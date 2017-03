Ausflug in die Krimizeit der 60er Jahre "Das Original Krimidinner®"

Wer köstliche Gourmet-Menüs und geheimnisvolle Kriminalgeschichten mag, der wird "Das Original Krimidinner®" lieben. Gäste können sich in den kommenden Monaten auf spannende Krimishows beim Original Krimidinner® von WORLD of DINNER freuen. Auf dem Programm stehen aufregende Ausflüge in die Krimizeit der 60er Jahre. Erleben Sie bei einem erlesenen 4-Gänge-Menü hautnah das im Stil von Edgar Wallace inszenierte Verbrechen – ein Highlight für jeden Krimifan.

Tatzeiten in Leipzig für "Das Original Krimidinner®":

Samstag, 22. April 2017, 19 Uhr "Die Jagd vom Schwarzen Moor"

Samstag, 3. Juni 2017, 19 Uhr "Die Nacht des Schreckens"

Freitag, 11. August 2017, 19 Uhr "Ein Leichenschmaus"

Samstag, 14. Oktober 2017, 19 Uhr "Hochzeit in Schwarz"

Freitag, 22. Oktober 2017, 19 Uhr "Der Teufel der Rennbahn" - Die brandneue 6. Episode der Ashtonburry-Chronik

Die größten Hits an einem Abend: "ABBA Deluxe The Tribute Dinner-Show"

Feiern Sie eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte beim ABBA Dinner mit der Tribute-Band ABBA Deluxe. In dieser faszinierenden ABBA Tribute Show präsentieren die Original-Darsteller aus Shows wie ABBAMANIA, ABBA GOLD und STARS IN CONCERT live und hautnah unsterbliche ABBA-Hits – garniert mit einem erlesenen 4-Gänge-Menü.

Showzeit in Leipzig:

Freitag, 13. Oktober 2017, 19 Uhr

Leipzig Marriott Hotel

Reisen Sie bequem zum zentralen Marriott Hotel Leipzig an, das nahe am Bahnhof liegt, und erreichen Sie all Ihre Ausflugs- und Shoppingziele zu Fuß oder mit Bus und Bahn. Für den gemütlichen Ausklang eines ereignisreichen Tages und nach einer First Class Dinnershow von WORLD of DINNER freut sich das Team des Hotels, Sie in der 5TEN20 Bar & Lounge oder in die Champions Sportsbar zu begrüßen, wo leckere Snacks und Cocktails zum kurzen oder auch längeren Verweilen einladen.