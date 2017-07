Sommerfeste, Konferenz der Tiere, Hypnoseshow: Tipps für Leipzig und die Region

Ein Wochenende für die ganze Familie: Volksfest in Altenburg

Nur einen Katzensprung von Leipzig entfernt lädt das malerische Städtchen Altenburg von Freitag bis Sonntag zum großen Volksfest ein. Das ersehnte Event kehrt damit nach einigen Jahren Pause zurück in die Region und bringt ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie mit. Los geht es am Freitag (14 Uhr) auf dem großen Rummel mit ermäßigten Familientags-Preisen. Abends darf bis in die Nacht getanzt werden zur freien "Club-Night" samt Höhenfeuerwerk um 23 Uhr. Das Programm setzt sich am Samstag und Sonntag mit weiterer Open-Air-Musik und einem Flohmarkt fort. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Datum: 28. bis 30. Juli 2017

Zeit: ab 14 Uhr (Freitag/Samstag) und ab 7 Uhr (Sonntag)

Ort: Festplatz Altenburg

Grünes Vergnügen: Sommerfest des Westflügels Leipzig feiert "Photosyntheseparty"

Wer das Besondere sucht wird beim Sommerfest des Westflügels in Leipzig fündig. Dieser feiert an diesem letzten Juli-Wochenende eine große "Photosyntheseparty" im Haus und auf der Hähnelstraße. Das Programm richtet sich an alle, die es künstlerisch-unterhaltsam mögen. Einer der Höhepunkte ist die in zahlreichen Ländern aufgeführte und gefeierte Vorstellung "Maria auf dem Seil" sowie die "SchwarzlichtSpiele" auf der Hähnelstraße und die Zaubershow Schleiff Live . Unerschrockene große und kleine Besucher können auch die Geisterbahn entlang rauschen.

Datum: 28./29. Juli 2017

Zeit: Freitag ab 19 Uhr, Samstag ab 15 Uhr

Ort: Hähnelstraße 27, 04177 Leipzig

Runde um Runde: Sommer-Kleinmesse in Leipzig für Groß und Klein

Es kann wird und turbulent werden, aber auch ruhig und gemächlich. Es kann hoch hinaus gehen oder in der Waagerechten für "Ameisen" im Bauch gesorgt werden. Die Sommer-Kleinmesse am Leipziger Cottaweg hat für jeden Geschmack das geeignete Fahrgeschäft parat. Zur Stärkung vor, während und nach den Fahrvergnügen laden zahlreiche Köstlichkeiten zum Probieren ein.

Datum: 28. Juli bis 13. August 2017

Zeit: jeweils ab 14 Uhr

Ort: Festplatz am Cottaweg, 04177 Leipzig

Für Groß und Klein: Konferenz der Tiere des Schauspiels Leipzig

Das Schauspiel Leipzig bespielt am 29./30. Juli frei nach Erich Kästner mit "Die Konferenz der Tiere" den Zoo Leipzig . Das Stück ist ein Mix aus Schau- und Puppenspiel und für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren gedacht. Das Publikum befindet sich inmitten von Tieren aus aller Welt auf der Eventfläche der Kiwara-Kopje – und schaut dem Löwen Alois, dem Elefanten Oskar und der Giraffe Leonie zu, wie sie versuchen der unschuldigen Kinder wegen Frieden unter den Menschen durchzusetzen. Dafür berufen die wilden Hauptdarsteller die erste Konferenz der Tiere ein. Doch schnell wird klar, dass es ein paar Tricks bedarf, damit die Menschen Alois, Oskar und Leonie auch ernst nehmen …

Datum: 29.-31. Juli 2017

Zeit: jeweils 16 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße

Der Wildnis ganz nah: Tierische Bergexpedition im Zoo Halle

Ebenfalls tierisch wird es im Zoo Halle . Dort gibt es neben den Elefantenjungen Ayo und Tamika zahlreiche weitere Tierarten zu entdecken. In Deutschlands einzigem Bergzoo können Ziegen gestreichelt, Robben beim Tauchen und Affen beim Klettern hoch in den Baumwipfeln beobachtet werden. Für eine ordentliche Portion Action kann der Nachwuchs die zahlreichen Spielplätze unsicher machen und bergauf und -ab flitzen, soweit die ihn Beine tragen.

Datum: ganzjährig

Zeit: jeweils ab 9 Uhr

Ort: Bergzoo Halle, Reilstraße 57, Halle

Déjà-Vu?: Hypnoseshow im Krystallpalast Varieté

Hypnosekünstler Aaron kehrt von Juli bis Oktober an das Krystallpalast Varieté zurück. Der Meister der Psychologie beobachtet, registriert und agiert frei von "pseudomystischem Gehabe" wie es in der Ankündigung zur Show heißt. Mit seinem unaufdringlichen Charme gehört er zu den besten Showhypnotiseuren Europas. Aaron wird auf seiner Station in Leipzig von einem Ensemble an Spitzenakrobaten begleitet. Sie ergänzen die Show mit Schleuderbrett-Artistik, Doppeltrapez- und Jonglage-Einlagen sowie aufwändiger Akrobatik an der Vertikalstange.

Datum: bis zum 28. Oktober 2017

Zeit: Freitag 20 Uhr, Samstag 17 und 20 Uhr

Ort: Krystallpalast Varieté, Magazingasse 4, Leipzig

Musik nonstop: Festival TH!NK? am Cospudener See

Fans elektronischer Musik kommen am Sonntag am Cospudener See auf ihre Kosten. Dort findet das eintägige TH!NK?-Festival statt. Am Nordstrand des Leipziger liebsten Sees wird nonstop Techno- und House-Musik gespielt. Das Event wird vom Club Distillery veranstaltet. Das Lineup für die Jubiläumsausgabe setzt sich zusammen aus Acts wie Sven Väth, Chris Liebing, Robert Hood & Lyric Hood pres. Floorplan – Live, Super Flu, Marek Hemmann, Andhim und vielen weiteren Gästen.

Datum: 30. Juli 2017

Zeit: den ganzen Tag

Ort: Nordstrand des Cospudener Sees

Sommerferien in den Leipziger Museen – Die besten Tipps

Endspurt der Sommerferien in Sachsen: Die Leipziger Museen haben sich einiges einfallen lassen, damit allen Ferienkids auf gar keinen Fall langweilig wird. Hier gibt es die besten Tipps für die fünfte und sechste Ferienwoche.

