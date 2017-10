Halloween-Spektakel, Renntag, Apfelfest: Tipps für Leipzig und Region

Halloween-Spektakel im Zoo Leipzig

Traditionell wird's am 31. Oktober im Zoo Leipzig herbstlich-gruselig: Zum Halloween-Spektakel treiben Hexen, Geister und andere Gestalten ihr Unwesen und lassen geheimnisvolle Dinge geschehen. Das Gruselabenteuer beginnt am 31. Oktober bereits um 10 Uhr und bietet ein schaurig-schönes Bühnenprogramm: Die Theatergruppe Pumpelstrumpf ihr „Grusel Zauberspektakel“ und die Tanz Zentrale Leipzig lädt die kleinen und großen Besucher ein, gemeinsam die bösen Geister tanzend aus dem Zoo Leipzig zu vertreiben. Beim Kürbisschnitzen , am Lagerfeuer mit Stockbrot sowie beim Tier- und Gruselgesichterschminken sind Spaß garantiert. Das Highlight des Halloween-Spektakels ist eine große Feuershow gegen 19 Uhr im Konzertgarten!

Datum: Dienstag, 31. Oktober 2017

Zeit: ab 10 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße, Leipzig

Leipziger Literarischer Herbst für Bücherfreunde und Geschichtenfans

Der Herbst hält nun auch literarisch Einzug: Vom 24. bis 31. Oktober 2017 lockt der 21. Leipziger Literarische Herbst Bücherfreunde in die Stadt. Unter dem Motto "Martin Luther – Superstar" wird eine anregende Mischung aus Lesungen, Podiumsdiskussionen, musikalisch umrahmten Veranstaltungen, Poetry Slams und Performances rund um das weltweit gefeierte Reformationsjubiläum präsentiert. Besucher können sich auf über 100 nationale und internationale Gäste, auf 42 Veranstaltungen an 25 verschiedenen Orten freuen. Das Programm finden Sie unter www.leipziger-literarischer-herbst.de

Datum: 24. bis 31. Oktober 2017

Zeit: diverse Zeiten

Ort: verschiedene Veranstaltungsorte in Leipzig

Internationaler Renntag zum großen Saisonfinale im Scheibenholz

Die Pferde stehen in den Startboxen: Am Samstag, den 28. Oktober 2017, läuft das letzte Rennen der Saison auf der Galopprennbahn im Scheibenholz. Der „Internationale Renntag“ widmet sich in diesem Jahr der französischen Partnerstadt Lyon. Musikalische und kulinarische Genüsse à la française sorgen für einen stimmungsvollen Renntag.

Vor Rennbeginn gegen 10.30 Uhr erwartet alle Besucher eine besondere Premiere: das erste Leipziger Schafrennen. Fünf wollige Rennschafe gehen dann vor der historischen Tribüne an den 100-Meter-Start. Zusätzlichen Spaß für die kleinen Gäste bietet das Schlingel-Land. Kinder können sich beim Ponyreiten als Jockey versuchen, mit der Feuerwehr Zielspritzen üben oder durch große Seifenblasen tanzen.

Datum: Samstag, 28. Oktober 2017

Zeit: ab 10 Uhr

Ort: Galopprennbahn Scheibenholz, Rennbahnweg 2 A, 04107 Leipzig

Knackig, süß, lecker: Leipziger Apfelfest im Westwerk

Das Lieblingsobst vieler Deutscher steht am Samstag, den 28. Oktober 2017, im Mittelpunkt des Leipziger Apfeltages im Westwerk. Hier dreht sich alles um den Apfel. Es gibt Speisen, Obst und Säfte zum Verkauf. Neben einer Vielzahl an Produzenten bieten Vereine und Iniatitiven Informationen zu Streuobst in der Region. Mit dabei ist eine Ausstellung zum Partheland über nachhaltige Landnutzung. Einblicke in die Sorten und deren enorme Vielfalt gewährt eine Apfelausstellung mit Pomologen vor Ort. Der Eintritt ist frei.

Datum: Samstag, 28. Oktober 2017

Zeit: 14 bis 18 Uhr

Ort: Westwerk, Karl-Heine-Strasse 85-93, 04229 Leipzig

Pyro Games 2017 - Faszination der Sinne

Farbenprächtige Lasershow, preisgekrönte Pyrotechniker und faszinierende Feuerwerke: Am Dienstag, den 31. Oktober 2017, treten die vier besten Feuerwerksprofis Deutschlands auf der Alten Messe in Leipzig gegeneinander an. Sie inszenieren, eigens für diesen Abend, ihre harmonischen, effektvoll abgestimmten Feuerwerke zum Rhythmus der Musik. Ein spektakuläres Rahmenprogramm sowie die Cateringmeile mit allerhand Leckereien lassen obendrein keine Wünsche offen.

