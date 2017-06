Kap der guten Musik

Das Kap Zwenkau feiert diese Woche mit dem 1. Neuseenland Musikfest in den Juli hinein. Vom 29. Juni bis zum 2. Juli 2017 warten italienische Klänge und ein Familiensonntag auf die Besucher. Los geht's bereits am Donnerstagabend mit "Viva Italia". The Italian Tenors treten ab 20.30 Uhr mit dem Leipziger Symphonieorchester und Band auf. Zwei weitere Konzerte folgen am Freitag und Samstag. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Familien. Es findet nicht nur ein Ökumenischer Gottesdienst statt. Auch das Kindermusical "Das listige Füchslein" wird aufgeführt.

Datum: 29. Juni bis 2. Juli 2017

Zeit: Konzerte ab 20.30 Uhr, Familiensonntag 11 bis 18 Uhr

Ort: NeuSeenLand Musik e.V., An der Mole 1, 04442 Zwenkau

Weinfest in der Innenstadt

Auf dem Marktplatz Leipzig kommen vom 29. Juni bis zum 2. Juli 2017 Feinschmecker auf ihre Kosten. Das Weinfest lädt zum Probieren und Verweilen ein. Winzer aus den verschiedenen Wein-Anbauregionen bieten Spezialitäten an. Neben Wein können auch verschiedene Sektsorten probiert werden. Für eine ausreichende leibliche Basis wird gesorgt, ebenso für Unterhaltung.

Datum: 29. Juni bis 2. Juli 2017

Ort: Marktplatz Leipzig, Innenstadt

Konferenz der Tiere im Zoo Leipzig

Der Löwe Alois, der Elefant Oskar und die Giraffe Leonie wollen der unschuldigen Kinder wegen Frieden unter den Menschen durchsetzen. Dafür berufen sie die erste Konferenz der Tiere ein. Doch schnell wird ihnen klar, dass sie ein paar Tricks anwenden müssen, damit die Menschen sie auch ernst nehmen… Mit "Die Konferenz der Tiere" feiert am 30. Juni 2017 ein Theaterstück für die ganze Familie im Zoo Leipzig Premiere. Mit einer Mischung aus Schauspiel und Puppenspiel begeistert das Schauspiel Leipzig das Publikum inmitten von Tieren aus aller Welt auf der neuen Eventfläche an der Kiwara-Kopje.

Datum: ab 30. Juni 2017 fast täglich

Zeit: 16 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 29, 04105 Leipzig

Mehr Infos und Neuigkeiten zum Zoo Leipzig finden Sie in unserem Special.

Faszination Manga auf Schloss Augustusburg

Große Augen machen nicht nur die Protagonisten in zahlreichen Mangas, auch die Besucher auf Schloss Augustusburg können am Wochenende ins Schwärmen geraten. Dort sind die Besucher dazu eingeladen, an den zahlreichen Mitmach-Stationen und in den Workshops alles über das Thema "Manga" zu erfahren. Die interaktive Erlebnisausstellung "Mangamania" thematisiert die historische Herkunft und gegenwärtige Vielfalt, die kreative Manga-Fankultur sowie die gewaltige Wirtschaftskraft.

Datum: das ganze Wochenende

Zeit: 9.30 - 18.00 Uhr

Ort: Schloss Augustusburg, Schloss 1, 09573 Augustusburg

Historische Technik zum Anfassen nah

Wie bunt die Sommerferien sein können beweisen auch die Leipziger Museen . Hier gibt es für kleine und große Ferienkids samt Familienanhang für nahezu jeden Tag innerhalb der sechs Wochen nicht nur einen Tipp für die viele Freizeit. Am zweiten Ferienwochenende zum Beispiel lädt das Museum für Druckkunst dazu ein, auf drei Etagen Blei- und Holzbuchstaben, Setz- und Gießmaschinen, Stahlstempel, Druckpressen und Druckmaschinen kennenzulernen - eine Werkstatt zum Sehen, Anfassen und Mitmachen.

Datum: 2. Juli 2017

Zeit: 11-17 Uhr

Ort: Museum für Druckkunst Leipzig, Nonnenstraße 38, 04229 Leipzig

Noch mehr Infos zu den Leipziger Museen und deren Programm finden Sie hier im Museumsportal.

Familiennachmittag "Großer Häutling Kleiner Bär"

Im Karl-May-Museum steht am Sonntag (2. Juli 2017) alles im Zeichen der Indianer. Zum langen Familiennachmittag hat das Museum ab 15 Uhr ein Programm zusammen gestellt, das sowohl den "großen Häuptling" als auch den "kleinen Bär" begeistern wird. Das Maskottchen des Ausstellungshauses erforscht gemeinsam mit den Besuchern anhand der Trickfilmserie "Yakari" das Leben der Indianer . In der "Villa Nscho-tschi" wird die Episode "Die Saat der Sonne" gezeigt. Darin wird erklärt, wie Indianer ihre Lebensmittel organisieren und welche Rolle dabei die Natur spielt. Das Gesehene wird anschließend in der Ausstellung "Indianer Nordamerikas" vertieft. Kleine und große Besucher erfahren, wovon sich Indianer früher ernährten, wie sie liebten und wie sie jagten.

Datum: 2. Juli 2017

Zeit: 15 Uhr

Ort: Karl-May-Museum, Karl-May-Straße 5, 01445 Radebeul