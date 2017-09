Offene Denkmäler, Messe LebensArt, Lichterfest: Tipps für Leipzig und Region

Spaß, Spannung und große Augen: K!DZ Riesenkinderfest im Zoo Leipzig

Runde Geburtstagsfeiern fallen gern mal eine Nummer größer aus und so legt der Zoo Leipzig bei seiner K!DZ-Jubiläumsausgabe noch eine Schippe obendrauf: Das 20. Riesenkinderfest zugunsten der Leipziger Uni-Kinderklinik am Samstag, den 9. September 2017, hält gleich mehrere Höhepunkte für die Besucher bereit. Bekannte Gesichter wie Liedermacher Volker Rosin und KiKa-Moderator Juri Tetzlaff kommen ebenso zum Gratulieren vorbei wie RB Leipzig-Maskottchen Bully. Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm mit vielen Mitmachaktionen lädt zum Feiern, Tanzen und Singen ein. Aktiv werden können alle kleinen Gäste bei der Aktion „Kinder helfen Kindern“, die in den letzten Jahren zum Markenzeichen des Benefizfestes geworden ist.

Datum: Samstag, 9. September 2017

Zeit: ab 12 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 29, 04105 Leipzig

Romantisches Leuchten: Fest der 25.000 Lichter im agra-Park

Der agra-Park im Leipziger Süden verwandelt sich am Samstag, den 9. September 2017, wieder in ein romantisches Lichtermeer. Tausende Teelichter werden angezündet und verbreiten eine wundervolle Stimmung. Teelichter und Becher werden ab 17 Uhr an mehreren Ausgabestellen verteilt. Um 20 Uhr heißt es dann "Licht an!" und die 25.000 Lichter dürfen angezündet werden. Zusätzlich wird ein buntes Programm geboten. So ist am Torhaus Dölitz ab 20 Uhr ein Lampionumzug geplant. Das Zinnfigurenmuseum öffnet von 17 bis 23 Uhr und die historische Tanzgruppe 1813 zeigt ihr Können. Für den leiblichen Genuss sorgt die gastronomische Versorgung am Weißen Haus und am Torhaus Dölitz (mit Lagerfeuer und Stockbrot für Kinder).

Datum: Samstag, 9. September 2017

Zeit: 17 bis ca. 23 Uhr

Ort: agra-Park im Süden Leipzigs

Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle: LebensArt auf der Galopprennbahn Scheibenholz

Die LebensArt, die führende Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle, gastiert vom 8. bis 10. September 2017 auf der Galopprennbahn Scheibenholz. Rund 100 Aussteller präsentieren hier innovative Produkte und Neuheiten für Wohnen, Garten und Lifestyle. Besucher sehen ein umfangreiches Angebot an hochwertigem Mobiliar und schönen Dekorationen rund ums Haus. Dabei stehen handgefertigte Produkte aus kleinen Manufakturen im Mittelpunkt. Ein weiterer Schwerpunkt der LebensArt ist die Gestaltung von Balkon und Garten. Für allerlei Kurzweil sorgt ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und Kleinkunst. Eintritt Erwachsene 8 Euro, Kinder bis 15 Jahre frei.

Datum: 8. bis 10. September 2017

Zeit: täglich 10 bis 18 Uhr

Ort: Galopprennbahn Scheibenholz, Rennbahnweg 2A, 04107 Leipzig

Staunen und mitmachen: Museumsfest für die ganze Familie im GRASSI

Die drei Museen im Grassi laden am Sonntag, den 10. September 2017, zum Familienfest ein. In den Innenhöfen und Ausstellungen wird von 10 bis 18 Uhr für jede Altersklasse etwas geboten: Interessierte können sich bei Metall- oder Lederprägen, im Porzellanmalen oder Emaillieren, beim Arbeiten mit Ton und Speckstein oder im Siebdruck ausprobieren. Ein abwechslungsreiches Bühnenpro­gramm mit Musik und Tanz laden zum Zuhören und Zuschauen, Meditations­anleitungen, ein Arabisch-Schreibkurs sowie die Karaokemaschine zum Ausprobieren ein. Kinder und Erwachsene können im Klanglabor experi­mentieren und sich an verschiedenen Instrumenten versuchen.

Sämtliche Ausstellungen der Museen sind geöffnet, zusätzlich stehen Kurzführun­gen und Workshops für Kinder und Erwachsene auf dem Programm. Eintritt: bis 18 Jahre frei, Erwachsene 6 Euro

Datum: Sonntag, 10. September 2017

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: Museen im GRASSI, Johannisplatz 5-11, Leipzig

Große Party für Klein und Groß: Sonnenlandpark feiert Geburtstag

Der Sonnenlandpark Lichtenau feiert seinen elten Geburtstag. Am Samstag, den 9. September 2017, steigt eine riesige Party mit tollen Aktionen. Es gibt ein Familienfrühstück, Ballonkünstler, Kinderschminken sowie jede Menge Spaß und Action.

