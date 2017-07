Ohrenschmaus für alle: Leipziger Hörspielsommer 2017 mit buntem Programm

Der Leipziger Hörspielsommer eröffnet am Freitag, den 7. Juli 2017, sein zehntägiges Festival auf dem Richard Wagner Hain in Leipzig. Auf der Wiese können die Besucher täglich wochentags von 16 bis 22 und am Wochenende ab 14 Uhr in bekannt gemütlicher Picknickatmosphäre spannenden Hörspielen lauschen, Live-Performances erleben und die Preisvergabe der Wettbewerbsausschreibungen mitverfolgen. Im Jubiläumsjahr hält das Festivalprogramm bereits am ersten Wochenende einige Highlights bereit, wie zum Beispiel ein Jubiläums-Special mit einer Auswahl ehemaliger Gewinnerstücke des Internationalen Hörspielwettbewerbs, den 9. Kinder- und Jugendhörspielwettbewerb, Performances, sowie ein buntes Familien- und Abendprogramm.

Datum: 7. bis 16. Juli 2017

Zeit: ab 14 Uhr am Wochenende, ab 16 Uhr während der Woche

Ort: Richard-Wagner-Hain, Leipzig

SachsenBeach 2017: Leipziger Augustusplatz verwandelt sich in riesigen Stadtstrand

„Runter von der Tribüne. Rauf auf den Sand!“ Das ist das Motto von SachsenBeach (5. bis 10. Juli 2017) und bedeutet Beachvolleyball für Jedermann. Bei 20 verschiedenen Turnierformen treten auf dem Augustusplatz mitten in der Leipziger City über 1.500 Spieler in mehr als 400 Teams an. Auf sechs Turnierfeldern zwischen Oper, Gewandhaus und Universität spielen von früh bis spät Hobbyligisten, Firmen, Schüler, Studenten, Profis und viele mehr um den Turniersieg. Erstmals 2009 veranstaltet, ist SachsenBeach deutschlandweit der größte Event seiner Art.

Datum: 5. bis 10 Juli 2017

Zeit: ganztägig

Ort: Augustusplatz Leipzig

Großes Fest im Kleinen Hof: Sommerfest im Bach-Museum

Mitten in den Sommerferien feiert das Bach-Museum Leipzig am Samstag, den 8. Juli 2017, das Sommerfest. Mit „BaRock the house“ wird der Tag um 11 Uhr eröffnet. Lu Wollny (Cembalo), Michael Spyker (Barockvioline) und Lia Roth (Moderation und Gesang) nehmen die Gäste mit auf eine musikalische Zeitreise von H. Purcell bis Adele. Von 10 bis 18 Uhr können Besucher sich kalligraphisch mit Tinte und Gänsefeder betätigen, das Bach-Siegel als Puzzle gestalten oder auf ein T-Shirt drucken. Öffentliche Führungen durch das Museum werden um 12 und 15 Uhr angeboten. Um 16 Uhr singen Solvej Donadel, Caroline Weiss, Kim Grote, und Karl Altenburg Werke von Bach und Luther im Innenhof des Bosehauses. Der Eintritt ist frei.

Datum: Samstag, 8. Juli 2017

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: Bach-Museum Leipzig, Thomaskirchhof 15/16, 04109 Leipzig

Mehr Informationen zu aktuellen Ausstellungen in den Leipziger Museen finden Sie in unserem Museumsspecial.

Erdbeerernte auf der Zielgeraden: Jetzt noch leckere Früchte pflücken

Die Erdbeerernte befindet sich auf der Zielgeraden. Wer noch einmal losziehen möchte, um die leckeren roten Früchte selbst zu ernten, sollte dieses Wochenende dafür nutzen. In unserem Erdbeer-Special zeigen wir auf einer Google-Karte, wo man in Leipzig und der Region Erdbeeren ernten kann. Zu allen Selbstpflückfeldern gibt es die Adresse und die Öffnungszeiten. Falls keine Zeit zum selber pflücken ist - auf der Karte sind auch Verkaufsstände und Hofläden gelistet, die frisch geerntete Erdbeeren anbieten. Außerdem gibt es Tipps zu Kauf und Aufbewahrung. Und wer nicht weiß, was er mit seinen vielen gepflückten Früchten anstellen soll, der findet in unserem Special auch leckere Rezepte mit Erdbeeren.

Alle Infos gibt es unter www.lvz.de/erdbeerkarte ACHTUNG: Alle Angaben ohne Gewähr - einige Erdbeerfelder sind bereits abgeerntet und geschlossen.

