Tattoo und Piercing im Grassi Museum für Völkerkunde

Das Grassi Museum für Völkerkunde zu Leipzig lädt zur Reihe GRASSI invites #4 zum Thema "Tattoo und Piercing – Die Welt unter der Haut" ein. Zum Auftakt heißt es vom 17. März bis 10. September 2017 "Showtime - Du gehörst ins Museum!". Besucher sind eingeladen, aktiv an der Erstellung eines lebendigen Tattoo- und Piercing-Archivs und einer anschließenden Ausstellung mitzuwirken. Im eigens für die Schau aufgestellten Fotostudio mit Wohnzimmer-Ambiente werden von unterschiedlichen Fotografen tätowierte und/oder gepiercte Menschen fotografiert. Die Aufnahmen können als Souvenir mitgenommen und vielleicht in der kommenden Ausstellung präsentiert werden.

Datum: Eröffnungsveranstaltung am 17. März 2017

Zeit: 19 Uhr

Ort: Grassi Museum für Völkerkunde, Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig

Informationen zu weiteren Ausstellungen in den Leipziger Museen finden Sie in unserem Special.

Spannende Entdeckungsreise: Abendtour durch den Zoo Leipzig

Bei einer spannenden Entdeckungsreise mit einem Zoolotsen durch den abendlichen Zoo Leipzig erleben Besucher am Wochenende insbesondere die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere. Zoofans haben auch Gelegenheit, einige Tierhäuser zu später Stunde zu besuchen und hierbei ausgewählte Zoobewohner kennenzulernen, die tagsüber oft im Verborgenen bleiben. Die speziellen Abendtouren sind ein besonderes Erlebnis für Gäste jeden Alters und für Erstbesucher ebenso geeignet wie für Stammgäste des Zoos. Dauer: 90 Minuten, Preis pro Person 14 Euro

Eine vorherige Reservierung der Tickets im Safari-Büro wird empfohlen. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Datum: Freitag, 17. März 2017 und Samstag, 18. März 2017

Zeit: 19.30 bis 21 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Str. 29, 04105 Leipzig

Weitere Informationen zu Veranstaltungen im Zoo Leipzig finden Sie in unserem Special.

Faszination Titanic: Familienführung im Panometer Leipzig

Das Panometer Leipzig lädt am Samstag, den 18. März 2017, zu einer Familienführung ins Titanic-Panorama ein. Die Tour "Titanic - Vom Aufstieg und Fall des Titanen" ist geeignet für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Während der Führung gehen die Kinder (natürlich nur im übertragenden Sinne) auf Tauchgang tief unter Wasser zum Wrack des Ozeanriesen. Knapp 270 Meter Länge und 53 Meter Höhe, 52000 Tonnen Leergewicht, ausgelegt für 3547 Passagiere: Die Titanic war nicht nur das größte Schiff ihrer Zeit, sondern auch der Luxusdampfer, der auf seiner Jungfernfahrt im April 1912 im Atlantischen Ozean versank, nachdem er mit einem Eisberg kollidierte. Die 60-minütige altersgerechte Führung widmet sich der Entwicklung und dem Untergang dieses Meisterwerkes der Ingenieurskunst in einer Zeit des rasanten technologischen Fortschritts. Eintritt: 3 Euro pro Person (zzgl. Eintritt), Anmeldung erwünscht.

Datum: Samstag, 18. März 2017

Zeit: 15 Uhr

Ort: Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig

Fotos und Informationen zum Titanic 360°-Panorama und weiteren Rundbildern in anderen Städten finden Sie in unserem Themenspecial.

Street Food Festival in Dresden

Vom 17. bis 19. März 2017 weht ein Hauch von Fernweh über die Messe in Dresden. Dort bieten internationale Köche an mehr als 60 Ständen ihre exotischen Spezialitäten an und versammeln sich zum 1st Street Food Festival in Dresden. Das Festival entführt die Besucher auf eine kulinarische Weltreise quer durch alle Länder und Kontinente. Es duftet nach exotischen Gewürzen und Frischgebackenem – die Besucher flanieren durch die Garküchen der Welt und probieren an den mehr als 60 Ständen und Foodtrucks die vielen Köstlichkeiten. Live- und DJ-Musik unterstreichen die Atmosphäre und großzügige Sitzmöglichkeiten sorgen für entspannten Genuss.

