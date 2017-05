Party in der City: 26. Leipziger Stadtfest mit buntem Programm

Spaß, Musik und Unterhaltung: Leipzig feiert an diesem Wochenende eine große Party mit 150 Stunden Liveprogramm. Das Leipziger Stadtfest begeistert jedes Jahr über 250.000 Besucher mit kulturellen Highlights aus Pop, Rock, Volksmusik, Schlager und Klassik. Auf vier großen Bühnen (Markt, Nikolaikirchhof, Augustus- und Leuschnerplatz) erwartet die Gäste ein buntes Kinderprogramm, sportliche Highlights, musikalische Leckerbissen und noch viel mehr. Das komplette Programm gibt es unter www.leipzigerstadtfest.de

Datum: 2. bis 4. Juni 2017

Zeit: ganztägig

Ort: Leipziger Innenstadt

Wave-Gotik-Treffen 2017: Schwarze Szene strömt nach Leipzig

Das Wave-Gotik-Treffen (WGT) ist das weltgrößte Treffen der Schwarzen Szene, das seit 1992 jährlich zu Pfingsten in Leipzig stattfindet und rund 20.000 Gäste aus aller Welt anlockt. Die Leipziger haben sich längst an den Anblick der schwarz gekleideten Gäste gewöhnt und bestaunen gern die kunstvollen Gewänder, die aufwändigen Haarfrisuren und die ausgefallenen Accessoires. Für die Besucher mit Ticket wird ein umfangreiches Programm mit Konzerten, Theater, Ausstellungen, Lesungen, Führungen und vielem mehr geboten. Doch auch „normale“ Besucher kommen gern zum WGT, um das einzigartige Ambiente des größten Szenetreffens zu genießen. Wer kein Ticket hat, findet dennoch jede Menge Veranstaltungen rund um die Schwarze Szene – einige Tipps haben wir hier zusammengestellt.

Datum: 2. bis 5. Juni 2017

Zeit: ganztägig

Ort: diverse Veranstaltungsorte im Stadtgebiet Leipzig

Mehr Infos zum Wave-Gotik-Treffen sowie Fotos und Videos gibt es in unserem Special.

Von Rittern, Gauklern und Spielleuten: Pfingst-Ritter-Spiele auf Schloss Trebsen

Pünktlich zu Pfingsten findet vom 3. bis 5. Juni 2017 auf Schloss Trebsen, unweit von Leipzig, das große Ritter-Spektakel mit Turnier, Handwerk, Spiel und Spaß statt. Das Familienfest bietet Unterhaltung und Aktionen für die ganze Familie: Ritterturnier, Bogenschießen, Eselreiten, Mitmachhandwerkerstände (wie Tischlern, Bogenbauen, Korbmachen, Schmieden) oder Märchenstunden. Das Gaudium der Spielleute ist mit Musik, Schmierenkomödianten und Feuergaukler immer ein fantasievoller Kulturgenuss. Anmutige Reiter zu Pferd, zotige Spielleute und Bewahrer alter Gewerke sind vor Ort zu sehen – da werden nicht nur die Kinder staunen. Eintritt: 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, Familienkarte 30 Euro. Weitere Infos unter www.ritter-spiele.com

Datum: 3. bis 5. Juni 2017

Zeit: täglich ab 10 Uhr

Ort: Schloss Trebsen, Zum Schloss 1, 04687 Trebsen/Mulde

Geheimnisvolle Geschichten: Krimi-Dinner mit 4-Gänge-Menü im Marriott Hotel

Wer köstliche Gourmet-Menüs und geheimnisvolle Kriminalgeschichten mag, der wird "Das Original Krimidinner®" lieben. Gäste können sich am Samstag, den 3. Juni 2017, auf eine spannende Krimishow beim Original Krimidinner® von WORLD of DINNER freuen. Auf dem Programm steht ein aufregender Ausflug in die Krimizeit der 60er Jahre. Erleben Sie bei einem erlesenen 4-Gänge-Menü hautnah das im Stil von Edgar Wallace inszenierte Verbrechen "Die Nacht des Schreckens" – ein Highlight für jeden Krimifan. Weitere Informationen und Tickets für "Das Original Krimidinner®" bekommen Sie hier.

