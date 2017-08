Pappbootrennen, Brückenfest und Holi Festival: Tipps für Leipzig und Region

Regional trifft multikulturell beim Leipziger Brückenfest

Beim Leipziger Brückenfest am 26. August 2017 heißt es auf der Sachsenbrücke wieder "ankommen. platznehmen. teilhaben." Wie in den Vorjahren bietet das Brückenfest neben einem interkulturellen Angebot mit Infoständen, Kulinarischem, Kleinkunst und Diskussionsforen auch ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Über 60 Stände von interkulturellen und zivilgesellschaftlichen Initiativen werden beim diesjährigen Brückenfest dabei sein.

Datum: Samstag, 26. August 2017

Zeit: 14 bis 22 Uhr

Ort: Sachsenbrücke, Anton-Bruckner-Allee im Clara-Zetkin-Park

Trabbi, Spacetaxi und Wikingerschiff: Pappbootrennen am Kanupark Markkleeberg

Superhelden, Krümelmonster und Hai-Alarm gehen am Sonntag, den 27. August 2017, beim 11. Pappbootrennen im Kanupark Markkleeberg an den Start. Insgesamt drei Stunden Zeit haben die Mannschaften, um vor den Augen der Zuschauer aus Pappe und Klebeband ein Boot zu bauen, welches danach im Wildwasser des Kanuparks auf seine Fahrtüchtigkeit hin getestet wird. Los geht's um 10 Uhr mit dem Bau der Boote. Ab 13 Uhr werden diese präsentiert und von einer Jury hinsichtlich ihres Designs bewertet. Um 14 Uhr fällt der Startschuss zum 11. Pappbootrennen. Anschließend findet die Siegerehrung statt. Rund um den spaßigen Bastel- und Wildwasser-Wettbewerb wird den Besuchern von 10 bis 16 Uhr ein buntes Programm mit verschiedenen Mitmachaktionen für Groß und Klein geboten. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Datum: Sonntag, 27. August 2017

Zeit: 10 bis 16 Uhr

Ort: Kanupark-Markkleeberg, Wildwasserkehre 1, 04416 Markkleeberg

Wörlitzer Filmtage: Historische Streifen unter freiem Himmel

Stimmungsvolle Kino-Nächte auf der Insel Stein im Dessau-Wörlitzer Gartenreich: Vom 26. August bis 1. September 2017 laden die Wörlitzer Filmtage wieder zum Kinogenuss unter freiem Himmel ein. Sieben Historienfilme werden in dem kleinen Amphitheater am Fuße des künstlichen Vulkans gezeigt. „Goethe!“ bildet am 26. August 2017 den Festival-Auftakt, die Jane-Austen-Verfilmung „Love & Friendship“ läuft am 1. September 2017 am Abschlussabend. Weitere Details zu den Filmen und Ticketinfos unter www.wörlitzer-filmtage.de

Datum: 26. August bis 1. September 2017

Zeit: Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn ca. 20 Uhr

Ort: Insel Stein, Zedernweg, 06786 Oranienbaum-Wörlitz

Mittelalter erleben: Burg- und Altstadtfest zu Leisnig mit Gauklern, Musikern und Vagabunden

Das Burg- und Altstadtfest zu Leisnig lädt vom 25. bis 27. August 2017 auf eine Reise in längst vergangene Zeiten ein. Auf den Straßen und Plätzen der Leisniger Altstadt tummeln sich dann Musiker, Gaukler, freche Marketenderinnen, einfallsreiche Vagabunden, geschickte Handwerker und allerlei wortgewaltige Handelsleute. Ein buntes Programm mit mittelalterlichen Klängen, historischem Markt, Ritterturnier, Zauberei, Feuershow und närrischem Treiben erwartet die kleinen und großen Besucher. Eintritt Erwachsene ab 7 Euro, Kinder von 6 bis 16 Jahren ab 4 Euro, Kinder unter 6 Jahren frei.

