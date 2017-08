Schulanfangsparty, Filmvergnügen, Marktschreier: Tipps für Leipzig und Region

Leselust im August: Geschichten zum Zuhören, Schmökern und Träumen

Egal ob fantastisch, abenteuerlich oder amüsant – Geschichten sind etwas Wunderbares! Daher veranstaltet LeseLust Leipzig e.V. vom 3. bis 6. August 2017 wieder das Vorlesefestival für Kinder „LeseLust im August“ im Clara-Zetkin-Park, denn überall ist Platz für eine Geschichte. Auch diesmal können Kinder wieder spannenden Geschichten lauschen, in Workshops kreativ werden, tolle Bücher gewinnen und Aktionen rund ums Buch erleben. Außerdem können sie ihre ausgelesenen Bücher zum Tauschen mitbringen und an der LeseBar neue Bücher ausleihen. Bekannte Leipziger wie Tim Toelke, Schauspieler Larsen Sechert vom Knalltheater sowie Autorin und Illustratorin Miriam Zedelius lesen den Kindern vor. Der Eintritt ist frei. Aktuelle Infos und das Programm unter www.leselustleipzig.de

Datum: 3. bis 6. August 2017

Zeit: ganztägig, siehe Programm

Ort: Clara-Zetkin-Park, Leipzig

Sicher in die Schule: Party zur Aktion „Sicherer Schulweg“ auf dem Augustusplatz

Zum 26. Mal erwartet alle ABC-Schützen am Freitag, 4. August 2017, eine große Party auf dem Augustusplatz. Die Auftaktveranstaltung der Aktion "Sicherer Schulweg" hält nicht nur eine Fülle an Infos rund um die Sicherheit der Schulanfänger bereit, sondern auch jede Menge Spaß und spannende Aktionen. Von 10 bis 14 Uhr gibt es alles, was dazugehört: Hüpfburg, Modellautobahn vom TÜV, Motorräder zum Probesitzen von Polizei und Feldjägern, Krankenwagen zum Verbinden lassen, ein gesundes Schulfrühstück, ein Geschicklichkeitsparcours, Spielekisten, Rollenrutsche, Spielemobil, Feuerwehrwagen zum Erkunden, Bastelstraßen, Verkehrsquiz, Luftrutsche und weitere Aktionsstände von mehr als 30 mitwirkenden Firmen, Vereinen und Behörden. Der Schlingel, das Maskottchen des LVZ-Familienmagazins, ist natürlich auch dabei und bekommt Gesellschaft von den Maskottchen der Stadt.

Datum: Freitag, 4. August 2017

Zeit: 10 bis 14 Uhr

Ort: Augustusplatz, Innstadt Leipzig

Vorhang auf: LVZ-Sommerkino lädt zum Filmvergnügen ins Scheibenholz

Komödien, Romanzen, Thriller: Auch an diesem Wochenende verwandelt sich die Galopprennbahn Scheibenholz beim LVZ-Sommerkino in einen großen Open-Air-Kino-Saal. Von der historischen Haupttribüne blicken die Besucher auf die 200m² große Leinwand. Das Programm bedient vom Kultstreifen über Arthouse-Filme bis zum aktuellen Blockbuster alle Genres. Ausgewählte Vorstellungen werden durch ein zusätzliches Rahmenprogramm belebt. An diesem Wochenende öffnet sich der Vorhang für den Liebesfilm "Romeo und Julia" (Freitag, 4. August 2017), die Komödie "Willkommen bei den Hartmanns" (Samstag, 5. August 2016) und den Thriller "Girl on the Train" (Sonntag, 6. August 2017).

Datum: täglich (außer montags) bis 16. August 2017

Zeit: Einlass ab 19 Uhr, Beginn gegen 21.30 Uhr

Ort: Galopprennbahn im Scheibenholz, Rennbahnweg 2A, 04107 Leipzig

Vom Kultstreifen bis zum Blockbuster: Das komplette Programm und jede Menge Infos finden Sie in unserem Special.

