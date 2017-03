Internationale Ostereierbörse Leipziger Eierlei 2017

Vom 31. März bis 2. April 2017 kann man beim "Leipziger Eierlei" in der Alten Handelsbörse wieder österliche Ausstellungsstücke in einzigartigen Farben, Formen und Techniken bestaunen, kaufen und alles über ihre Herstellung erfahren. 34 deutsche und internationale Künstler zeigen, dass der Kreativität beim Gestalten von Ostereiern keine Grenzen gesetzt sind. Die kunstvoll verzierten Eier sind nicht nur Hühnereier - auch Eier von Wellensittichen, Wachteln, Gänsen, Straußen und anderen Vogelarten werden mit verschiedenen Techniken gestaltet. Rund 8000 der zerbrechlichen Gebilde können die Gäste der Ostereierbörse drei Tage lang bewundern. Eintritt: Erwachsene 4 Euro / Kinder 2 Euro

Datum: Freitag, 31. März 2017 bis Sonntag, 2. April 2017

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: Alte Handelsbörse, Naschmarkt 1, 04109 Leipzig

Kulinarischer Dorfspaziergang - Allerlei Sinniges für Leib und Seele

Ab 1. April 2017 wird der historische Steinbackofen der Wassermühle Höfgen angeworfen und der Mühlenverein startet in die Saison. Dann begleitet das Semmelweib, Heike Raubold, interessierte Besucher beim sinnlichen Dorfspaziergang durch das Muldedörfchen. Der kulinarische Rundgang ist eine dreistündige Mischung aus Geschichte und fröhlichen Anekdoten sowie köstlichen Leckereien aus dem sächsischen Burgenland mit zahlreichen Pausen. Nach 12 Uhr werden frische Mühlenbrote aus dem Ofen gezogen, anschließend noch einige Bleche Zuckerkuchen.

Tickets gibt es für 17 Euro im Vorverkauf. Die Eintrittskarten sind in der Stadtinformation am Markt 23 in Grimma (Tel.: 03437/ 98 58 285) erhältlich. Kurzfristige Anmeldungen nimmt Heike Raubold unter der Telefonnummer 0160 96 21 95 09 entgegen.

Datum: Samstag, 1. April 2017

Zeit: 10 Uhr

Ort: Zentralparkplatz in Grimma-Höfgen

Versteigerung von Fundsachen und Fahrrädern

Das Fundbüro der Stadt Leipzig lädt am Samstag, den 1. April 2017 zur ersten Versteigerung des Jahres. In der Kongresshalle am Zoo Leipzig kommen Themenpakete und Technik, Überraschungstüten sowie etwa 80 Fahrräder zum Startpreis von einem Euro unter den Hammer. Besichtigt werden können die Objekte ab 10.30 Uhr, die Versteigerung beginnt gegen 11 Uhr. Achtung, die ersteigerten Artikel müssen bar bezahlt werden.

Datum: Samstag, 1. April 2017

Zeit: 11 Uhr

Ort: Kongresshalle am Zoo in Leipzig

Auf der Spur des Löwen - Dinnershow im Zoo

Mit dem Durchschreiten des historischen Portals am Haupteingang des Zoo Leipzig sind die Besucher im Jahr 1913 angekommen. Zoodirektor Dr. Johannes Gebbing, gerade neu im Amt, begleitet die Gäste der feierlichen Eröffnung des neuen Terrariums in den Palmensaal, in dem bereits ein Willkommensdrink und ein erster Happen als Teil des 4-Gänge-Menüs auf Ihre Ankunft warten. Just in dem Moment, als der Direktor seine Rede halten will, sorgt eine Schreckensbotschaft für Aufruhr: Ein Löwe ist spurlos verschwunden und treibt womöglich sein Unwesen auf dem Zoogelände. Eine abenteuerliche Suche nach dem Löwen, die zwischen Hauptgang und Dessert das historische Aquarium und Terrarium zum Schauplatz hat, sorgt für einen unterhaltsamen Abend im Gründer-Garten. Tickets unter 0341 5933-377 oder veranstaltung@zoo-leipzig.de Einlass: 18 bis 18.30 Uhr über Haupteingang

Datum: Samstag, 1. April 2017

Zeit: 18 Uhr

Ort: Zoo Leipzig in Leipzig

Kinofilm mit Live-Orchester: "Harry Potter und der Stein der Weisen"

Der Junge, der überlebte, heißt Harry Potter und ist bereits als meistgelesenes Jugendbuch aller Zeiten in die Geschichte eingegangen. Und auch die Verfilmungen gehören zu den besten ihrer Art. Am 2. April 2017 ist der erste Teil der Filmsaga „Harry Potter und der Stein der Weisen“ erstmals in Leipzig auf Großbildleinwand und mit Orchesterbegleitung zu erleben. In der Arena können die Fans mitverfolgen, wie Harry sein erstes abenteuerliches Schuljahr an der Hogwarts-Schule für Zauberei und Hexerei meistert, wie er durch unheimliche Gänge und über bewegliche Treppen läuft oder auf einem Zauberbesen Quidditch-Turniere bestreitet. Für starke Gefühle sorgen dabei die Liveklänge des Radiosymphonie-Orchesters Pilsen unter der Leitung von Justin Freer.

Karten ab 59,20 Euro, Tickets unter www.lvz-ticket.de sowie in den Geschäftsstellen der LVZ.

Datum: Sonntag, 2. April 2017

Zeit: 18.30 Uhr

Ort: Arena Leipzig, Am Sportforum 2, 04105 Leipzig

Hand aufs Herz: Führung zu Redewendungen, Sprichwörtern und geflügelten Worten

Unter dem Titel „Hand aufs Herz - wissen Sie, warum man sich Hals- und Beinbruch wünscht?“ lädt Musemspädagogin Almut Zimmermann zu einer Führung zu Ursprung und Bedeutung von Redewendungen, Sprichwörtern und geflügelten Worten ein. Lecker kombiniert wird die Wissensreise mit einem mittäglichen Brunch im rustikalen Herrenhauskeller der Burg.

Redewendungen sind wie Brücken in die Vergangenheit. Leider gehen diese Brücken immer mehr verloren, d.h. geradezu bietet es sich an mit mittelalterlichen Sprüchen "etwas auf dem Kerbholz haben" oder "sich die Sporen verdienen" lebendige Sprache mit der Geschichte der mittelalterlichen Burganlage von Mildenstein zu verbinden. Reservierungen unter Telefon 034321-62560. Eintritt: 20 Euro, 10 Euro ermäßigt, Kinder bis 6 Jahre freier Eintritt. Weitere Informationen unter www.burg-mildenstein.de.

Datum: Sonntag, 2. April 2017

Zeit: 11 Uhr

Ort: Burg Mildenstein in Leisnig