Datum: 17. bis 19. März 2017

Zeit: Freitag von 14 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 20 Uhr

Ort: Messe Dresden, Ostragehege, Messering 6, 01067 Dresden

Sandmann, lieber Sandmann: Sonderausstellung in Oschatz

Nach Reisen mit einem Raumschiff, der Eisenbahn oder einem fliegenden Teppich hält das berühmte Sandmännchen auch in Oschatz Einzug. Im Stadt- und Waagenmuseum können Jung und Alt den kleinen bärtigen Gesellen noch bis Sonntag, den 19. März 2017, aus nächster Nähe begutachten. „Sandmann, lieber Sandmann …“ ist eine Ausstellung für große und kleine Sandmann-Fans, die dort originale Bühnenbilder sowie zahlreiche Requisiten, Fahrzeuge, Trickpuppen und -tiere und natürlich verschiedene Sandmannfiguren bewundern können, welche alle in den vielen Sendungen tatsächlich im Einsatz waren. Eintritt Erwachsene 1,50 Euro / Kinder 1 Euro.

Datum: 17. bis 19. März 2017

Zeit: Freitag bis Sonntag jeweils 13.30 bis 17 Uhr

Ort: Stadt- und Waagenmuseum, Frongasse 1, 04758 Oschatz

Ritterkämpfe, Gaukelei und Feuerzauber: Historisches Schlossspektakel zu Altenburg

Mittelalterliches Flair verbreiten Gaukler, Ritter, Handwerker oder Musiker beim Historischen Schlossspektakel am Wochenende (18. und 19. März 2017) auf dem Schloss Altenburg. Besucher können Handwerker, gekleidet wie einst, bei der Ausübung alter Handwerkskünste bestaunen. Allerlei sagenumwobene Wesen und Künstler finden sich auf dem Markt ein, um das Volk zu unterhalten. So auch die Hexe „Chibraxa“, die mit ihrem unsichtbaren Kobold Chiborius große und kleine Leute verzaubert. Es gibt Ritterkämpfe, Gaukelei und Feuerzauber. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt: Backstube, Garküchen und Tavernen laden bei Ritterbier und Met, Kuchen und Zuckerwerk, bei Braten und Knoblauchbrot zum Verweilen und Schlemmen ein.

Datum: 18. und 19. März 2017

Zeit: ab 11 Uhr

Ort: Schloss Altenburg, Schloßberg 2, 04600 Altenburg

Chancengleichheit: Sparkassen-Handicaplauf

Beim Sparkassen-Handicaplauf am Sonntag, den 19. März 2017, herrscht Chancengleichheit. Ältere Sportler, Teilnehmer mit einem höheren Gewicht oder auch kürzeren Beinen sollen die gleiche Chance bekommen, als Erster die Ziellinie zu überqueren wie der drahtigste Vollblut-Läufer. Die 15 Kilometer lange Cross-Laufstrecke führt durch das Leipziger Rosenthal. Los geht’s auf der Sportanlage „Mühlwiese“ der SG Olympia 1896 Leipzig e.V. um 9 Uhr mit dem Wiegen und Messen. 11 Uhr fällt der Startschuss für den ersten Läufer.

Datum: Sonntag, 19. März 2017

Zeit: 9 Uhr

Ort: Sportanlage „Mühlwiese“ der SG Olympia 1896 Leipzig e.V., Waldstraße 177, 04105 Leipzig

Alle Informationen zur Sparkassen-Challenge finden Sie in unserem Special.

Mal wieder Theater? "Der Gott des Gemetzels" am Schauspiel Leipzig

Wie wäre es am Wochenende mal wieder mit einem Theaterbesuch? Am Samstag, den 18. März 2017, lädt das Schauspiel Leipzig zur Inszenierung "Der Gott des Gemetzels" ein. Zur Geschichte: Ein Pharma-Anwalt und eine Vermögensberaterin. Eine Autorin mit Afrika-Schwerpunkt und ein Sanitärhändler. Wann begegnen sich zwei solch gegensätzliche Paare? Selten. Haben sie irgendetwas gemeinsam? Nein. Es sei denn, beide Paare haben Kinder, die in ein und dieselbe Schule gehen. Dann kann es tatsächlich passieren, dass zwei solche Paare einen Nachmittag miteinander verbringen müssen. Gelungene Unterhaltung.

Datum: Samstag, 18. März 2017

Zeit: 19.30 Uhr

Ort: Schauspiel Leipzig, Bosestraße 1, 04109 Leipzig

Mehr Informationen zu den Angeboten am Schauspiel Leipzig finden Sie in unserem Special.

