In 13 Spielen aus den Bereichen Wissen, Geschicklichkeit, Allgemeinbildung und Sport treten die Kontrahenten bei Team-Duell gegeneinander an. Ähnlich einer bekannten Fernsehshow gibt es für jedes Spiel Punkte.

Dabei wissen die Teilnehmer nicht, welches Spiel als nächstes folgt. Durch die aufsteigende Anzahl der Punkte, die pro Spiel vergeben werden, haben die Teilnehmer bis zum Schluss die Möglichkeit, den Gesamtsieg einzufahren, denn im letzten Spiel ist die Maximalzahl von 13 Punkten zu vergeben. Insgesamt dauert ein Team-Duell ca. 2,5 Stunden.

Die Location

Auf die Frage, was bei der Umsetzung der Location besonders war, erzählt Benjamin Kobalz, einer der Erfinder von Team-Duell Leipzig: „Wir haben auf die Details und die Hochwertigkeit der Spiele geachtet. Zusätzlich sind alle Räume wie eine Fernsehkulisse aufgebaut, so dass der Fokus einzig und allein auf die Spiele gerichtet ist. Wir haben unter anderem eine Rennstrecke aufgebaut und Buzzerräume konzipiert. Dazu mussten wir in 5 Monaten eine Fläche von 550 Quadratmetern, verteilt auf 2 Etagen, vollkommen umbauen.“

Team-Duell, Spielespaß für jedermann (Freunde, Firmen, Vereine, Familien)

Bei Team-Duell kann jeder antreten. Das Spiel ist so konzipiert, dass Duelle 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 gespielt werden können. Auch andere Konstellationen sind möglich. Parallel können bis zu 5 Duelle starten.

„Gruppen von 20 bis 25 Personen können ohne Weiteres zu uns kommen. Momentan haben wir viele Anfragen für Firmenevents und Teambuilding-Events, aber auch von Junggesellenabschieden. Natürlich kommen auch viele Einzelbucher zu uns, die im 2 gegen 2 ihre Freunde herausfordern. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht. Wir hatten auch schon Familien da, wo Oma und Opa gegen die Enkel angetreten sind“, so Co-Founder André.

Buzzer-Lounge

Zusätzlich gibt es eine Buzzer-Lounge, die man ebenfalls stundenweise für bis zu 16 Personen mieten kann. Hier steht das Quizzen und Buzzern im Vordergrund. An vier Buzzersäulen kann man in den verschiedensten Quizspielen gegeneinander antreten. Ein abwechslungsreicher Mix aus kniffligen und spaßigen Quizspielen ist garantiert!

Die Siegerwand

Um das Konzept abzurunden, geht das Siegerteam immer mit einem Pokal nach Hause. Außerdem gibt es die Winner-Wall (Siegerwand), auf der sich die Erstplatzierten verewigen können. Für den Schnappschuss danach haben sich die Gründer etwas Besonderes einfallen lassen. In einem überdimensionalen Gameboy aus Pappe können sich die Sieger und Verlierer in unterschiedlichen Posen fotografieren.

Das große Ziel

Für die Zukunft hat sich das Gründerduo einiges vorgenommen. Möglichst schnell sollen namhafte Teilnehmer ein Duell spielen, natürlich auch, um die Werbetrommel zu rühren.

Außerdem feilen die Gründer immer an neuen spannenden Spielen, denn viele der 13 Spiele sollen in regelmäßigen Abständen geändert werden.

So sind Sie dabei:

Buchen kann man das Duell ab 25 Euro/Person (inklusive Pokal) auf www.team-duell.de. Individuelle Anfragen werden aber auch gern per Telefon (0341-22372975) oder Email entgegengenommen.

Wollen Sie zum Team-Duell antreten und Ihre Freunde herausfordern?

Dann machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel - Wir verlosen 2 Tickets für je 4 Personen für den ultimativen Freizeitspaß in Leipzig!

Es gelten unsere Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen.

Gewinnspielende: 22. Mai 2017, 12 Uhr

