Fantastische Osterwelt im Bergzoo Halle

Ostern im Bergzoo Halle: Am Wochenende erwartet die Besucher ein umfangreiches und aktionsgeladenes Spektakel für Jung und Alt. Auf den Bergterrassen gibt es ein buntes Bühnenprogramm mit Musik und Spaß. Diverse Spiel- und Aktionsstände laden ein und auch der Osterhase ist mit Ostereiern und Naschereien für die Kinder im Zoo unterwegs. Osterlämmer und Zicklein, die zum Frühjahrsbeginn das Licht der Welt erblickten, warten auf jede Menge Streicheleinheiten. Außerdem wartet der beliebte Miniaturbauernhof „Osterhasen“ mit all seinen Zwergkaninchen auf Besucher.

Datum: 16. und 17. April 2017

Zeit: ab 9 Uhr

Ort: Bergzoo Halle, Reilstraße 57, 06114 Halle

Weitere Informationen zum Bergzoo Halle finden Sie hier.

Geschichten und Verspieltes zum Osterfest auf der Burg Mildenstein

Zu Ostern werden verschiedene thematische Familienführungen zur Bau- und Burggeschichte, zu sakralen Räumen oder durch die Küchen der Burg Mildenstein angeboten. Hier wird manches mittelalterliche Rätsel gelüftet. Weitere Informationen zu den Führungen finden Sie hier.

Im gemütlichen Märchenzelt von „Luginsland“ sind Geschichten und Legenden von Drachen, Zauberern und glorreichen Helden zu hören. Es sind liebevolle, mit einem „Augenzwinkern“ erzählte Geschichten, die nicht nur bei den kleinen Zuhörern die Phantasie erwecken. Außerdem verblüfft der Geschichtenerzähler sein Publikum mit allerlei Zaubertricks.

Datum: 15. bis 17. April 2017

Zeit: 10 bis 17.30 Uhr

Ort: Burg Mildenstein, Burglehn 6, 04703 Leisnig

Einmal um den Globus an einem Tag in der Miniwelt in Lichtenstein

Dresden, London, New York, Sydney an einem Tag? In der Miniwelt Lichtenstein ist das kein Problem. Eingebettet in fünf Hektar Parklandschaft sind über 100 bedeutende Bauwerke im Maßstab 1:25 zu bewundern. Die Dresdner Frauenkirche ist hier nur wenige Wegmeter von der Freiheitsstatue entfernt - ein Kurztrip von Sachsen nach New York. Es ist auch eine Reise durch die Jahrhunderte: Beim Familienspaziergang von der Antike bis zur Moderne gibt es viel zu erleben. Nach der Weltreise können die Besucher bei Kaffee und Kuchen das Erlebte auf der Restaurantterasse “Am Tor zur Welt“ Revue passieren lassen.

Zu Ostern nimmt "Meister Lampe" die Weltenbummler mit auf den „Spaziergang um die Welt“ und hält viele Überraschungen bereit. Interessierte sind in der Schauwerkstatt zum Osterbasteln und Glücksrad-Dreh herzlich willkommen.

Datum: täglich geöffnet

Zeit: 9 bis 18 Uhr

Ort: Miniwelt Lichtenstein, Chemnitzer Strasse 43, 09350 Lichtenstein

Weitere Informationen zur Miniwelt in Lichtenstein finden Sie hier.

Ostereiersuche und Entdeckungsreise im Bergbau-Technik-Park

Angeblich gehören die Osterhasen aus Großpösna ja zu den fleißigsten im ganzen Leipziger Neuseenland. Ob das tatsächlich stimmt, können Kinder am 15. und 16. April 2017 im Bergbau-Technik-Park herausfinden. Hier sind dann nämlich jede Menge bunter Osternester versteckt. Die kleinen Besucher können von 10 bis 13 Uhr auf Ostereiersuche gehen.

Im Rahmen des beliebten Familientages bietet der Park außerdem für allen interessierten Besucher am Ostersamstag und Ostersonntag, um 11 Uhr und 14 Uhr eine 60-minütige Führung mit technischer Vorführung des Schaufelrades am Bagger 1547 an.

Datum: 15. und 16. April 2017

Zeit: Ostereiersuchen von 10 bis 13 Uhr; der Park ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet

Ort: Bergbau-Technik-Park, Leipziger Südraum an der A 38, Am Westufer 2, 04463 Großpösna

Wellness und Entspannung im Kur- und Freizeitbad Riff

Wer zu Ostern Entspannung und Wellness sucht, ist im Kur- und Freizeitbad RIFF genau richtig. Mit seinen vielfältigen Angeboten ist das Bad seit Jahren ein attraktives Ziel für den Bade- und Saunaspaß mit der Familie oder Freunden. In dieser Oase der Ruhe können sich die Gäste im Strömungskanal treiben lassen, im Bad Lausicker Thermalwasser schwimmen, in verschiedenen Saunen schwitzen oder sich bei Wellnessbehandlungen verwöhnen lassen.

