Industriekultur, Entdeckertage, Mangamania: Tipps für Leipzig und Region

Der Natur auf der Spur: Entdeckertage Artenschutz im Zoo Leipzig

Die Entdeckertage im Zoo Leipzig gehen in die nächste Runde. Diesmal widmen sie sich am 12. und 13. August 2017 den bedrohten Tierarten der Welt. Bei den Entdeckertagen Artenschutz gibt es Sondertouren mit Kulissenblicken, Tierpflegergespräche, Informationsstände, unter anderem des Orang-Utans in Not e.V. und des Freundes- und Förderkreises e.V. Zahlreiche Mitmachaktionen beschäftigen sich mit der Relevanz des Artenschutzes und zeigen auf, welche Tierarten unmittelbar vom Aussterben bedroht und welche Faktoren für den Verlust der biologischen Vielfalt verantwortlich sind.

Die hochbedrohten Schneeleoparden und Roten Pandas, die in der kürzlich eröffneten Hochgebirgslandschaft Himalaya ein neues Zuhause gefunden haben, stehen ebenfalls im Fokus der Entdeckertage Artenschutz und werden durch die Pfleger hinsichtlich der Bedrohungsfaktoren im natürlichen Lebensraum vorgestellt.

Datum: 12. und 13. August 2017

Zeit: 9 bis 19 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 29, 04105 Leipzig

Mehr Infos, Fotos und Neuigkeiten aus dem Zoo Leipzig finden Sie in unserem Special.

Sommerfest im Eisenbahnmuseum - Spaß für Klein und Groß

Für die ganze Familie gibt es am Samstag, den 12. August 2017, im Eisenbahnmuseum Leipzig ein Sommerfest mit Spiel, Spaß und Führerstandsmitfahrten auf einer Diesellok. Für die jüngsten Besucher gibt es zudem eine Hüpfburg, Kinderschminken, einen Clown der aus Luftballons Figuren formt, Zuckerwatte und ein Kinderkarussell. Zudem kann man auf der Gartenbahn rund um den Kohlebansen mitfahren. Eintritt 4 Euro Erwachsene und 2 Euro für Kinder (6-14 Jahre)

Datum: Samstag, 12. August 2017

Zeit: 10 bis 16 Uhr

Ort: Eisenbahnmuseum in Leipzig, Schönauer Straße 113, 04207 Leipzig

Tage der Industriekultur: Leipzig als Industriestandort

Zu den diesjährigen 5. Tagen der Industriekultur vom 10. bis 13. August 2017 können interessierte Besucher wieder auf verschiedenen Themenrouten die Wirtschaftsregion Leipzig als Industriestandort der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennenlernen. Auf dem Programm stehen verschiedene Routen in und um Leipzig zu Themen wie Energie und Mobilität, Architektur, Wissenschaft oder Touristik. Ein besonderer Höhepunkt wird sicherlich die Route "Das offene Werktor" sein, bei der sich 27 Industrieunternehmen aus der Region und weitere IHK-Mitgliedsunternehmen vorstellen. Hier gewähren Betriebe aus der Industrie sowie industrienahe Dienstleister einen Blick hinter die Kulissen, laden zu Werksführungen oder Vorträgen ein und bieten so Einblicke in Betriebe und Abläufe, die so im Alltag nicht frei zugänglich sind. Neben dem "Offenen Werktor" präsentieren sich weitere Themenrouten, wie "Buch- und Messestadt", "Touristik", "Energie und Mobilität", Museen und Sammler", "Kunst und Architektur, Kreativwirtschaft und Immobilien" sowie "Wirtschaftsgeschichte und Wissenschaft."

Informationen zu einzelnen Betrieben, regionalen Standorten sowie Besucheranmeldungen unter: www.industriekulturtag-leipzig.de

Datum: 10. bis 13. August 2017

Zeit: verschiedene Zeiten

Ort: diverse Orte

See in Flammen - Feuerwerksfestival in Naunhof

Spektakulärere Darbietungen aus dem Reich der Pyrotechnik: Am Samstag, den 12. August 2017, findet das Event „See in Flammen“ am Moritzsee Naunhof statt. Die Location mit dem direkt am Wasser gelegenen Eventgelände ist dafür perfekt geschaffen. Hier hat man im besten Fall gleich zwei Feuerwerke auf einmal, wenn sich die bunten Feuerbilder am Himmel auf der glatten Silberfläche des Sees spiegeln. Vor dem Feuerwerk gibt es genug Zeit, um ein Fest für die ganze Familie zu feiern. Ab 18 Uhr findet ein tolles Rahmenprogramm mit Feuershow, Hüpfburgen, Kinderschminken und Musik statt. Und für die Jüngsten wird kurz nach Sonnenuntergang ein Kinderfeuerwerk gezündet. Ab ca. 23 Uhr ist es dann Zeit für das gigantische über 20 Minuten andauernde Musik-Höhenfeuerwerk. Kinder bis 10 Jahre haben freien Eintritt.

