Auf Schusters Rappen: 7-Seen-Wanderung durch das Leipziger Neuseenland

Von einigen Enthusiasten zu tausenden Wanderfreunden: Die 7-Seen-Wanderung ist längst zum Markenzeichen des Leipziger Neuseenlandes geworden und zieht jedes Jahr Tausende Wanderlustige an. An diesem Wochenende ist es wieder soweit - vom 5. bis 7. Mai 2017 wird gewandert. Sport- und Freizeitwanderer, Entdeckungsfreudige und Bildungshungrige jeden Alters können im Wanderprogramm aus über 40 Touren wählen. Unterwegs in einer jungen, sich stetig weiterentwickelnden Freizeitregion ist Neues und Überraschendes vorprogrammiert – auf den Sportwanderungen, den geführten Touren sowie den Kinder- und Familienerlebniswanderungen. Wer noch mitwandern möchte, kann sich je nach Platzverfügbarkeit an den Starttagen direkt an den Startorten nachmelden. Weitere Infos zum Wanderevent finden Sie hier.

Datum: 5. bis 7. Mai 2017

Zeit: 17 Uhr offizielle Eröffnung der 7-Seen-Wanderung am Rathaus Markkleeberg

Ort: verschiedene Wanderrouten

Jede Menge Fotos von der Eröffnung der 7-Seen-Wanderung und einigen Touren finden Sie Freitagabend hier.

Leipziger Museumsnacht 2017 - 80 Museen laden zu buntem Programm

Halle und Leipzig laden am Samstag, den 6. Mai 2017, zur traditionellen Museumsnacht ein. Der Abend steht unter dem Motto "Zeig Dich". 80 Museen zeigen sich den Besuchern mit faszinierenden und ungewöhnlichen Einblicken in ihre Ausstellungen und Sammlungen. Zahlreiche Veranstaltungen und Mitmachangebote versprechen ein buntes und aufregendes Programm. Hier finden Sie Tipps aus den teilnehmenden Museen!

Übrigens, jede Menge Fotos von der Museumsnacht 2017 finden Sie ab Sonntagvormittag in unserem Museumsspecial Schau!

Tierisch was los: Landwirtschaftsausstellung Agra lockt mit Tieren, Traktoren und Technik

Die Landwirtschaftsausstellung Agra erwartet an diesem Wochenende auf dem Leipziger Messegelände wieder Zehntausende Besucher. Während der Schau, bei der rund 1200 Aussteller vor Ort sind, dreht sich alles um Technik, Trends und Themen der Land- und Forstwirtschaft. Bei den Messebesuchern dürfte neben den vielseitigen Tierschauen vor allem die Traktorenarena auf dem Freigelände zu den Anziehungspunkten zählen, wo mit aktuellen Traktoren im Parcours die Geschicklichkeit getestet werden kann. Die Oldtimerausstellung der Landtechnik zeigt, was früher mal modern war.

Datum: bis Sonntag, 7. Mai 2017

Zeit: täglich 9 bis 18 Uhr

Ort: Leipziger Messe, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

In 3 Tagen um die Welt: 26. Markkleeberger Stadtfest bietet buntes Programm

Vom 5. bis 7. Mai 2017 lädt Markkleeberg zum 26. Stadtfest ein. Das Programm der Veranstaltung, zu der wieder tausende Besucherinnen und Besucher erwartet werden, ist umfangreich. Es folgt diesmal dem Motto: "In drei Tagen um die Welt". Der Festanger begrüßt große und kleine Besucher mit Rummel, Festzelt und Spielwiese. Bis zur großen Bühne auf dem Rathausplatz, wo Musik aller Genres präsentiert wird, erstrecken sich vielfältige Stände zum Einkaufen und Bummeln. In der Rathausstraße informiert die Tourismusmesse über attraktive Urlaubs- und Ausflugsziele Mitteldeutschlands.

Datum: 5. bis 7. Mai 2017

Zeit: ganztägig

Ort: Rathausstraße, Rathausplatz, Festanger und agra-Park in Leipzig-Markkleeberg

Kulinarische Entdeckungsreise: Frühlings- und Genussmarkt in Delitzsch

Am 6. und 7. Mai 2017 ist Delitzsch das Zentrum des guten Geschmacks. Ausgewählte Delikatessen, Kunsthandwerk, Pflanzen und Kräuter sowie Produkte von Direktvermarktern und Manufakturen laden zu einer kulinarischen Entdeckungsreise in die Loberstadt. Mehr als 70 Aussteller sorgen auf dem Delitzscher Marktplatz von 10 bis 18 Uhr für außergewöhnliche Geschmackserlebnisse. Mehrere italienische Händler offerieren Spezialitäten aus allen Regionen Italiens und bringen mediterranes Flair nach Nordsachsen. Köstlichkeiten wie Georgisches Käsebrot, Bison- und Wasserbüffelfleisch, Pale Ale, Wildschwein am Spieß, Flammlachs, Edelpilze, Räucherkäse, Baumstriezel, Salzwedeler Baumkuchen, Trockenfrüchte, Flammkuchen u.v.m. komplettierten das kulinarische Angebot. Neugierige Besucher können Glasbläser, Schmied, Holzgestalter und Keramiker über die Schulter schauen und Kinder können die Mosaik- oder Holzwerkstatt und die Mitmach-Schmiede ausprobieren. Abgerundet wird das Spektakel mit Straßenmusik, Fahrten mit der historischen Postkutsche, Ponyreiten und zahlreichen kostenfreien Kinderangeboten.