Gleich drei Ziele an einem Ort bietet der nur 60 Minuten von Leipzig entfernte SONNENLANDPARK Lichtenau. Es ist ein Freizeitpark mit über 40 Attraktionen im schattigen Parkgelände wie Riesenhüpfkissen, Tretautos, Kinder-Quads, Minidampfer, Wellenflieger, Kletter- und Schlauchrutschparadies, Minibagger, Waldlabyrinth, Fitnessparcours, Überschlagschaukeln, Parkbahn und Riesenrad sowie ein Wildfreigehege mit Rothirschen, freilebenden Sikas und Mufflons, Wildschweinen, Steinböcken uvm. sowie der parkeigene Indoorspielplatz IN-Sola für Regen und Wintertage mit Hüpfburgen, Piratenschiff, Kleinkind-Bereich, Tischtennis, Kickertisch, Billard uvm.

Datum: täglich geöffnet bis 31. Oktober 2017

Zeit: täglich 10 bis 18 Uhr

Ort: Sonnenlandpark Lichtenau, Sachsenstraße 6, 09244 Lichtenau

Tag des offenen Denkmals: 1300 geschichtsträchtige Orte locken in Sachsen und Thüringen

Zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals öffnen an diesem Sonntag, den 10. September 2017, über 1300 historische Stätten in Sachsen und Thüringen für die Öffentlichkeit, von denen viele sonst verschlossen bleiben. Besucher können das vielfältige kulturelle Erbe entdecken und etwa Burgen, Kirchen, Wohnhäuser und Industriebauten besichtigen. Der „Tag des offenen Denkmals“ steht in diesem Jahr unter dem Motto „Macht und Pracht“. Das Motto bezieht sich auf Denkmale, die weltliche und religiöse Machtverhältnisse abbilden: prächtige Schlösser, mächtige Kirchen, Patrizierhäuser mit aufwendigem Bauschmuck oder große historische Fabrikhallen. Das komplette Programm finden Sie unter www.tag-des-offenen-denkmals.de

Freyburger Winzerfest präsentiert Saale-Unstrut-Weine

Die Saale-Unstrut Winzer laden am Wochenende nach Freyburg zum größten mitteldeutschen Weinfest ein. Vom 8. bis 11. September 2017 werden Musik und Show auf allen Festplätzen der Stadt geboten. Über 70 Veranstaltungen locken mit einer stimmungsvollen Mischung aus Volks-, Schlager-, Rock- und Popmelodien. Zentraler Anlaufpunkt für die Gäste aus nah und fern ist auf dem Freyburger Marktplatz das Saale-Unstrut-Weindorf. Die Straßen säumen Marktstände, Händler und weitere hiesige Weinerzeuger. Als besonderer Höhepunkt steht am Sonntag die Proklamation der neuen Weinkönigin auf dem Programm. Gespannt dürfen die Besucher auch auf den großen historischen Festumzug sein, der sich am Sonntagnachmittag durch die engen Gassen von Freyburg schlängeln wird.

Datum: 8. bis 11. September 2017

Zeit: ganztägig

Ort: Freyburger Innenstadt

Erntedankfest mit indianischen Tänzen und Geschichten im Karl-May-Museum Radebeul

Das Karl-May-Museum veranstaltet am Sonntag, den 10. September 2017, sein Erntedankfest . Von 10 bis 17 Uhr gibt es ein buntes Familienprogramm und Präsentationen rund um indianische Erntedankbräuche. Indianerfreunde präsentieren Tänze, singen Lieder und erzählen Geschichten der Waldlandindianer. Gemeinsam mit den Besuchern wird die Ernte des Hochbeets gefeiert und das Gemüse in einem leckeren traditionellen indianischen Eintopf verarbeitet, den die Besucher natürlich probieren können. Wer sich kreativ betätigen möchte, kann an Bastelstationen hübsche Andenken anfertigen. Old Shatterhand höchstpersönlich verrät beim Bogenschießen seine Tricks und Kniffe. Für wissbegierige Kinder und Erwachsene bieten Kindermuseumsführer Rundgänge durch die Ausstellungen an. Eintritt: Kinder bis 16 Jahre frei, Erwachsene zahlen den Museumseintrittspreis.

Datum: Sonntag, 10. September 2017

Zeit: 10 bis 17 Uhr

Ort: Karl-May-Museum, Karl-May-Straße 5, 01445 Radebeul

