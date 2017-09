Leipziger Markttage, Schlammschlacht, Offene Türen: Tipps für Leipzig und Region

Hereinspaziert! Tag der offenen Tür im Gewandhaus 2017

Das Gewandhaus öffnet am Samstag, den 23. September 2017, seine Türen und lädt ein, die Spielstätte und das Gewandhausorchester vor und hinter der Bühne zu entdecken. Führungen, moderierte Orchesterkonzerte, Proben und Kammerkonzerte sowie viele Aktionen für Kinder und Erwachsene finden während des Tages in den Sälen und Foyers des Gewandhauses statt. Eines ist sicher: An keinem anderen Tag können Besucher den Musikern so nahe kommen. Plaudern Sie mit Mitarbeitern und Musikern, erkunden Sie die Raffinessen der Architektur und Malerei des Gebäudes und hören Sie Musik in sämtlichen Stilrichtungen und Varianten.

Datum: Samstag, 23. September 2017

Zeit: 10 bis 17 Uhr

Ort: Gewandhaus zu Leipzig, Augustusplatz, 04109 Leipzig

Einkaufen mit Genuss und Kultur: Die Leipziger Markttage 2017

Die Leipziger Markttage laden vom 23. September bis 1. Oktober 2017 zum Schlendern, Genießen, Zuschauen und Kaufen ein. Hier können die Besucher mit Händlern übers Angebot plaudern, Waren direkt vom Hersteller kaufen, frisch Zubereitetes aus Topf und Pfanne genießen und dem Handwerker über die Schulter schauen. Der Herbstmarkt bietet mit mehr als 100 Händlern einen Mix aus Warenvielfalt, Kultur und Gastronomie.

Auf dem Markt und in den umliegenden Straßen sind unter anderem Holz und Geschenkartikel, Spielwaren, edle Essig- und Öl-Variationen, aber auch Gaumenfreuden wie Eis, Backwaren, Wermsdorfer Fisch, Waffeln, Kräppelchen und Käsespezialitäten im Angebot. Zwiebelzöpfe, Pflanzen und Blumenzwiebeln, Körbe sowie Trockengestecke sowie Keramikarbeiten erwarten die Gäste auf dem Nikolaikirchhof und in der Grimmaischen Straße. Im Salzgäßchen trifft sich die Kunsthandwerkerszene .

Kinder sollten unbedingt auf dem Heureka-Markt vorbeischauen, wo sie sich im Korbflechten und in der Seilerei ausprobieren oder in der Kindertischlerei Hölzer bearbeiten und Filzwerke aus Rohwolle herstellen können.

Datum: 23. September bis 1. Oktober 2017

Zeit: täglich von 10 bis 20 Uhr (am 1. Oktober bis 18 Uhr)

Ort: Leipziger Innenstadt

Schlamm, Wasser und Hindernisse: Sparkassen-CrossDeLuxe 2017 am Markkleeberger See

Auf Asphalt joggen kann jeder, davon sind die Teilnehmer des Sparkassen-CrossDeLuxe fest überzeugt. Daher werfen sie sich am 23. und 24. September 2017 durch Schlammgruben und versuchen mit aller Kraft anspruchsvolle Hindernisse zu überwinden. Eine Lauf-Legende der Region. Alle Startplätze sind bereits ausverkauft, aber es gibt vor Ort sicher viel zu gucken, denn im und um den Markkleeberger See warten mehr als 25 künstliche und natürliche Hindernisse auf die Teilnehmer.

Neu ist in diesem Jahr, dass auch mutige und matschbegeisterte Bambinis, Kids und Familien beim 1. Family-CrossDeLuxe auf ihre Kosten kommen. Das Rennen startet bereits am Freitag, den 22. September 2017, um 16 Uhr und schickt die jüngsten Teilnehmer auf 400m bis 2 km Länge in den Matsch.

Datum: 23. und 24. September 2017

Zeit: Samstag erster Start um 12 Uhr, Sonntag erster Start um 10 Uhr

Ort: Markkleeberger See, Markkleeberg

Weitere Infos zum CrossDeLuxe finden Sie in unserem Special zur Sparkassen-Challenge.

Lecker, lecker, lecker: Das EAT EAT EAT Festival in Leipzig präsentiert Gaumenfreuden

Hier dreht sich alles ums Essen! Regionale und internationale Leckerbissen, sowie Geschichten, wo es herkommt, stehen vom 22. September bis 1. Oktober 2017 beim EAT EAT EAT Festival im Mittelpunkt. Den Auftakt machen die Entdeckertage , bei denen Interessierte zu Hofbesichtigungen, Feldtagen und Exkursionen, Ernteeinsätzen und Workshops eingeladen sind. Ob biologischer Anbau, verantwortungsvolle Tierhaltung oder nachhaltige Verarbeitung - unter dem Motto „10 Tage – 30 Orte“ werden bei den regionalen Erzeugern die Türen geöffnet.