Datum: 6. und 7. Mai 2017

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: Marktplatz in Delitzsch

Tollkühne Raser in Seifenkisten: Der Berg ruft zum Prix de Taco

Ufos, Piratenschiffe, wilde Schwäne und monströse Insekten rollen am Sonntag, den 7. Mai 2017, den Fockeberg hinunter. Das legendäre Seifenkistenrennen der naTo , auch Prix de Tacot genannt, geht in die 26. Runde. Die Kinder, Männer und Frauen in den tollkühnen Kisten ziehen jährlich Tausende Besucher in ihren Bann. Alle Seifenkisten sind Marke Eigenbau, haben lediglich Lenkung und Bremse und müssen mit eigener Muskelkraft betrieben werden. Für Kinder bis elf Jahre gibt es das Nachwuchs-Starterfeld. Hier treten nur Kinder gegen Kinder an. Die wertvollste Trophäe des großen Preises vom Fockeberg wird jedoch nicht nach Bestzeiten vergeben, sondern einzig und allein nach Kreativität. Den begehrten Design-Preis erhält die prächtigste und fantasievollste Seifenkiste, die durch „Idee, Design und Schönheit in der Bewegung“ die Konkurrenz überflügelt und die naTo-Ästhetik-Komission überzeugt. Zeitgleich lädt das Fockestraßen-Fest am Fuße des Berges bis in die Abendstunden mit seinem bunten Markt zum Stöbern, Spielen und Schmausen ein.

Datum: Sonntag, 7. Mai 2017

Zeit: ab 11 Uhr

Ort: am Fockeberg in der Leipziger Südvorstadt

Mittelalterliches Flair beim Neuenburger Ritterturnier

Das Schloss Neuenburg , oberhalb der Stadt Freyburg an der Unstrut in Sachsen-Anhalt gelegen, ist die größte Burg der Thüringer Landgrafen und wurde um 1090 gegründet. Sie war einst Zentrum mittelalterlicher-höfischer Kultur und wurde später als kurfürstliches Wohn- und Jagdschloss genutzt. Ob mit Lanze hoch zu Ross oder am Boden mit Schwert und Streitaxt - die Ritter sind die Attraktion des Mittelalterfestes am 6. und 7. Mai 2017. Nach strengen Turnierregeln treten sie gegeneinander an. Zudem warten ein Mittelaltermarkt und Krämerstände, traditionelles Handwerk lädt zum Anfassen und Mitmachen ein. Für vielfältige Unterhaltung ist beim Neuenburger Ritterturnier gesorgt. So sind Musiker mit Dudelsack und Schalmei ebenso anzutreffen wie Gaukler, Narren, Zauberer, Hexen, Tänzerinnen, Seilakrobaten, Puppenspieler, Feuerspucker, Stelzenläufer, Räuber und Halunken.

Datum: 6. und 7. Mai 2017

Zeit: täglich ab 11 Uhr

Ort: Schloss Neuenburg, Schloss 1, 06632 Freyburg (Unstrut)

Volle Fahrt voraus: XXL-Paddelfest Kanupark Markkleeberg

Ende April ist der Kanupark Markkleeberg in die neue Saison gestartet. Dort kann auf den künstlichen Wasserstrecken gepaddelt werden. Kanus und Kajaks stehen bereit und der neue Trendsport Stand-up-Paddling kann ausprobiert werden. Der perfekte Zeitpunkt um einmal reinzuschnuppern ist am 6. und 7. Mai 2017 beim XXL-Paddelfest. Neben der Nutzung der Wildwasserkanäle für alle Freunde des bewegten Wassers, laden Angebote des Kanu-Tourings, die Palm-Junior-Trophy und der Kinder-Boater-Cross zum Mitmachen ein. Unterhaltsame Aktionen der Kanu-Polo-Mannschaften und Stand-up-Paddling sowie weitere interessante Vorführungen werden vorbereitet.

Datum: 6. und 7. Mai 2017

Zeit: täglich ab 9 Uhr

Ort: Kanupark Markkleeberg, Wildwasserkehre 1, 04416 Markkleeberg

Historische Gefechtsdarstellung beim Scharnhorstfest

Rund 600 Mitglieder von historischen Traditionsvereinen aus Deutschland, Belgien, Polen und Tschechien werden am Wochenende in Großgörschen zum Scharnhorstfest erwartet. Die Veranstaltung erinnert an die verlustreichen Kämpfe der französischen Armee gegen die preußischen und russischen Soldaten vom 2. Mai 1813. Bei der traditionellen Gefechtsdarstellung der Frühlingsschlacht können Besucher die Kämpfe von einst hautnah miterleben und erfahren, wie die Soldaten damals lebten. Zusätzlich gibt es Konzerte, den Scharnhorstlauf, den Manöverball sowie zahlreiche Aktivitäten für die kleinen Gäste.

Datum: 5. bis 7. Mai 2017

Zeit: ganztägig

Ort: Großgörschen bei Lützen

