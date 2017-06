Das Rosental wird zur Konzertbühne - Klassik airleben 2017

Das Gewandhausorchester lädt auch in diesem Jahr wieder zu den stimmungsvollen Freiluftkonzerten "Klassik airleben" ins Leipziger Rosental ein. Unter freiem Himmel können die Besucher am 23. und 24. Juni 2017 bei einem entspannten Picknick dem Gewandhausorchester unter Leitung von Alexander Shelley lauschen. In diesem Jahr singen die berühmtesten Baritone der Opernwelt, Thomas Hampson und Luca Pisaroni, Orchesterlieder und Opernarien von Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart und vielen anderen Komponisten, die Straßenfeger für diese Stimmlage komponiert haben.

Am Samstag, den 24. Juni 2017, gibt es von 15 bis 18 Uhr ein Familienprogramm . Von einer Instrumentenstraße zum Ausprobieren über eine musikalische Ralley durchs Rosental und das Basteln von Instrumenten bis zu einem Zwergenkonzert mit den Blechbläsern des Gewandhausorchesters ist für jeden etwas dabei. Der Eintritt ist frei.

Datum: 23. und 24. Juni 2017

Zeit: Konzerte am Abend jeweils ab 20 Uhr

Ort: Rosental in Leipzig (in der Nähe des Zoo Leipzig)

Sommerferienauftakt mit "Karneval der Tiere" im Zoo Leipzig

Unter dem Motto „Kinder musizieren und tanzen für Kinder“ laden der Zoo Leipzig, die schola arssynerga und das Tanzwerk Leipzig zum Sommerferienstart am 24. und 25. Juni 2017 jeweils um 14 Uhr und 16 Uhr zu einem besonderen Erlebnis ein. Die Aufführungen nehmen die Besucher mit auf eine Reise durch 14 kleine Abenteuer mit Raubkatzen, Hühnern und Hähnen, wilden Eseln, Fossilien, Kängurus, tanzenden Schildkröten, Elefanten, einem Schwan, Vögeln, einem Kuckuck sowie Persönlichkeiten mit langen Ohren, verbunden mit allerlei Tierrufen und bekannten Melodien.

Datum: 24. und 25. Juni 2017

Zeit: jeweils um 14 Uhr und 16 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 29, 04105 Leipzig

Halbzeit bei der Sparkassen-Challenge: Mit dem Sonnenwendlauf 2017 den Tag ausklingen lassen

Der Sparkassen-Sonnenwendlauf läutet nicht nur die zweite Jahreshälfte, sondern auch Halbzeit zwei der Sparkassen-Challenge 2017 ein. Der Sportverein SG Olympia lädt alle Sportfreunde am Freitag, den 23. Juni 2017, ein, ab 17 Uhr zwei bzw. drei Runden durch den Auwald zurück zu legen. Dabei ist jeweils einmal der Rosentalhügel zu erklimmen. Die Wettkampf-Laufstrecken sind zehn bzw. 15 Kilometer lang. Der Abend klingt traditionell beim Sonnenwendfeuer auf der Sportanlage „Mühlwiese“ der SG Olympia 1896 Leipzig e.V. aus. Es gibt Gegrilltes und gekühlte Getränke.

Datum: Freitag, 23. Juni 2017

Zeit: Start um 17 Uhr

Ort: Sportplatz Mühlwiese, Waldstraße 177; 04105 Leipzig

Sonnenlandpark Lichtenau - das 3in1 Freizeitparadies bei jedem Wetter

Es sind Ferien. Da wollen Familien viel erleben. Gleich drei Ziele an einem Ort bietet der nur 60 Minuten von Leipzig entfernte SONNENLANDPARK Lichtenau. Es ist ein Freizeitpark mit über 40 Attraktionen im schattigen Parkgelände wie Riesenhüpfkissen, Tretautos, Kinder-Quads, Minidampfer, Wellenflieger, Kletter- und Schlauchrutschparadies, Minibagger, Waldlabyrinth, Fitnessparcours, Überschlagschaukeln, Parkbahn und Riesenrad sowie ein Wildfreigehege mit Rothirschen, freilebenden Sikas und Mufflons, Wildschweinen, Steinböcken uvm. sowie der parkeigene Indoorspielplatz IN-Sola für Regen und Wintertage mit Hüpfburgen, Piratenschiff, Kleinkind-Bereich, Tischtennis, Kickertisch, Billard uvm.