Datum: 25. bis 27. August 2017

Zeit: ganztägig

Ort: Altstadt von Leisnig

Lichterfest im Modellbaupark am Markleeberger See

Im Modellbaupark in Auenhain steigt am Samstag, den 26. August 2017, wieder das traditionelle Lichterfest . Gastfahrer aus ganz Deutschland haben sich angesagt. Fans der Gartenbahnen können sich diesmal auf mehr Streckenmeter und mehr Fahrtvarianten freuen. Denn pünktlich zum Lichterfest hat der Verein die jüngsten Gleisbauarbeiten abgeschlossen. Statt 750 Meter misst das Schienennetz nun ganze 810 Meter. Geöffnet ist am Samstag bereits ab 10 Uhr. Das Lichterfest beginnt 18 Uhr und geht bis zur Dunkelheit. Verschiedenfarbige Lichter verbreiten dann an den Gleisen, Tunneln und Brücken eine ganz besondere Atmosphäre und entführen in eine strahlende Eisenbahnwelt. Kinder von drei bis 14 Jahren zahlen drei Euro, Erwachsene fünf Euro. Das Besondere: Im Preis sind diesmal alle Fahrten enthalten. Noch ein Tipp für die Jüngsten: Bitte nicht die Lampions für den Umzug vergessen.

Datum: Samstag, 26. August 2017

Zeit: ab 10 Uhr geöffnet

Ort: Modellbaupark Auenhain, Am Silberschacht 7, 04416 Markkleeberg

Laternenfest in Halle mit Musik, Entenrennen und Bootskorso

Mit bunten Lampions, geschmückten Kähnen und einem Höhenfeuerwerk feiern die Hallenser am Wochenende an der Saale ihr 82. Laternenfest. Das Flussufer von der Peißnitzinsel über die Ziegelwiese bis zur Burg Giebichenstein wird vom 25. bis 27. August 2017 der Anziehungspunkt für Besucher. Es lockt ein vielfältiges Programm mit Live-Musik, Kunst, Mitmach-Aktionen und den "Klassikern" wie Bootskorso, Brückenspringen, Saaleschwimmen, Entenrennen und Laternenumzug.

Datum: 25. bis 27. August 2017

Zeit: Freitag ab 18 Uhr, Samstag und Sonntag ganztägig

Ort: Halle, Peißnitzinsel bis Burg Giebichenstein

45 Winzer laden zu „Tagen des offenen Weingutes in Sachsen“

Zum 18. Mal laden die Winzer zwischen Pirna, Dresden und Diesbar-Seußlitz bei Meißen zu den „Tagen des offenen Weingutes in Sachsen“ ein. Insgesamt 45 Weingüter, Weinbaubetriebe und Straußwirtschaften öffnen am 26. und 27. August 2017 ihre Türen für die Besucher. Neben dem Wein selbst gibt es an diesem Wochenende auch viele Informationen zur Arbeit im Weinberg und im Keller. Gäste können sich auf Weinbergführungen, Einblicke in historische und moderne Weinkeller, Technikvorführungen und Ausstellungen zum Thema Wein freuen. Und natürlich kommen Weinverkostungen nicht zu kurz.

Weitere Informationen zu den teilnehmenden Weingütern finden Sie hier.

Datum: 26. und 27. August 2017

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: verschiedene Orte

Historisches Spektakel: Barockfest auf Schloss Friedenstein

Mit dem Barockfest verwandelt sich Schloss Friedenstein in Gotha am 26. und 27. August 2017 in die farbenprächtige Residenz Herzog Friedrichs III. von Sachsen-Gotha-Altenburg. Der Herzog, sein Hofstaat und insgesamt über 400 Mitwirkende in historischen Gewändern erfüllen Schloss und Park mit barockem Leben. Handwerker wie Steinmetz, Töpfer, Drechsler oder Tischler und zahlreiche Händler führen auf dem Schlosshof ihre Künste vor. Ein historisches Karussell sowie Kutschen und Reiter stehen bereit. Dank eines Kostümverleihs auf dem Schlosshof können Besucher auch selbst Teil des historischen Spektakels werden. Tageskarte Erwachsene 10 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei.

Datum: 26. und 27. August 2017

Zeit: ganztägig

Ort: Schloss Friedenstein, Schlossplatz 1, 99867 Gotha

Knallbunte Farbenparty: Holi Festival of Colours in Leipzig

Am Samstag, den 26. August 2017 , tanzen und feiern die Gäste eine riesige farbenfrohe Party am Bruno-Plache-Stadion. Noch größer, noch bunter und noch gigantischer soll das diesjährige Holi Festival Of Colours werden. Inspiriert von den ausgelassenen Feierlichkeiten zum Holi Fest in Indien ist diese bunte Partys unter freiem Himmel, auf der die Besucher zu elektronischer Musik tanzen und sich gegenseitig mit bunten Farben bewerfen. Wenige Resttickets sind noch verfügbar.

Datum: Samstag, 26. August 2017

Zeit: 12 bis 22 Uhr

Ort: Bruno-Plache-Stadion, Connewitzer Straße 21, 04289 Leipzig