Marktplatz wird zum Konzertsaal: Classic Open mit viel Programm

Leipzigs „Classic Open“ - das ist DAS mehrtägige Musikfestival auf dem Leipziger Marktplatz. Bei dem beliebten Event kann man vom 4. bis 13. August 2017 bei freiem Eintritt hochkarätigen Musikproduktionen lauschen. Tägliche Liveauftritte lokaler und internationaler Künstler werden ergänzt durch Live-Konzertmitschnitte aus Swing, Pop, Musical, Jazz und Klassik. Der Eintritt ist frei. Das komplette Programm gibt es unter www.classicopenleipzig.de

Datum: 4. bis 13. August 2017

Zeit: täglich verschiedene Veranstaltungen

Ort: Markt, Innenstadt Leipzig

Erlebnistierpark Memleben: Das große Familienerlebnis im Unstruttal

Eine einzigartige Mischung aus Tier- und Freizeitpark, verrückten Shows und spannenden Abenteuern erwartet Sie im Erlebnistierpark Memleben. Sehen Sie gefährliche Raubtiere, staunen Sie über gelehrige Seebären, entdecken Sie wilde Tiere Afrikas und bewundern Sie die Farbenpracht der Papageien aus Südamerika. Suchen Sie das große Kribbeln im Bauch? Dann sind der Spaß in der Loopingbahn „Das verrückte Ei“ oder die Riesenschaukel Butterfly genau das Richtige. Faszinierende Tier- und Unterhaltungsshows begeistern täglich Jung und Alt.

Datum: täglich geöffnet

Zeit: 10 bis 17 Uhr

Ort: Mönchsweg 1-2, 06642 Kaiserpfalz, OT Memleben

Laut, lauter, Marktschreier: Stimmung und Delikatessen vor dem Völkerschlachtdenkmal

Bis 6. August 2017 wird es laut am Völkerschlachtdenkmal, denn dann sind wieder die Marktschreier in Leipzig zu Gast. Von Käse-Alex und Gewürze-Uwe, über Aal-Ole, Milka-Micha und Nudel-Dieter bis zu Wurst-Heiko und Matjes-Stefan sind sie alle dabei und übertrumpfen sich schreiend, um ihre Waren an den Mann bzw. die Frau zu bringen. Ein Kinderkarussell sowie ein bunter Krammarkt werden ebenfalls für die Besucher vor Ort sein.

Datum: bis 6. August 2017

Zeit: täglich 10 bis 19 Uhr

Ort: Völkerschlachtdenkmal, Leipzig

Sommerkino mit Tiger & Co: Langer Zooabend mit tierischem Filmvergnügen

Der Zoo Leipzig lädt am Freitag, den 4. August 2017, zum Sommerkino in die Pfaffendorfer Straße. Besucher können ihren spannenden Zootag vor der Leinwand ausklingen lassen und den Streifen „The Wild – Der große Trip“ genießen. Los geht's um 21.30 Uhr. Die Tierhäuser und Kassen haben an diesem Filmabend bis 21 Uhr geöffnet, ebenso das Restaurant Palmensaal. Besucher mit Tages- oder Abendkarten können das Kino kostenfrei besuchen.

Datum: Freitag, 4. August 2017

Zeit: ab 21.30 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 29, 04105 Leipzig

Weitere Infos und Neuigkeiten aus dem Zoo Leipzig finden Sie in unserem Special.

Nicht nur für Schokofans: Schloss Rochsburg lädt zum EuroBean Chocolate Festival

Schokoholics aufgepasst: Schloss Rochsburg bei Lunzenau öffnet an diesem Wochenende seine Tore für Schokoladenliebhaber zum 2. EuroBean Chocolate Festival. Unter dem Motto „Meet the Maker“ haben die Besucher von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit, edelste Schokoladen nicht nur zu kosten, sondern auch deren Ursprung und die Macher der süßen Köstlichkeiten kennenzulernen. Währenddessen können sich die kleinen Gäste auf eine abenteuerliche Schatzsuche begeben. Zudem gibt es Märchenvorlesungen, ein Figurentheater und sogar eine Zaubershow zu entdecken. Dazu kommen diverse Konzerte, morgendliche Yogakurse, jede Menge Verkostungen und vieles mehr.

Datum: 5. und 6. August 2017

Zeit: Jeweils 10 bis 18 Uhr

Ort: Schloss Rochsburg, Schlossstraße 1, 09328 Lunzenau

Noch mehr Familientipps fürs Wochenende gibt es im Erleben-Kalender vom Schlingel!