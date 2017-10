Lichtfest, Faszination Titanic, Abendtour im Zoo: Tipps für Leipzig und Region

Tierisch spannende Entdeckungsreise: Abendtour durch den Zoo Leipzig

Bei einer spannenden Entdeckungsreise durch den abendlichen Zoo, begleitet von einem Zoolotsen, erleben Besucher am Samstag, den 7. Oktober 2017, die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere im Zoo Leipzig. Das ist die Chance, einige Tierhäuser zu später Stunde zu besuchen und ausgewählte Zoobewohner kennenzulernen, die tagsüber oft im Verborgenen bleiben. Die Abendtouren sind ein besonderes Erlebnis für Gäste jeden Alters und für Erstbesucher ebenso geeignet wie für Stammgäste des Zoos. Dauer 90 Minuten, Eintritt 14 Euro pro Person. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Datum: Samstag, 7. Oktober 2017

Zeit: 19.30 Uhr bis 21 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße

Museumsfest im Zeigeschichtlichen Forum

Rätseln, Malen, Basteln sowie Geschichte und Poesie: Das Zeitgeschichliche Forum Leipzig lädt am Sonntag, den 8. Oktober 2017, zum Museumsfest ein. Bei freiem Eintritt können kleine und große Besucher von 14 bis 20 Uhr Laternen fürs Lichtfest basteln, Ausstellungen ansehen und ein Konzert hören. Interessierte Besucher können zwei Ausstellungen ansehen: Zwischen 14 und 18 Uhr werden Kurzbegleitungen in der Dauerausstellung zum Thema "Friedliche Revolution 1989" angeboten. Und jeweils um 14 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr laufen Begleitungen durch die Ausstellung "Inszeniert. Deutsche Geschichte im Spielfilm". Einen besonderen Höhepunkt bietet um 18 Uhr das Wenzel Trio, bei dem der schon in der DDR legendäre Liedermacher Hans-Eckardt Wenzel gemeinsam mit Hannes Scheffler und Thommy Krawallo musiziert.

Datum: Sonntag, 8. Oktober 2017

Zeit: 14 bis 20 Uhr

Ort: Zeitgeschichtliches Forum, Grimmaische Str. 6, 04109 Leipzig

Erinnerungen an den Herbst 1989: Leipzig feiert Lichtfest

„Aufbruch – Verantwortung – Offenheit“, so lautet das Motto des Leipziger Lichtfests am Montag, den 9. Oktober 2017. Dabei erinnert die Stadt mit zahlreichen Veranstaltungen an die Proteste gegen das DDR-Regime im Herbst 1989. Mehr als 70.000 Menschen demonstrierten vor 28 Jahren in der Messestadt friedlich mit den Rufen „Wir sind das Volk“ und „Keine Gewalt“. Den Höhepunkt werden wieder die strahlenden Kerzenlichter bilden, die auf dem Augustusplatz zu einer leuchtenden „89“ zusammengestellt werden. Zuvor wird um 17 Uhr das traditionelle Friedensgebet in der Nikolaikirche stattfinden. Anschließend wird der polnische Publizist und Autor Adam Krzemiński in der Nikolaikirche die Rede zur Demokratie halten. Auf dem Augustusplatz, wo sich 1989 die Leipziger zu den Montagsdemonstrationen versammelten, findet das Lichtfest seinen Abschluss – dieses Jahr stehen bei der rund einstündige Open-Air-Performance Jazz, Videoinstallationen und Gesprächsrunden auf dem Programm.

Datum: Montag, 9. Oktober 2017

Zeit: ab 17 Uhr

Ort: Nikolaikirche und Augustusplatz

Originelles zum Verschenken und Behalten: Happy Pop-Up Market im Felsenkeller

Langsam wird es Zeit, nach Weihnachtsgeschenken Ausschau zu halten. Der Happy POP-UP MARKET, ein Design-Markt , auf dem junge Designer und kreative Selbermacher ihre Produkte präsentieren, lädt am 7. und 8. Oktober 2017 ein, nach originellen und ausgefallenen Ideen zu stöbern. 57 Aussteller werden den Felsenkeller in ein mannigfaltiges Spektakel der schönen Dinge verwandeln. Außerdem gibt es Wohlfühlsound, herzhafte und süße Leckereien, ein Mitmachangebot für Kinder und einen DIY-Bereich, wo jeder selbst kreativ werden kann. Eintritt für Erwachsene 2,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre frei.

Datum: 7. und 8. Oktober 2017

Zeit: Samstag von 11 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Ort: Felsenkeller, Karl-Heine-Straße 32, 04229 Leipzig

Köstliches Herbstfest rund ums Getreide im Schloss Rochlitz

Schon seit über 10 Jahren lädt das „Köstliche Herbstfest“ alljährlich ins Rochlitzer Schloss. Rund 60 Direktvermarkter und Akteure freuen sich darauf, am 7. und 8. Oktober 2017 Neugierige mit Angeboten für alle Sinne zu verführen. So verlocken köstliche regionale Lebensmittel zum Probieren und Kaufen, Handgemachtes von Deko-Artikeln über Schmuck bis zu wärmenden Schafwollprodukten und vieles mehr. Dazu laden verschiedenste Angebote zum Zusehen und Mitmachen für die ganze Familie ein. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Getreide - eines der ältesten Lebensmittel der Menschen. So kann man sich über Getreidesorten von gestern und heute informieren, Dreschflegel-Vorführungen, alte Gerätschaften und Erntedank-Kronen bewundern, den Landfrauen beim Kränze binden zuschauen oder in der Schwarzküche köstliche Gerichte probieren und zusehen, wie man einst mit einer Röstmaschine aus Getreide Kaffee machte. Für bunte Unterhaltung sorgen zahlreiche Bastel- und Spielangebote, Bogenschießen, Ponyreiten, eine Stroh-Hüpfburg u.v.m. Eintritt für Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