Datum: Dienstag, 31. Oktober 2017

Zeit: 17 Uhr

Ort: Alte Messe, Deutscher Platz 4, 04103 Leipzig

Filme, Filme, Filme: DOK Leipzig mit vielfältigem Programm

Das DOK Leipzig bietet auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Programm. In der 60. Jubiläumsausgabe zeigt das DOK Leipzig vom 30. Oktober bis 5. November 2017 insgesamt 156 Filme und 10 interaktive Arbeiten aus 53 Ländern. 113 dieser Filme feiern ihre Welt- oder internationale Premiere bei der DOK Leipzig. Neben der offiziellen Auswahl zeigt DOK Leipzig weitere Filme in diversen Sonderprogrammen. Das komplette Programm finden Sie unter www.dok-leipzig.de

Datum: 30. Oktober bis 5. November 2017

Zeit: diverse Zeiten

Ort: verschiedene Spielorte

Traditionelles Fisch- und Waldfest in Moritzburg

Am 28. und 29. Oktober 2017 wird rund um das berühmte Jagdschloss in Moritzburg der Schlossteich abgefischt. An beiden Tagen gibt es um 9, 11, 13 und 15 Uhr die traditionellen Fischzüge sowie um 15.30 Uhr eine Fischversteigerung . Auf dem Schlossparkplatz wird ein Programm rund um die Themen Wald und Wild präsentiert, bei dem auch die jüngsten Besucher nicht zu kurz kommen. Außerdem sorgen über 100 Händler für ein buntes Markttreiben.

Datum: 28. und 29. Oktober 2017

Zeit: Samstag von 10 bis 19 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Ort: Schloss Moritzburg, Schlossallee 3b, 01468 Moritzburg

Halloween im Zoo Halle – Der Berg spukt

Bereits ab Samstag, den 28. Oktober 2017, können alle Halloweenfans in die fantastisch-tierische Gruselwelt des Bergzoos in Halle eintauchen und diese bis einschließlich 31. Oktober genießen. Am Montag, den 30. Oktober 2017, findet zudem die Halloween-Nacht für große und kleine Geister statt. Dabei werden die Besucher durch die aufwendige Halloween-Dekoration mit Spezialeffekten in eine gruselig-mystische Welt entführt. Performancekünstler in schaurigen Kostümen und ein tolles Rahmenprogramm bieten Spaß und Gänsehaut für jedes Alter. Das Highlight des Abends ist die große Bühnenfeuershow „Alchemy of Time“, ein spektakulärer Mix aus Feuerartistik, Tanz, Pyroeffekten und poetischen Bildern. Dazu gibt es fantasiereiche Shows für Kinder mit Captain Hook, Hexe Krepelkirsche und Räuber Fürchtenix.

Datum: 28. bis 31. Oktober 2017

Zeit: 9 bis 19.30 Uhr, am 30. Oktober bis 23 Uhr

Ort: Bergzoo Halle, Reilstr. 57, 06114 Halle

Drachen, Raubritter, Teufel: Jules-Fantasy-Markt im Kohlrabizirkus

Wenn ein feuerspeiender Drache den Kohlrabizirkus bewacht und allerlei Gestalten, Händler und Konstrukteure aus einer anderen Welt oder anderen Zeit Einzug halten, ist wieder Zeit für den Jules-Fantasy-Markt. Alle Fans können am 28. und 29. Oktober 2017 in das Markttreiben von Mittelalter bis Steampunk eintauchen. Über 80 Stände aus dem In- und Ausland bieten Modeartikel, Schmuck, Steampunk-Accessoires und Gebrauchsgegenstände. Auch für Freunde des Live-Rollenspiels, Mittelalter-Enthusiasten oder für die Gothik-Szene werden passende Utensilien angeboten.

Datum: 28. und 29. Oktober 2017

Zeit: Samstag von 11 bis 24 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Ort: Kohlrabizirkus Leipzig, An den Tierkliniken 42, 04103 Leipzig

Zeitumstellung

Nicht vergessen: An diesem Wochenende ist Zeitumstellung! In der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober werden um 3 Uhr die Uhren um eine Stunde zurückgestellt.