Sonnenlandpark Lichtenau - das 3in1 Freizeitparadies bei jedem Wetter

Es sind Ferien. Da wollen Familien viel erleben. Gleich drei Ziele an einem Ort bietet der nur 60 Minuten von Leipzig entfernte SONNENLANDPARK Lichtenau. Es ist ein Freizeitpark mit über 40 Attraktionen im schattigen Parkgelände wie Riesenhüpfkissen, Tretautos, Kinder-Quads, Minidampfer, Wellenflieger, Kletter- und Schlauchrutschparadies, Minibagger, Waldlabyrinth, Fitnessparcours, Überschlagschaukeln, Parkbahn und Riesenrad sowie ein Wildfreigehege mit Rothirschen, freilebenden Sikas und Mufflons, Wildschweinen, Steinböcken uvm. sowie der parkeigene Indoorspielplatz IN-Sola für Regen und Wintertage mit Hüpfburgen, Piratenschiff, Kleinkind-Bereich, Tischtennis, Kickertisch, Billard uvm.

Datum: täglich geöffnet

Zeit: ab 10 Uhr

Ort: Sonnenlandpark Lichtenau, Sachsenstraße 6, 09244 Lichtenau

Spaß, Spannung und viele Überraschungen beim Sparkassen-Zootag

Beim „Sparkassen-Zootag“ am Samstag, den 8. Juli 2017, laden der Zoo Leipzig und die Sparkasse zu einem bunten Programm für die ganze Familie ein. Auf die Besucher warten viele Überraschungen. Mit dem Sparkassen Schatz-Rätsel geht es auf eine spannende Rallye durch den ganzen Zoo. Außerdem dürfen sich kleine Besucher beim Kinderschminken in Elefant, Tiger & Co. verwandeln oder an verschiedenen Bastelaktionen mit den Zoolotsen teilnehmen.

Datum: Samstag, 8. Juli 2017

Zeit: 9 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 29, 04105 Leipzig

Neuigkeiten aus dem Zoo sowie jede Menge Fotos sehen Sie in unserem Zoo-Special.

Sommerbühne frei! Konzerte, Theater und Kinderhits im Panometer

In der Arena am Panometer Leipzig warten an diesem Wochenende im Rahmen der Sommerbühne noch einige weitere Highlights auf die Besucher. Am Freitagabend präsentiert die Theaterturbine "IMPRO ROYAL - wer wird der Impro-König von Deutschland?". Hier werden die Lachmuskeln beansprucht, wenn insgesamt 4 Impro-Theater-Teams aus Deutschland in der Arena am Panometer gegeneinander antreten.

Am Samstag treten die Musiker THOLD auf die Bühne der Arena am Panometer und erfreuen die Fans mit treibenden HipHop-Klängen.

Zu einem Familienkonzert lädt Julianes Wilde Bande am Sonntagnachmittag ein. Die Musiker bringen mit ihren Songs nicht nur jedes Kind vor der Bühne zum Tanzen, Singen, Lachen und Träumen. Ihre bunten Mitmach- und Zuhörprogramme heben auch ihre erwachsenen Begleiter mit Leichtigkeit von ihren Sitzplätzen. Diese Band verbindet gefühlsechte Texte mit packend jazzigem Groove, so lebendig und leidenschaftlich. Am Abend lassen The Fuck Hornisschen Orchestra die Sommerbühne ausklingen. Die zwei passionierten Leipziger Musikkasper laden zu einem Abend voller Summerfeeling und verbaler Sonne. Mehr Infos zum Programm der Sommerbühne finden Sie auf der Website der Arena am Panometer.

Datum: 7. bis 9. Juli 2017

Zeit: verschiedene Zeiten

Ort: Arena am Panometer, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig

Seerundfahrt mit der Kleinbahn Schlendrian

Am Sonntag, den 9. Juli 2017, findet die nächste die Vineta-Endeckertour am Störmthaler See statt. Sie startet von 10 bis 11 Uhr mit einer Schifffahrt zur Vineta und bietet anschließend eine Schlendrian Tour um den Störmthaler See. Auf der ca. 3-stündige Tour umrunden Sie den Störmthaler See komplett mit der Kleinbahn Schlendrian und begeben sich mit der VINETA-Fähre auf Entdeckertour zur VINETA mit geführter Besichtigung der „schwimmenden Kirche". Preis: 25 Euro pro Person, Anmeldungen unter 034206-209906 im Vineta Bistro.

Datum: Sonntag, 9. Juli 2017

Zeit: 10 bis 13 Uhr

Ort: Störmthaler See, Vineta Bistro

Sommerferien in den Leipziger Museen – Die besten Tipps

Die Sommerferien sind in vollem Gange. Die Leipziger Museen haben sich einiges einfallen lassen, damit allen Ferienkids auf gar keinen Fall langweilig wird. Hier gibt es die besten Tipps für die dritte Ferienwoche.

Noch mehr Familientipps fürs Wochenende gibt es im Erleben-Kalender vom Schlingel!