Datum: 7. und 8. Oktober 2017

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: Schloss Rochlitz, Sörnziger Weg 1, 09306 Rochlitz

Familiennachmittag mit Yakari im Karl-May-Museum Radebeul

Im Karl-May-Museum in Radebeul erforscht das Museumsmaskottchen „Großer Häuptling Kleiner Bär“ am Sonntag, den 8. Oktober 2017, gemeinsam mit den kleinen und großen Besuchern anhand der Trickfilmserie „Yakari“ das Leben der Indianer. Besucher des Familiennachmittags können sich dabei auf die Yakari-Episode „Die Saat der Sonne“ freuen. Im Anschluss gehen alle gemeinsam in der Dauerausstellung der Frage auf den Grund, wie der Alltag der indianischen Völker Nordamerikas in Wirklichkeit aussah. Der Familiennachmittag kostet 1 Euro zusätzlich pro Person zum Eintrittspreis.

Datum: Sonntag, 8. Oktober 2017

Zeit: 15 Uhr

Ort: Karl-May-Museum, Karl-May-Straße 5, 01445 Radebeul

Faszination Titanic: Familienführung im Panometer Leipzig

Im April 1912 ging die Titanic auf Jungfernfahrt über den Atlantik nach New York. An Bord waren Millionäre, berühmte Personen, auch einfache Auswanderer. Doch der legendäre Luxusdampfer erreichte nie sein Ziel; ein Eisberg versenkte das gewaltige Schiff, das als unsinkbar galt. Das Panometer Leipzig lädt am Wochenende zu Familienführungen ins Titanic-Panorama ein. Die Tour "Titanic - Kolossal und unsinkbar?" ist geeignet für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. In 60 Minuten widmet sie sich der Entwicklung eines Meisterwerkes der Ingenieurskunst in einer Zeit des rasanten technologischen Fortschritts.

Datum: 7. und 8. Oktober 2017

Zeit: Samstag 15 Uhr und Sonntag 10.30 Uhr

Ort: Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig

Bilddom wird 30 Jahre: Museumsnacht Bad Frankenhausen

Der Bilddom in Bad Frankenhausen wird 30 Jahre und feiert dies mit einer Museumsnacht am Samstag, den 7. Oktober 2017, die um 19.30 Uhr mit einem Festakt in Anwesenheit von Ministerpräsident Bodo Ramelow eröffnet wird. Ein buntes Programm wird bis 24 Uhr allen Gästen geboten. Die Entstehungsgeschichte des Rundbildes wird in der eigens konzipierten Ausstellung "Werner Tübkes Monumentalwerk. Das Abenteuer der Bilderfindung" erfahrbar. Außerdem erhebt der Künstler selbst in der ersten Lesung aus seinen Tagebüchern, die im Herbst 2017 unter dem Titel "Mein Herz empfindet optisch" erscheinen werden, in Anwesenheit der Herausgeber seine Stimme. Musikalisch wird es mit dem Robert Fränzel Quartett (Jazz), Tarek al-Haj Hammoud entlockt der Oud arabische Klänge und Pro Art beschließen den Abend mit Blues und Jazzrock.

Datum: Samstag, 7. Oktober 2017

Zeit: ab 19.30 Uhr

Ort: Panorama Museum, Am Schlachtberg 9, 06567 Bad Frankenhausen

Einmal Ritter oder Salondame sein – zu Besuch auf Burg Posterstein

Die Familienausstellung „Die Kinderburg – Auf den Spuren von Rittern und Salondamen“ ist jetzt im Museum Burg Posterstein zu sehen. Vom Verlies bis in den Turm gibt es jede Menge zu entdecken und bestaunen. Unterwegs werden an verschiedenen Stationen Kinderfragen beantwortet: Wie fühlt sich ein Kettenhemd an? Wie schwer war ein Helm? Wie badete ein Ritter? Die Kinder dürfen beim Tasttest anfassen, sich verkleiden, beobachten, wie ein Eindringling die Burg heraufklettert oder mit dem Audioguide die Geschichte der Burg anhören. Ein Kinderburgführer begleitet die Kinder auf spielerische Art zu den Stationen. Thematisch geht es um die Geschichte der Burg und der Region – vom Mittelalter bis in die Zeit der Salondamen.

Datum: bis 31. Dezember 2017

Zeit: Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Ort: Museum Burg Posterstein, Burgberg 1, 04626 Posterstein

Dinnershow im Marriott Hotel: ABBA-Hits am Stück garniert mit 4-Gänge-Menü

Das wird ein Augen-, Ohren- und Gaumenschmaus: Erleben Sie die faszinierende ABBA-Dinnershow von WORLD of DINNER garniert mit einem erlesenen Gourmet-Menü im Leipziger Marriott Hotel. Musikfans können sich am Freitag, den 13. Oktober 2017, auf einen Abend mit den größten Hits von ABBA freuen. Feiern Sie eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte beim ABBA Dinner mit der Tribute-Band ABBA Deluxe. Regisseur und Pianist Frank Weise und sein professionelles Ensemble begeistern ABBA-Fans rund um den Erdball: Die Musiker wirkten unter anderem bei ABBAMANIA mit. Wer bei der Dinnershow dabei sein möchte, hat die Chance, Tickets für die Dinnershow am Freitag, den 13. Oktober 2017, zu gewinnen - hier können Sie mitspielen.