Datum: Samstag, 3. Juni 2017

Zeit: 19 Uhr

Ort: Marriott Hotel, Am Hallischen Tor 1, 04109 Leipzig

Indianerspektakel zu Pfingsten: Powwow in Grimma

Die ersten Tipis im Reservat der Bison-Farm in Neu-Neunitz stehen schon bereit. Zu Pfingsten, am 3. und 4. Juni 2017 steigt hier das 16. Powwow. Dieses moderne indianische Tanzfest, stellt die heutige indianische Kultur vor. Neben Tanz und Musik sind indianische Gastronomie, eine kleine Handwerker- und Händlerstraße sowie die Fütterung der Bisons zu erleben. Eintritt 4 Euro, für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

Datum: 3. bis 4. Juni 2017

Zeit: Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

Ort: Bison-Company, Neunitzer Waldweg, 04668 Grimma / OT Neuneunitz

Tierische Pfingstaktionen im Zoo Leipzig: Buntes Programm für Klein und Groß

Am Pfingstwochenende bekommen Besucher im Zoo Leipzig bei zahlreichen Fütterungen, Kommentierungen und Gesprächen mit den Tierpflegern einen Einblick in das tägliche Leben der Zoobewohner. Zudem können die im Frühjahr geborenen Jungtiere überall beobachtet werden. Ob die kleinen Tiger-Zwillinge in der Tiger-Taiga oder in Pongoland bei den Orang-Utans - große und kleine Gäste werden begeistert sein. Darüber hinaus sorgen verschiedene Aktionen von Mitmach-Quiz über Futterschneiden bis Tiergesichterschminken für Unterhaltung.

Datum: 3. bis 5. Juni 2017

Zeit: täglich 9 bis 19 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 29, 04105 Leipzig

Mehr Infos und Neuigkeiten aus dem Zoo Leipzig sowie jede Menge Fotos finden Sie in unserem Special.

Stöbern, feilschen, kaufen: XXL Kunst Antik & Trödeltage auf der Trabrennbahn Panitzsch

Edel, rar, nostalgisch und kultig ist das Angebot bei den XXL Kunst Antik & Trödeltagen am Wochenende auf der Trabrennbahn Panitzsch. Gebrauchtwaren, Kunsthandwerk, Kuriositäten, Möbel, Spielzeug, Puppen und Bären, Bücher und Schallplatten laden zum Stöbern ein. Ein Muss für Sammler und Trödlerfans. Eintritt 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei

Datum: 3. bis 5. Juni 2017

Zeit: täglich 9 bis 17 Uhr

Ort: Trabrennbahn Panitzsch, Sommerfelder Straße 24, 04451 Borsdorf / Panitzsch

Es klappert die Mühle … zum Deutschen Mühlentag

Am Deutschen Mühlentag laden bundesweit mehrere hundert Mühlen zu Besichtigungen, Führungen und vielerorts zu bunten Rahmenprogrammen ein. Die Mühlenbesitzer und örtlichen Vereine veranstalten Ausstellungen, Öko- und Kunsthandwerkermärkte, Freiluftgottesdienste und Konzerte unterschiedlicher Musikrichtungen. Im Mittelpunkt stehen aber die jeweiligen Mühlen mit ihrer Technik, ihrer Geschichte und natürlich auch ihren Problemen. Die zentrale Eröffnung des Deutschen Mühlentages für die Mühlenregion Nordsachsen findet in der Bockwindmühle Zwochau statt. Auf die Besucher warten Mühlenführungen, Schaumahlen mit der alten Schrotmühle, musikalische Unterhaltung, Reiten für Kinder, zünftiger Mühlenschmaus und ein großer Mühlen-Bauernmarkt. Das Programm für den Deutschen Mühlentag gibt es unter www.muehlen-nordsachsen.de

Datum: Montag, 5. Juni 2017

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: verschiedene Mühlen

Zu Land und zu Wasser beim See- und Hafenfest Cospuden

Den See immer im Blick und ein kühlendes Bad in der Nähe lässt es sich am Cospudener See zünftig feiern. Das See- und Hafenfest Cospuden lädt zu drei bunten Veranstaltungstagen mit Musik, Jahrmarkt und lustigem Treiben am und im Wasser für die ganze Familie. Händler und Schausteller präsentieren sich am Hafen Zöbigker. Am Pier sind stündliche Schiffsrundfahrten geplant. Weiterhin werden Kanu-, Segel-, Tret- und Ruderboote zum Ausleihen zur Verfügung stehen. An Land erwarten Riesen-Hüpfburg, Ballon-Wettbewerb, Kinder-Clown, Kinder Motorrad- bzw. Quad-Parkur, eine Kinder-Kletter-Landschaft, Bull Riding und eine Trampolinanlage die Gäste.

Datum: 3. bis 5. Juni 2017

Zeit: ganztägig

Ort: Cospudener See, Leipzig-Markkleeberg

Kulinarischer Dorfspaziergang: Allerlei Sinniges für Leib und Seele

Das wird lecker: Das „Semmelweib“ lädt interessierte Besucher zum sinnlichen Dorfspaziergang durch Höfgen. Der kulinarische Rundgang durch das Muldedörfchen ist eine dreistündige Mischung aus Geschichte und fröhlichen Anekdoten sowie köstlichen Leckereien aus dem sächsischen Burgenland mit zahlreichen Pausen. Tickets gibt es für 17 Euro im Vorverkauf. Die Eintrittskarten sind in der Stadtinformation am Markt 23 in Grimma erhältlich.

