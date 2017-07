Von Bienen, Honig und Imkern: Entdeckertage im Zoo Leipzig

Ein kleines Insekt mit großen Fähigkeiten – zu den Entdeckertagen am 22. und 23. Juli 2017 stehen die Bienen im Fokus. Um die Honigbiene, Mauerbiene oder Kuckuckshummel in den Fokus zu rücken, wartet der Zoo von 9 bis 18 Uhr mit einem besonderen Programm auf. Los geht’s im Konzertgarten mit dem Bau eines gemeinschaftlichen Bienenhotels für die Bienen im Zoo, eigener Bambus-Bienenhotels und Samenbomben für die hauseigene Bienenwiese zum Mitnehmen. Danach geht es zum Honigschleudern mit anschließender Verkostung. Allerhand Wissenswertes über die Bienen berichten die Tierpfleger und die Imker vor Ort am Bienenstand. Und natürlich gibt es noch viele weitere Überraschungen.

Datum: 22. und 23. Juli 2017

Zeit: 9 bis 18 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 29, 04105 Leipzig

Vorhang auf für das zweite LVZ-Sommerkino im Scheibenholz

Komödien, Romanzen, Thriller: Vom 20. Juli bis 16. August 2017 verwandelt sich die Galopprennbahn Scheibenholz beim LVZ-Sommerkino wieder in einen großen Open-Air-Kino-Saal. Von der historischen Haupttribüne blicken die Besucher an insgesamt 24 Abenden auf die 200m² große Leinwand. Das Programm bedient vom Kultstreifen über Arthouse-Filme bis zum aktuellen Blockbuster alle Genres. Ausgewählte Vorstellungen werden durch ein zusätzliches Rahmenprogramm belebt. An diesem Wochenende öffnet sich der Vorhang für drei Komödien ( "Frau Müller muss weg" am Donnerstag, 20. Juli, "Nichts zu verschenken" am Freitag, 21. Juli, und "Frühstück bei Monsieur Henri" am Samstag, 22. Juli) und das Drama "Hell or High Water" (Sonntag, 23. Juli 2017).

Datum: 20. Juli bis 16. August 2017

Zeit: Einlass ab 19 Uhr, Beginn gegen 21.30 Uhr

Ort: Galopprennbahn im Scheibenholz, Rennbahnweg 2A, 04107 Leipzig

Freundschaftsspiel und Fanfest: Saisonauftakt beim 1. FC Lokomotive Leipzig

Zu seiner traditionellen Saisoneröffnung lädt der 1. FC Lokomotive Leipzig am Sonntag, den 23. Juli 2017, Fans, Sportler und Interessierte in das Bruno-Plache-Stadion ein. Ab 10 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm mit Spendenlauf, Fanturnier, Tombola und verschiedenen Angeboten für Kinder. Highlight des Tages ist das Freundschaftsspiel gegen die Queens Park Rangers. Der Test-Kick gegen den 18. aus der englischen zweiten Liga wird am 23. Juli um 14 Uhr angestoßen.

Mit vor Ort ist auch die LVZ-Fotobox , die immer für gute Laune "zwischendurch" sorgt. Hier können Fußballfans per Selbstauslöser lustige oder total verrückte Momente mit der Familie oder den besten Freunden festhalten. Und, wer weiß, vielleicht tritt auch der ein oder andere Lok-Star vor die Linse und lässt sich mit Fans ablichten. Wer Glück hat, kriegt anschließend gleich noch ein Autogramm auf das Foto - ein Souvenir vom blau-gelben Nachmittag.

Datum: Sonntag, 23. Juli 2017

Zeit: 10 Uhr

Ort: Bruno-Plache-Stadion, Connewitzer Straße 21, 04289 Leipzig

Große Augen: Ausstellung MANGAMANIA auf Schloss Augustusburg

Weltpremiere auf Schloss Augustusburg: Die interaktive Erlebnisausstellung „MANGAMANIA“ lädt Besucher jeden Alters zum Staunen ein. An den zahlreichen Mitmach-Stationen und in den Workshops ist Spaß für die ganze Familie garantiert. Alles ist über den MANGA zu erfahren – seine historische Herkunft und gegenwärtige Vielfalt, seine kreative Fankultur und gewaltige Wirtschaftskraft, seine faszinierende Fremdartigkeit und überbordende Erscheinungen. Schloss Augustusburg bietet mit „MANGAMANIA“ eine interaktive Mitmach-Ausstellung mit Erlebnischarakter für die ganze Familie, die außer Hintergrundinformationen auch faszinierende Unterhaltung, Spaß und Freude am Selbermachen für jedes Lebensalter ermöglicht. Die Ausstellung ist bis 10. Dezember 2017 zu sehen.