Datum: täglich geöffnet

Zeit: ab 10 Uhr

Ort: Sonnenlandpark Lichtenau, Sachsenstraße 6, 09244 Lichtenau

Liebe, Untreue, Eifersucht: Sommertheater des Schauspiel Leipzig im Gohliser Schlösschen

Vor dem traditionsreichen Gohliser Schlösschen lädt das Schauspielhaus Leipzig zum Sommertheater ein. Gezeigt wird „Der Streit“ von Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux. Hierbei wird humorvoll nichts weniger als die Frage verhandelt, wer wohl die Untreue in die Welt gebracht hat? Mann oder Frau? In Marivaux’ Komödienklassiker finden sich zwei Frauen und zwei Männer in einem Wirrwarr der Gefühle wieder, das so einiges über die menschliche Liebesfähigkeit offenbart. Es ist ein Spiel um die ersten aufregenden Begegnungen zwischen Menschen, ein Wettstreit der Selbstverliebtheiten und ein Kampf um die Gewissheit, was so alles in Liebesangelegenheiten geschehen kann.

Datum: 23. und 24. Juni 2017

Zeit: jeweils 20 Uhr

Ort: Gohliser Schlösschen, Menckestraße 23, 04155 Leipzig

Zoofest Halle mit buntem Programm für Klein und Groß

Mit dem Berg(Zoo)Fest am Sonntag, den 25. Juni 2017, feiert der Zoo Halle zum Ferienauftakt ein großes Dankeschön-Sommerfest für alle Generationen. Das Programm bietet auf drei verschiedenen Bühnen einen abwechslungsreichen Mix aus Musik, tollen Show-Einlagen, Kinderprogrammen und Aktionen. Mit dabei sind die Oktoberfestband „Die Bergvagabunden“ aus Augsburg, Holler und Wendel mit ihren R&B- und Popballaden, der Kinderliedermacher Jürgen Denkewitz, Franz Kranz mit seinen Kinderprogrammen und Ursula von Ratin, die weltweit einzige sprechende Ratte. Wie es sich dem Namen nach für ein ordentliches Berg(Zoo)Fest gehört, können sich alle Kinder an einem acht Meter hohen Kletterberg direkt neben der Elefantenanlage erproben. Außerdem gibt es Sonderfütterungen und Vorführungen in den Tiergehegen. Eintritt ab 4,50 Euro.

Datum: Sonntag, 25. Juni 2017

Zeit: 10 bis 17 Uhr

Ort: Zoologischer Garten Halle, Reilstraße 57, 06114 Halle (Saale)

Rot, rund, saftig: Auf geht's zum Erdbeeren pflücken!

Sommerzeit ist Erdbeerzeit. Jetzt haben die leckeren roten Früchte Hochsaison. Am besten schmecken Erdbeeren natürlich frisch direkt vom Feld gepflückt. Wer selber pflückt, kann sich die schönsten Früchte aussuchen. In unserem Erdbeer-Special zeigen wir auf einer Google-Karte, wo man in Leipzig und der Region Erdbeeren ernten kann. Zu allen Selbstpflückfeldern gibt es die Adresse und die Öffnungszeiten. Falls keine Zeit zum selber pflücken ist - auf der Karte sind auch Verkaufsstände und Hofläden gelistet, die frisch geerntete Erdbeeren anbieten. Außerdem gibt es Tipps zu Kauf und Aufbewahrung. Und wer nicht weiß, was er mit seinen vielen gepflückten Früchten anstellen soll, der findet in unserem Special auch leckere Rezepte mit Erdbeeren.

Alle Infos gibt es unter www.lvz.de/erdbeerkarte

Paulaner Beach Days: Sportlich am Strand und im Wasser

Alles, was man sportlich am Strand so machen kann, gibt es bei den Paulaner Beach Days. Die Eventfläche am Störmthaler See bietet Platz für 14 Sportstationen, 10 verschiedene Turniere, unzählige Liter Süßwasser, 36 Sonnenstunden, 25h Sport an drei Tagen und feinste musische Untermalung während des Events. Hier werden verschiedenste Sportarten am Strand und im Wasser präsentiert und jeder kann mitmachen. Dabei finden sich neben den Klassikern wie Beachvolleyball und Beachsoccer weitere Sportarten wie Bubblesoccer und Beachhandball oder Völkerball wieder. Darüber hinaus kann an den Stationen Beachfitness, Stand Up Paddeling, Headis, Spikeball, Frescoball, Slip ‚n’ Slide, Flip-Flop-Rennen und Beachathlon gesportelt werden. Der Eintritt zum Event sowie die Teilnahme an den Stationen ist kostenfrei.