Wer Lust hat, die Leipziger Genussanbieter kennenzulernen, sollte am Samstag, den 23. September 2017, im Leipziger Westen am Kulinarischen Rundgang teilnehmen. Ob Restaurant, Weinhandlung oder Feinkostgeschäft - auf dieser Genussroute kann man sich von extra für diesen Tag konzipierten kulinarischen Aktionen verwöhnen und verführen lassen.

Das komplette Programm zum EAT EAT EAT Festival finden Sie hier.

Datum: 22. September bis 1. Oktober 2017

Zeit und Ort: je nach Angebot

Traditionelles aus der Region: Handwerkermarkt im „Dorf der Sinne“ in Höfgen

Regionale Handwerker, Händler und Künstler präsentieren am 23. und 24. September 2017 täglich von 11 bis 18 Uhr auf dem Handwerkermarkt in Höfgen ihre Leidenschaft, bieten ihre Waren feil und laden zum Mitmachen ein. Die Palette umfasst handgeflochtene Körbe, Gefilztes, Getöpfertes, liebevoll gestaltete Holzarbeiten, Produkte vom Kräuterhof und vieles mehr. Es wird gebastelt und gemalt. Verschiedene traditionelle Handwerker lassen sich auch gern bei der Arbeit über die Schulter schauen. Ein kreatives und amüsantes Familienprogramm begleitet den „Markt der Sinne“. An beiden Tagen gibt es frisches Brot und Zuckerkuchen aus dem historischen Wassermühlenofen.

Datum: 23. und 24. September 2017

Zeit: 11 bis 18 Uhr

Ort: Historisches Gasthaus, Höfgener Dorfstraße 10, 04668 Grimma/Höfgen

Für kleine Ritter und junge Burgfräulein: Kinderführung „Ritterzeit“ auf Burg Mildenstein

Ritter und Burgfräulein aufgepasst! Am Sonntag, den 24. September 2017, erwartet Ritter Götz von Mildenstein viele Kindlein (von 5 bis 8 Jahren) zur beliebten Führung „Ritterzeit" um 14 Uhr auf dem Burghof. In einem Rundgang durch die Burganlage erfahren die kleinen Besucher zunächst so Einiges über die Historie von Mildenstein. Gewandet in Kleider der damaligen Zeit erproben sich die kleinen Knappen oder Jungfrauen im Umgang mit Lanze und Pfeil und Bogen und lernen dabei verschiedene alte Spiele kennen. Um Voranmeldung wird aus Kapazitätsgründen gebeten, nur noch Restkarten verfügbar.

Datum: Sonntag, 24. September 2017

Zeit: 14 bis 16 Uhr

Ort: Burg Mildenstein, Burglehn 6, 04703 Leisnig

Offene Ateliers Leipzig: Künstler zeigen ihre Wirkungsstätten

Wer schon immer einmal wissen wollten, wo und wie Kunst entsteht, was alles dazugehört und dahintersteckt, sind am Sonntag, den 24. September 2017, eingeladen, die Leipziger Ateliers zu besuchen und in ihrer Einzigartigkeit kennenzulernen. In der Zeit von 14 bis 19 Uhr öffnen bereits zum 16. Mal in sämtlichen Stadtteilen mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler ihre Werkstätten. Das Spektrum der bildenden Kunst reicht hierbei von der Malerei, Grafik, Fotografie und Plastik bis hin zur Konzeptkunst und Performance. Auch Möglichkeiten zum eigenen Ausprobieren künstlerischer Techniken gibt es in etlichen Ateliers. Eine Übersicht, welche Ateliers dabei sind, finden Sie hier.

Datum: Sonntag, 24. September 2017

Zeit: 14 bis 19 Uhr

Ort: verschiedene Veranstaltungsorte in Leipzig

Frauen im Fokus beim "Women* In Action Day"

Beim "Women* in Action Day" am Samstag, den 23. September 2017, steht die Teilhabe von Frauen mit und ohne Fluchtgeschichte im Fokus. Das Rabet im Leipziger Osten ist an diesem Tag Treffpunkt für alle Frauen, ihre Familien, ihre Freunde und Nachbarn, die etwas bewegen wollen. Der offene Aktionstag ist ein Fest von und für Frauen und ihre Familien aus aller Welt.

Auf der Bühne sorgen unter anderem die Tanzpädagogin Melody Panosian-Saki und die Singer-Songwriterin Alena Wieske für gute Musik. Meriem Rouabah bringt die Gäste mit westafrikanischem Tanz in Schwung, das freie Vortragsformat Open Mic lädt ein, seine Stimme für Empowerment und Partizipation zu erheben und die Initiative "Hilde Engel", welche sich für generationsübergreifendes Miteinander einsetzt, bringt viel Abwechslung in das reichhaltige Kinderprogramm. An den Infoständen präsentieren sich Vereine und Initiativen, die in Leipzig mit und für geflüchtete Menschen und insbesondere Frauen arbeiten.