Datum: täglich geöffnet

Zeit: 9.30 bis 18 Uhr

Ort: Schloss Augustusburg, Schloss 1, 09573 Augustusburg

Fecht-Weltmeisterschaft 2017 in der Arena Leipzig

Unter dem Motto "Leipzig once more" messen sich vom 19. bis zum 26. Juli 2017 in der Arena die besten Fechter der Welt. Es verspricht, eine Zeit spannender Gefechte und großer Emotionen zu werden. Zur Fecht-Weltmeisterschaft werden 1.000 Sportler und Offizielle aus 118 Nationen in der Stadt erwartet. Zuschauern bietet sich die Möglichkeit, Olympiasieger, Weltmeister und Fechtstars hautnah zu erleben. Tickets gibt es noch für alle Turniertage, Kinder unter 12 Jahren erhalten freien Eintritt.

Am Freitag, den 21. Juli 2017, werden in der Arena die ersten WM Medaillen vergeben. An diesem Tag trifft auch Hochkultur auf Spitzensport. Denn zur Eröffnungsfeier werden erstmalig Musiker und Chormitglieder des Gewandhausorchesters unter Leitung des Thomaskantors in der Arena Leipzig spielen. Auf dem Programm steht eine Kantate von Johann Sebastian Bach, der der Legende nach auch gut mit dem Degen umgehen konnte.

Datum: bis 26. Juli 2017

Zeit: ab ca. 8.30 Uhr

Ort: Arena Leipzig, Am Sportforum 2, 04105 Leipzig

Sport frei am Kulki: Leipziger Triathlon 2017

Leipzigs Südwesten wieder am Sonntag, den 23. Juli 2017, zum Areal für Ausdauersportler. Über 1000 Sportbegeisterte haben sich beim 34. Leipziger Triathlon am Kulkwitzer See angemeldet. Der Leipziger Triathlon ist Deutschlands traditionsreichste und größte Veranstaltung im Olympischen Triathlon. Die Teilnehmer erwartet Schwimmen im kristallklarem Wasser des Kulkwitzer Sees - einem der Top-Five-Seen Deutschlands - sowie eine teilweise voll gesperrte Radrunde und eine abwechslungsreiche Laufstrecke.

Gestartet wird in zwei Staffeln: Olympischer Triathlon (1,55 Kilometer Schwimmen, 42 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) und Fitnesstriathlon (550 Meter Schwimmen, 21 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen). Zusätzlich gibt es für die jungen Breitensportler den Kindertriathlon (je nach Alter 100 oder 250 Meter Schwimmen, 1 Kilometer Radfahren und 1 oder 0,7 Kilometer Laufen).

Datum: Sonntag, 23. Juli 2017

Zeit: ganztägig, erster Start 11 Uhr

Ort: Kulkwitzer See, Tauchschule Delphin, Leipzig OT Lausen / Grünau

Sonderausstellung zum Jubiläum: Luther lockt auf die Wartburg

Die Wartburg im thüringischen Eisenach ist ein geschichtsträchtiger Ort: Hier übersetzte Luther vom 4. Mai 1521 bis zum 1. März 1522 das Neue Testament ins Deutsche und schuf damit eine Grundlage für eine einheitliche Schriftsprache. Derzeit ist dort die Ausstellung „Luther und die Deutschen“ zu sehen. Auf einer Gesamtfläche von mehr als 1.000 Quadratmetern werden rund 300 eindrucksvolle Exponate – Gemälde, Druckwerke, Skulpturen, Grafik und Alltagsgegenstände – von nationalen und internationalen Leihgebern präsentiert. Diese verdeutlichen, wie sich das Bild der Deutschen über Luther über die Jahrhunderte geändert hat, aber auch, wozu der Reformator gebraucht und missbraucht wurde.

Datum: täglich bis 5. November 2017

Zeit: 8.30 bis 17.30 Uhr

Ort: Wartburg, Auf der Wartburg 1, 99817 Eisenach

Sommerferien in den Leipziger Museen – Die besten Tipps

Die Sommerferien sind in vollem Gange. Die Leipziger Museen haben sich einiges einfallen lassen, damit allen Ferienkids auf gar keinen Fall langweilig wird. Hier gibt es die besten Tipps für die fünfte Ferienwoche.

