25 Jahre Altenburger Kneipen-Musik-Festival: Kneiptour feiert Jubiläum

In diesem Jahr jährt sich die Altenburger Kneiptour zum 25. Mal. Die Jubiläumsausgabe des beliebten Kneipen-Musik-Festivals wird einmal mehr mit kultigen Highlights, mitreißender Musik und gastronomischer Vielfalt Nachtschwärmer in ihren Bann ziehen. Beim legendären Eröffnungskonzert erweckt die Band Quotime mit Songs von Status Quo ein Stück Rockgeschichte zum Leben.

Datum: Samstag, 13. Mai 2017

Zeit: ab 18:30 Uhr

Ort: im gesamten Stadtgebiet von 04600 Altenburg

Sag es mit Blumen: Rhododendrontage in Markkleeberg

Die Rhododendronpflanzen stehen jetzt in ihrer Hauptblüte und entfalten ihre volle Schönheit. Im Rhododendrongarten am Schloss und Torhaus Markkleeberg erwartet die Besucher bei den Markkleeberger Rhododendrontagen am Wochenende ein Blütenmeer aus über 1.000 Rhododendren- und Azaleenpflanzen. Viele kommen aus europäischen Gärten und so manche Zucht begeistert die Fachleute.

Datum: Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai 2017

Zeit: ganztätgig

Ort: Park am Schloss und Museum Torhaus Markkleeberg, Kirchstr. 40, 04416 Markkleeberg

Ritter, Gaukler, Feuerspucker: Wanderfestival „Mittelalterlich Phantasie Spectaculum“ gastiert auf der Agra

Das nach Angaben der Veranstalter größte reisende Mittelalter Kultur Festival der Welt schlägt am Wochenende seine Zelte auf dem Agra-Gelände im Leipziger Süden auf und entführt die Besucher in vergangene Jahrhunderte. Bei Ritterturnier, Feuerspektakel, Dudelsack- und Drehleierworkshop, zahlreichen Konzerten sowie einem großen Handwerker- und Händlermarkt ist überall Mittelalteratmosphäre zu erleben. Auf die kleinen Gäste warten ein eigenes Ritterturnier, Strohspielplätze, Schmiede- und Töpferkurse, Puppentheater und Zaubershows.

Datum: Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai 2017

Zeit: ganztägig

Ort: Agra-Veranstaltungsgelände, Bornaische Str. 210, 04279 Leipzig

Auf zu Kaiser Rotbart: Barbarossahöhle im Kyffhäusergebirge:

Im Norden Thüringens, im Nationalen GeoPark Kyffhäuser, nahe der Kurstadt Bad Frankenhausen liegt die sagenumwobene Barbarossahöhle – eines der außergewöhnlichsten Naturdenkmäler Europas. Sie ist eine von weltweit nur zwei existierenden Schauhöhlen im Anhydritgestein und damit eine geologische Rarität. Rund 800 m lang ist die spannende Entdeckungsreise durch Barbarossas unterirdisches Reich voller Wunder und Geheimnisse, bei der es jede Menge zu bestaunen gibt.

Datum: Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai 2017

Zeit: täglich ab 10 Uhr

Ort: Barbarossahöhle, Mühlen 6, 99707 Kyffhäuserland, OT Rottleben

Im Kultfahrzeug unterwegs: Schienentrabifahrten durch das Rochlitzer Muldental

Erleben Sie Eisenbahn auf eine ganz andere Art: im Trabi, bei schönem Wetter sogar im Cabrio. Die gut anderthalbstündigen Fahrten mit dem Kultfahrzeug auf Schienen verkehren auf der Muldentalbahn von Rochlitz über Wechselburg bis nach Göhren und zurück. Einer der Höhepunkte ist die Überfahrung der Muldenbrücke in Rochlitz mit seinen Ausblicken auf Schloss und Kirche. Entlang der landschaftlich reizvollen Strecke sind Fotostopps vorgesehen.