Datum: 23. bis 25. Juni 2017

Zeit: Freitag 15 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 20 Uhr

Ort: Störmthaler See bei Leipzig, Großpösna

"Ohne uns kein wir" - Zweites Leipziger Frauenfestival

"Ohne uns kein wir" - unter diesem Motto wird am Samstag, den 24. Juni 2017, von 14 bis 23 Uhr das Leipziger Frauen-Festival gefeiert und der Leipziger Marktplatz zum großen Festplatz verwandelt. Im Mittelpunkt des Festivals stehen Frauen, die ein Zeichen für eine gerechte Zukunft setzen. Das große Fest für die ganze Familie wartet mit internationalen und nationalen Künstlerinnen auf, daneben gibt es Open-Air-Messestände und Mitmachaktionen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auf dem großen Angebots-und Info-Markt präsentieren sich zahlreiche Unternehmerinnen, Handwerkerinnen, Initiativen und Vereine aus Leipzig. Das Festival lädt außerdem die großen und kleinen Gäste zu kulturübergreifenden Mitmachangeboten ein.

Datum: Samstag, 24. Juni 2017

Zeit: 14 bis 23 Uhr

Ort: Marktplatz Leipzig, Innenstadt

Picknick im Barockgarten: Köstliches für Gaumen und Ohren

Ein Gaumen- und Ohrenschmaus der besonderen Art: Am Sonntag, den 25. Juni 2017, sind Besucher zum Picknick in den Barockgarten Delitzsch eingeladen. Ab 14 Uhr darf in der schönsten Grünanlage der Stadt mit Blick auf das Barockschloss gespeist und getrunken werden (Selbstversorgung). Der Beginn des Picknicks wird von einem Streichquartett der Kreismusikschule "Heinrich Schütz" musikalisch umrahmt. Bei einer kostenfreien Gartenführung erfahren Interessierte um 14 Uhr außerdem viel Wissenswertes über die Delitzscher Gartenanlage und den barocken Gartenbau.

Datum: Sonntag, 25. Juni 2017

Zeit: 14 Uhr

Ort: Barockschloß Delitzsch, Schloßstraße 31, 04509 Delitzsch

Neue Ausstellung im Grassi: BIKES! Das Rad neu erfinden

Das Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig zeigt eine Ausstellung zu aktuellem Fahrrad-Design. Über 60 Fahrradmodelle aus den vergangenen zehn Jahren und Rad-Prototypen aus Europa und Übersee vermitteln ein Bild der heutigen Radkultur. Eine sich verändernde urbane Mobilität und Innovationen rund um Technik, Material und Design haben die Gestaltung und Ausstattung von Fahrrädern in kürzester Zeit enorm verändert. Die Ausstellung zeigt gegenwärtige Strömungen der neuen Radkultur. Vorgestellt werden unter anderem Lastenräder aus Dänemark und Falträder aus Großbritannien, Modelle aus Bambus und Carbon sowie Räder mit extrem leichtem Titanrahmen aus den USA, puristische Singlespeeds mit Zahnriemenantrieb oder aufsteckbare Motoren, die jedes herkömmliche Rad in ein E-Bike verwandeln. Eintritt: bis 18 Jahre frei, Erwachsene 8 Euro

Datum: 22. Juni bis 1. Oktober 2017

Zeit: am Wochenende täglich von 10 bis 18 Uhr

Ort: GRASSI Museum für Angewandte Kunst in Leipzig, Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig

Führungen, Multimediashows und Jubiläumsdrinks: Das Kunstkraftwerk feiert 1-jähriges Jubiläum

Unter dem Motto „Einjährig – Einmalig – Einzigartig“ feiert das Kunstkraftwerk-Team mit seinen Besuchern, Fans, Freunden und Künstlern einjähriges Jubiläum. Mit einem „Best of…“ der erfolgreichen Multimedia-Shows: u. a. Hundertwasser Experience, WERK in Progress, TRIEST – eine Geschichte von Licht, Wind und Meer. Außerdem mit Führungen mit einem Zeitzeugen durch ein Juwel der Industriekultur und virtuellen Rundgängen via VR-Brille durch Gelände und Ausstellungen. Eintritt frei.

Datum: Sonntag, 25. Juni 2017

Zeit: 10 bis 20 Uhr

Ort: Kunstkraftwerk Leipzig, Saalfelder Strasse 8b, 04179 Leipzig

Sommerferien-Auftakt in den Leipziger Museen – Die besten Tipps

Endlich frei, endlich Ferien! Am 26. Juni 2017 beginnen in Sachsen ganz offiziell die Sommerferien 2017. Die Leipziger Museen haben sich einiges einfallen lassen, damit allen Ferienkids auf gar keinen Fall langweilig wird. Hier gibt es die besten Tipps für die erste Ferienwoche.