Datum: Samstag, 3. Juni 2017

Zeit: 10 Uhr

Ort: Treffpunkt auf dem Zentralparkplatz in Grimma-Höfgen

Faszination Titanic: Familienführung im Panometer Leipzig

Im April 1912 ging die Titanic auf Jungfernfahrt über den Atlantik nach New York. An Bord waren Millionäre, berühmte Personen, auch einfache Auswanderer. Doch der legendäre Luxusdampfer erreichte nie sein Ziel; ein Eisberg versenkte das gewaltige Schiff, das als unsinkbar galt.

Das Panometer Leipzig lädt am Pfingstwochenende zur Familienführung ins Titanic-Panorama ein. Die Tour "Titanic - Kolossal und unsinkbar?" ist geeignet für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. In 60 Minuten widmet sie sich der Entwicklung eines Meisterwerkes der Ingenieurskunst in einer Zeit des rasanten technologischen Fortschritts. Preis 3 Euro pro Person zzgl. Eintrittspreis (Voranmeldung erwünscht)

Datum: 3., 4. und 5. Juni 2017

Zeit: Samstag um 15 Uhr, Sonntag und Montag um 10.30 Uhr

Ort: Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig

Fotos und Informationen zum Titanic 360°-Panorama und weiteren Rundbildern in anderen Städten finden Sie in unserem Themenspecial.

13. Kunst:offen in Sachsen - Sachsens Ateliers öffenen ihre Türen

Alljährlich zu Pfingsten öffnen Künstler in ganz Sachsen ihre Ateliers, Arbeits- und Ausstellungsräume. An mindestens einem der drei Tage von 10 bis 18 Uhr laden sie ein zum Schauen, Staunen und Lauschen, zu Inspiration und Erlebnissen für die Sinne. Maler, Grafiker, Bildhauer, Fotografen, Keramiker, Holz-, Schmuck-, Textil- und Metallgestalter und viele andere Kreative freuen sich auf ein aufgeschlossenes Publikum, auf spannende Gespräche und interessante Kontakte. In diesem Jahr öffnen sich etwa 200 Ateliertüren in ganz Sachsen mit ca. 260 ausstellenden Künstlern, um ihre Werke verschiedener Sparten und Stilrichtungen zu zeigen. In einigen Ateliers gibt es Lesungen, Konzerte oder Mitmach-Angebote. Weitere Infos unter www.kunstoffeninsachsen.de

Datum: 3. bis 5. Juni 2017

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: diverse Orte

Tribal Tage Leipzig 2017 - Festival für FusionBellydanceArt

Das Festival „Tribal Tage Leipzig“ präsentiert zu Pfingsten seinem Publikum verschiedenste Formen des FusionBellydance. Neben Special-Events und abwechslungsreichen Workshops verzaubern TänzerInnen mit den unterschiedlichsten Fusionstilen. Dabei widmet sich die „BlackTribalShow“ (15 Uhr) der Thematik „Gothik-Bellydance“. Die „WhiteTribalShow“ (20 Uhr) zeigt den TribalFusionBellydance in seiner gesamten Vielfalt. Rund um das Festival gibt es ein vielfältiges Workshop-Programm, einen Tribal Brunch und eine Bootstour mit anschließendem Besuch des Viktorianischen Picknicks im Rahmen des Wave-Gotik-Treffens. Eintritt: 18 Euro, 16 Euro ermäßigt

Datum: Sonntag, 4. Juni 2017

Zeit: 15 bzw. 20 Uhr

Ort: Neues Schauspiel Leipzig, Lützner Straße 29, 04177 Leipzig

Stummfilmtage auf der Warze mit dem Wanderkino

Stummfilmkino mit Livemusik: Vom 4. bis 22. Juni 2017 macht das Wanderkino auf der Warze in Leipzig Station. Das mobile Kino zeigt Stummfilme unterschiedlicher Genres - Slapstick-Komödien, Monumentalfilme sowie Independent-, Avantgarde- und Experimentalfilme. Alle Filme werden live mit Violine und Piano begleitet. Zu Pfingsten werden am 4. Juni 2017 „Luther – Ein Film der deutschen Reformation“ (1927) und am 5. Juni 2017 „Der General“ (1926) gezeigt.

Ein Oldtimer-Feuerwehrfahrzeug (Magirus Deutz, 1969) integriert die gesamte Kino-, Ton- und Lichttechnik, transportiert Bestuhlung und Instrumentarium. Die Filmaufführungen finden in einem nostalgisch inszenierten Rahmen statt – es wird eine Atmosphäre geschaffen, die an die Pionierzeiten des Kinos erinnert. Infos und Programm unter www.wanderkino.de

Datum: 4. bis 22 Juni 2017

Zeit: jeweils 21.30 Uhr

Ort: Clara-Zetkin-Park, Auf der Warze (Nähe Sachsenbrücke)