Datum: täglich

Zeit: 9 bis 22 Uhr

Ort: Kur- und Freizeitbad Riff, Am Riff Nr. 3, 04651 Bad Lausick

Weitere Informationen zum Kur- und Freizeitbad RIFF finden Sie hier.

Faszination Titanic: Familienführung im Panometer Leipzig

Im April 1912 ging die Titanic auf Jungfernfahrt über den Atlantik nach New York. An Bord waren Millionäre, berühmte Personen, auch einfache Auswanderer. Doch der legendäre Luxusdampfer erreichte nie sein Ziel; ein Eisberg versenkte das gewaltige Schiff, das als unsinkbar galt.

Das Panometer Leipzig lädt am Osterwochenende zur Familienführung ins Titanic-Panorama ein. Die Tour "Titanic - Kolossal und unsinkbar?" ist geeignet für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. In 60 Minuten widmet sie sich der Entwicklung eines Meisterwerkes der Ingenieurskunst in einer Zeit des rasanten technologischen Fortschritts.

Datum: 14., 15. und 16. April 2017

Zeit: jeweils 10.30 Uhr, am 15. April 2017 zusätzlich auch um 15 Uhr

Ort: Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig

Fotos und Informationen zum Titanic 360°-Panorama und weiteren Rundbildern in anderen Städten finden Sie in unserem Themenspecial.

Tierisches Osterprogramm im Zoo Leipzig

Es ist wieder Zeit für das traditionelle Osterspektakel im Zoo Leipzig. Vom 15. bis 17. April 2017 lädt der Zoo zu einem abwechslungsreichen Abenteuer für die ganze Familie. Wer legt welches Ei, wer ist frisch geschlüpft und wo duftet das Stockbrot über dem Lagerfeuer? Diese und weitere spannende Fragen begleiten den Osterspaziergang durch den Zoo. Mit Bastelaktionen und gemeinsamem Futterschneiden gibt es jede Menge Mitmachspaß für Jung und Alt. Außerdem warten die ersten tierischen Frühlingskinder des Jahres auf die Zoobesucher.

Datum: 15. bis 17. April 2017

Zeit: 9 bis 18 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Str. 29, 04105 Leipzig

Immer aktuelle Informationen zum Zoo Leipzig finden Sie in unserem Special.

Buntes Treiben auf dem Ostermarkt und der Historischen Ostermesse

Vom 12. bis 17. April 2017 (außer Karfreitag, 14. April) herrscht zum Ostermarkt und der Historischen Leipziger Ostermesse wieder buntes Treiben in der Leipziger Innenstadt.

Rund 80 Händler bieten ein breites Sortiment an Waren passend zur Jahreszeit und den Osterfeiertagen an. Neben österlichen Geschenkartikeln wie Holzschnitzereien, Spielzeug und Gestecken können die Besucherinnen und Besucher auch Teespezialitäten, Korbwaren, Keramik und Backwaren erwerben.

Zeitgleich öffnet auch die Historische Ostermesse wieder ihre Pforten. Ob Musik, Puppenspiel oder historisches Markttreiben - die Marktbühne bietet ab 11 Uhr fast durchgängig Unterhaltung. Kinder bis sechs Jahre können am Ostersonntag traditionell auf dem Markt von 10 bis 11 Uhr rund um den Kinderkletterdrachen "Fridolin" und den Heureka-Kahn "Arche Medes" Ostereier suchen. In den kindgerechten Handwerksständen können sie sich außerdem im Schnitzen von Holz und Speckstein probieren.

Spielleute, Komödianten und Jongleure unterhalten die Ostergäste mit Musik, Kuriositäten und Akrobatik. Garküchen mit deftigen Speisen und Tavernen voll labenden Trank laden die Gäste ein, ihren Gaumen zu erfreuen.

Datum: 12. bis 17. April 2017 (außer Karfreitag, 14. April)

Zeit: jeweils von 10 bis 20 Uhr, am Ostermontag bis 18 Uhr

Ort: Leipziger Innenstadt, Marktplatz

Kreatives zu Ostern: Happy Pop-Up Market im Felsenkeller

Am 16. und 17. April 2017 präsentieren bereits zum fünften Mal junge Designer und kreative Selbermacher ihre Produkte auf dem Happy Pop-Up Market im Felsenkeller. Die bunte Auswahl umfasst unter anderem Kleidung, Schmuck und Dekoartikel in den verschiedensten Formen. Selbst aktiv werden dürfen die Besucherinnen und Besucher im Do-it-Yourself-Bereich. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Bereich "Upcycling". Scheinbar nutzlose Dinge werden wiederverwertet, aufgearbeitet und neu in Szene gesetzt.

Eintritt: 2,50 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren haben freien Eintritt.

Datum: 16. und 17. April 2017

Zeit: Sonntag 11 bis 18 Uhr, Montag 11 bis 17 Uhr

Ort: Felsenkeller Leipzig, Karl-Heine-Straße 32, 04229 Leipzig