Datum: Samstag, 23. September 2017

Zeit: 15 bis 21 Uhr

Ort: Stadtteilpark Rabet, Konradstraße, 04315 Leipzig

Rundgänge, Kanaleinstieg, Faulturmbesichtigung: Wasserwerke öffnen Klärwerk Rosental

Spannende Fragen rund ums Abwasser beantworten die Mitarbeiter der Leipziger Wasserwerke am Sonntag, den 24. September 2017, im Klärwerk Rosental. Von 14 bis 18 Uhr können interessierte Besucher beim Tag der offenen Tür Leipzigs größte Kläranlage in Augenschein nehmen. Den Weg des Abwassers, von den letzten Metern in der Kanalisation über die verschiedenen Reinigungsstufen bis hin zu den 34 Meter hohen Faultürmen - der Rundgang über die Anlage bietet interessante Einblicke in die Arbeit der Wasserwerke, die es so nur am Tag der offenen Tür gibt. Am Ende des Rundgangs ist ein Aufstieg auf die 34 Meter hohen Faultürme möglich, der mit einem wunderbaren Blick über Leipzig belohnt wird. Bei trockenem Wetter können die Gäste außerdem stündlich ins Kanalnetz einsteigen und direkt durch den 1. südlichen Hauptsammler bis zum Klärwerk waten. Der Eintritt ist frei.

Datum: Sonntag, 24. September 2017

Zeit: 14 bis 18 Uhr

Ort: Klärwerk Rosental, Am Sportforum 20, 04105 Leipzig

Fledermaus und Spinnenbein: Universitätsklinikum Leipzig lädt zur Vampirnacht

Die UKL-Vampire steigen am Samstag, den 23. September 2017, wieder aus ihren dunklen Verliesen und laden unerschrockene große und kleine Gäste zu einer Blutspendenacht der etwas anderen Art ein. Fledermäuse, Gruselgestalten, Tapeten im Steinwanddekor und dunkle Spinnenweben werden die Blutspendeeinrichtung des UKL in ein schaurig-schönes Vampirschloss verwandeln. Auf die Besucher wartet wieder ein gruseliges Programm: Neben den hohen Anforderungen des beliebten Vampirdiploms, bei dem kleine Nachwuchsvampire ihr Wissen rund um den roten Lebenssaft unter Beweis stellen können, wird es im Außenbereich unter anderem Tanz und Musik geben. Kinder im Vampirkostüm erhalten eine kleine Überraschung. Natürlich können sich die kleinen Gäste auch beim Kinderschminken in kleine Draculas verwandeln und im Anschluss fotografieren lassen. Bei Führungen durch das Haus erhalten interessierte Besucher einen Blick hinter die Kulissen des Leipziger Blutspendeinstituts. Spender, die sich an diesem Abend nicht von der unheimlichen Kulisse abschrecken lassen, können sich nach ihrem freiwilligen Aderlass auf ein "Fledermaus-Dinner" freuen, das trotz angebotener "Grabknochen", "Rattenhirn" oder "Madensalat" überraschend lecker sein wird.

Datum: Samstag, 23. September 2017

Zeit: 16 bis 23 Uhr

Ort: UKL, Johannisallee 32 (Haus 8, gegenüber dem Botanischen Garten), 04109 Leipzig

Musikfestival "Klassik für Kinder" 2017

Musiker aus Leipzig, darunter das Orchester der Musikalischen Komödie, laden gemeinsam mit Kinderchören, Ballett und Zirkus zum Festivalwochenende ein. Kinder, Familien und junge Leute können vom 22. bis 24. September 2017 mit fünf großen klassischen Konzerten sowie in Workshops und Wettbewerben Mozart und Co. mit allen Sinnen erleben.

Samstag, 23. September 2017, 15 Uhr: "Der geheimnisvolle Koffer", eine musikalische Geschichte mit Werken von Kindern für Klavier, Violine, Violoncello und Gesang. Für Kinder ab 5 Jahren.

Samstag, 23. September 2017, 20 Uhr: Nachtkonzert "Das kleine Gespenst". Ein Gruselkonzert mit allerlei Gespenstern, Hexen, Fledermäusen und Vampiren, Kinderballett, einem dirigierenden Gerippe und live Orchestermusik. Werke von Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg, Georg Friedrich Händel und anderen. Freier Eintritt für Zuhörer im Schlafanzug. Für Kinder ab 6 Jahren.

Eintritt jeweils 7 Euro/ 4 Euro ermäßigt. Weitere Infos unter www.klassik-fuer-kinder-leipzig.de

Datum: 22. bis 24. September 2017

Ort: Evangelisch Reformierte Kirche zu Leipzig, Tröndlinring 7, 04105 Leipzig

