bis 0.30 Uhr gibt es Erlebnisaufgüsse in der Blockhaussauna, leckere Drinks und Snacks an der Saunabar. Ab 22 Uhr ist Nacktschwimmen im Kurbecken möglich, während das „The Fair Ends-Duo“ die Besucher mit Livemusik verwöhnt. Eintritt: Es gilt der reguläre Saunatarif.

Datum: 20. Oktober 2017

Zeit: 19 bis 0.30 Uhr

Ort: RIFF Kur- und Freizeitbad Bad Lausick, Am Riff 3, 04651 Bad Lausick

Let's Dance! Tanz-Weltmeisterschaft mit den Lateinprofis

Ein Tanzwochenende mit jeder Menge Highlights wartet an diesem Wochenende auf Fans von Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive & Co. Das 2. Internationale Tanzsportfestival Leipzig beginnt am Freitag, den 20. Oktober 2017, mit einer großen Fitnessparty und dem „Tanz in die WM“. Dabei können Hobbytänzer gemeinsam mit den WM-Teilnehmern aus der ganzen Welt das originale WM-Tanz-Parkett testen und mit den Stars der Szene ins Gespräch kommen.

Die Tanz-Weltmeisterschaft der Lateinprofis am Samstag, den 21. Oktober 2017, wird der Höhepunkt des Tanzsportfestivals. Dabei kämpfen die besten Profipaare der Welt in den fünf lateinamerikanischen Tänzen Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive um den Titel. Erwartet werden etwa 30 Paare aus der ganzen Welt. Tickets für das 2. Internationale Tanzsportfestival Leipzig gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen, die Titelkämpfe sind jedoch bereits ausverkauft. Weitere Informationen unter www.tanzen-leipzig.com

Datum: 20. bis 22. Oktober 2017

Zeit: verschiedene Zeiten

Ort: Leipziger Messe, Halle 3, Messe-Alle 1, 04356 Leipzig