Datum: Samstag, 12. August 2017

Zeit: ab 18 Uhr

Ort: Moritzsee, Naunhof

Vorhang auf: LVZ-Sommerkino lädt zum Filmvergnügen ins Scheibenholz

Komödien, Romanzen, Thriller: Auch an diesem Wochenende verwandelt sich die Galopprennbahn Scheibenholz beim LVZ-Sommerkino in einen großen Open-Air-Kino-Saal. Von der historischen Haupttribüne blicken die Besucher auf die 200m² große Leinwand. Das Programm bedient vom Kultstreifen über Arthouse-Filme bis zum aktuellen Blockbuster alle Genres. Ausgewählte Vorstellungen werden durch ein zusätzliches Rahmenprogramm belebt. An diesem Wochenende öffnet sich der Vorhang für die Komödie "Plötzlich Papa" (Freitag, 11. August 2017), das Musical "La La Land" (Samstag, 12. August 2016) und den Thriller "GOLD" (Sonntag, 13. August 2017).

Datum: täglich (außer montags) bis 16. August 2017

Zeit: Einlass ab 19 Uhr, Beginn gegen 21 Uhr

Ort: Galopprennbahn im Scheibenholz, Rennbahnweg 2A, 04107 Leipzig

Vom Kultstreifen bis zum Blockbuster: Das komplette Programm und jede Menge Infos finden Sie in unserem Special.

Marktplatz wird zum Konzertsaal: Classic Open mit viel Programm

Leipzigs „Classic Open“ - das ist DAS mehrtägige Musikfestival auf dem Leipziger Marktplatz. Bei dem beliebten Event können Besucher noch bis zum 13. August 2017 bei freiem Eintritt hochkarätigen Musikproduktionen lauschen. Tägliche Liveauftritte lokaler und internationaler Künstler werden ergänzt durch Live-Konzertmitschnitte aus Swing, Pop, Musical, Jazz und Klassik. Der Eintritt ist frei. Das komplette Programm gibt es unter www.classicopenleipzig.de

Datum: täglich bis 13. August 2017

Zeit: täglich verschiedene Veranstaltungen

Ort: Markt, Innenstadt Leipzig

Hopfen und Malz: Bierführung in Grimma

In Grimma hat das Bierbrauen eine lange Tradition. Ein Blick ins Archiv verrät, dass bereits 1505 etwa 3.400 Fass Bier abgerechnet worden. Im Jahr 1618 waren es schon knapp doppelt so viele. Dort, wo früher Bier ausgeschenkt wurde, können Interessierte sehen, wie ein Bierkeller aussah und wie Grimmaer Bier, welches in Nerchau gebraut wird, heute schmeckt. Die Bierführung durch die Altstadt von Grimma ist eine amüsante Tour mit Verkostungen und vielen Informationen über die historische Gastronomielandschaft der Region. Außerdem erfahren die Besucher während der zweistündigen Führung, warum das Grimmaer Bier "Bauchweh" genannt wurde und was es mit dem "Biermeilenvertrag" auf sich hatte.

Datum: Sonnabend, 12. August 2017

Zeit: 10 Uhr

Ort: Treffpunkt am Gasthaus "Vogels Ballhaus", Oberwerder 9, 04668 Grimma

Runde um Runde: Sommer-Kleinmesse in Leipzig für Groß und Klein

Es kann wird und turbulent werden, aber auch ruhig und gemächlich. Es kann hoch hinaus gehen oder in der Waagerechten für "Ameisen" im Bauch gesorgt werden. Die Sommer-Kleinmesse am Leipziger Cottaweg hat für jeden Geschmack das geeignete Fahrgeschäft parat. Zur Stärkung vor, während und nach den Fahrvergnügen laden zahlreiche Köstlichkeiten zum Probieren ein.

Datum: bis 13. August 2017

Zeit: jeweils ab 14 Uhr

Ort: Festplatz am Cottaweg, 04177 Leipzig

Große Augen: Ausstellung MANGAMANIA auf Schloss Augustusburg

Weltpremiere auf Schloss Augustusburg: Die interaktive Erlebnisausstellung „MANGAMANIA“ lädt Besucher jeden Alters zum Staunen ein. An den zahlreichen Mitmach-Stationen und in den Workshops ist Spaß für die ganze Familie garantiert. Alles ist über den MANGA zu erfahren – seine historische Herkunft und gegenwärtige Vielfalt, seine kreative Fankultur und gewaltige Wirtschaftskraft, seine faszinierende Fremdartigkeit und überbordende Erscheinungen. Schloss Augustusburg bietet mit „MANGAMANIA“ eine interaktive Mitmach-Ausstellung mit Erlebnischarakter für die ganze Familie, die außer Hintergrundinformationen auch faszinierende Unterhaltung, Spaß und Freude am Selbermachen für jedes Lebensalter ermöglicht. Die Ausstellung ist bis 10. Dezember 2017 zu sehen.

Datum: täglich geöffnet

Zeit: 9.30 bis 18 Uhr

Ort: Schloss Augustusburg, Schloss 1, 09573 Augustusburg