Datum: Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai 2017

Zeit: Abfahrten ab Rochlitz um 10, 12, 14 und 16 Uhr

Ort: Bahnhof Rochlitz, Gleis 1, 09306 Rochlitz

Mit der ganzen Familie auf Tour: LVZ-Fahrradfest

Ob Hobbyradler oder sportlich orientierter Fahrer, ob mit Familie, Freunden oder allein, ob jung oder älter, ob klein oder größer - beim 13. LVZ-Fahrradfest ist jeder willkommen. Fünf unterschiedlich lange Touren laden zum Mitfahren ein. Start- und Zielpunkt ist jeweils der Platz vor dem Völkerschlachtdenkmal, wo am Nachmittag auch ein großes Familienfest stattfindet. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich, die bis Samstag in der LVZ-Geschäftsstelle im Peterssteinweg, danach nur noch am Sonntag direkt vor Ort möglich ist.

Datum: Sonntag, 14. Mai 2017

Zeit: 9 bis 17 Uhr,

Ort: Platz vor dem Völkerschlachtdenkmal, Str. des 18. Oktober 100, 04299 Leipzi

Yakari und „Großer Häuptling Kleiner Bär“ zu Besuch im Karl-May-Museum

Beim Familiennachmittag im Karl-May-Museum in Radebeul erforscht das Maskottchen „Großer Häuptling Kleiner Bär“ gemeinsam mit den kleinen und großen Besuchern anhand der Trickfilmserie „Yakari“ das Leben der Indianer. Im Anschluss gehen alle gemeinsam in der Dauerausstellung der Frage auf den Grund, wie der Alltag der indianischen Völker Nordamerikas in Wirklichkeit aussah.

Datum: Sonntag, 14. Mai 2017

Zeit: 15 Uhr

Ort: Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 01445 Radebeul

Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel: Zwenkauer Hafenfest

Traditionell am Muttertag wird am Zwenkauer See mit dem Hafenfest die neue Saison eröffnet. An der Mole des Hafens informieren zahlreiche Informationsstände über den See und den Wassersport vor Ort. Direkt am Stadthaften Kap Zwenkau locken Aktionen wie Bootsparade, Modellbootregatten, Wassersportshow oder stündliche Schiffsfahrten mit der MS Santa Barbara die Gäste an. Für Kinder stehen u.a. ein Bungee-Trampolin, Spielemobil und Karussell bereit. Ein vielfältiges kulinarisches Angebot rundet das Hafenfest ab. Für Alle, die sich schon einmal auf das Hafenfest einstimmen wollen, heißt es Samstagabend von 18 bis 23 Uhr: Hafenfest - in concert !

Datum: Sonntag, 14. Mai 2017

Zeit: 10 bis 17 Uhr

Ort: Zwenkauer See, An der Mole 1, 04442 Zwenkau

Heimspielfinale mit großem Fanfest: RB Leipzig gegen FC Bayern München

Nächste Saison also Champions League! Grund genug für die Rasenballer am Samstag zur großen Feier einzuladen: Vor, während und nach dem Spiel gegen Meister Bayern München soll es auf der Festwiese Leipzig hoch her gehen. Mit etwas Glück können hier noch Tickets für das restlos ausverkaufte Spitzenspiel ergattert werden. Auch die Mannschaft selbst hat sich angekündigt, der Auftritt vor den Fans soll der krönende Abschluss werden. Bis zu 25.000 Fußball-Freunde haben auf dem Gelände Platz, der Eintritt ist frei.

Datum: Samstag, 13. Mai 2017

Zeit: ab 12:30 Uhr, Anstoß 15:30 Uhr

Ort: Festwiese und Red Bull Arena, Am Sportforum 2, 04105 Leipzig

Noch mehr Familientipps fürs Wochenende gibt es im Erleben-Kalender vom Schlingel!