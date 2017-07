"Die Konferenz der Tiere" im Zoo Leipzig - Tickets gewinnen!

Der Zoo Leipzig lädt bis 31. Juli 2017 zum traditionellen Sommertheater ein. Auf dem Programm steht das Theaterstück "Die Konferenz der Tiere" , eine Mischung aus Puppentheater, Schauspiel und Musik für die ganze Familie. Die Aufführungen finden täglich (außer Donnerstag und Freitag) um 16 Uhr statt.

Zum Inhalt: Der Löwe Alois, der Elefant Oskar und die Giraffe Leonie wollen der unschuldigen Kinder wegen Frieden unter den Menschen durchsetzen. Dafür berufen sie die erste Konferenz der Tiere ein. Doch schnell wird ihnen klar, dass sie ein paar Tricks anwenden müssen, damit die Menschen sie auch ernst nehmen.

Für die Vorstellung am Mittwoch, den 19. Juli 2017, verlost LVZ.de drei Familientickets - jetzt mitspielen und mit etwas Glück gewinnen!

Datum: ab 30. Juni 2017 fast täglich

Zeit: 16 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 29, 04105 Leipzig

Mehr Infos und Neuigkeiten zum Zoo Leipzig finden Sie in unserem Special.

Musik mit Ausblick: Seeklang-Konzert am Ulrichsteich

Am Wochenende geht wieder der musikalische Pulikumsliebling des KAOS-Kultursommers - das Seeklang-Festival - am Ulrichsteich über die Bühne. Jedes Jahr pickt sich das KAOS-Kultursommer-Team für das Seeklang-Festival Leipziger Singer-Songwriter verschiedenster Couleur heraus – Szenegrößen, Geheimtipps und Newcomer – und lädt sie auf die einmalig-schöne KAOS-Seebühne ein. Dieses Jahr kann man sich auf einen lauen Freitagabend mit Indie Folk von Emily’s Giant, mitreißendem Freak Folk von Dingoes Ate My Baby (in Duovariante) und die faszinierende Stimme von Karo Lynn freuen. Am Samstag gibt es intensiv-kantiges mit Jan Frisch (u.a. Alin Coen Band), alternative Blues von Miss Maudlin und Träumerisches von Anne Heisig. Eintritt 7 Euro plus Spende

Datum: 14. und 15. Juli 2017

Zeit: jeweils 19.30 Uhr

Ort: Kulturwerkstatt KAOS, Wasserstraße 18, 04177 Leipzig

Ohrenschmaus für alle: Leipziger Hörspielsommer 2017 mit buntem Programm

Noch bis Sonntag, den 16. Juli 2017, gibt es beim Leipziger Hörspielsommer etwas auf die Ohren. Beim Hörfestival auf dem Richard Wagner Hain in Leipzig können die Besucher täglich wochentags von 16 bis 22 und am Wochenende ab 14 Uhr in gemütlicher Picknickatmosphäre spannenden Hörspielen lauschen und Live-Performances erleben. Für die jüngsten Hörspielfans gibt es jeden Tag ein umfangreiches Kinderprogramm zum Zuhören und Mitmachen.

Datum: 7. bis 16. Juli 2017

Zeit: ab 14 Uhr am Wochenende, ab 16 Uhr während der Woche

Ort: Richard-Wagner-Hain, Leipzig

Straßenbahngeschichte live erleben

Reise in die Geschichte der Leipziger Bimmel: Am Sonntag, den 16. Juni 2017, lädt das Straßenbahnmuseum zum Besuch ein. Zwischen 10 und 17 Uhr gibt es im Historischen Straßenbahnhof Möckern über 140 Jahre Straßenbahngeschichte zum Anfassen. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft "Historische Nahverkehrsmittel Leipzig" e.V. stehen für sachkundige Erläuterungen zu den mehr als 30 ausgestellten Wagen bereit. Am Öffnungstag werden ebenfalls Werkstattführungen und die Besichtigung der Modellstraßenbahnanlage angeboten. So können die Besucher eine Zeitreise durch die Epochen der Leipziger Straßenbahn erleben. Bei der Fahrt mit einer historischen Straßenbahn auf der Sonderlinie "29E" können sich die Fahrgäste gut auf den Besuch im Museum einstimmen. Die Bahn verkehrt ab 9.35 Uhr stündlich zwischen Innenstadt (Wilhelm-Leuschner-Platz) und Straßenbahnmuseum.

Datum: Sonntag, 16. Juli 2017

Zeit: 10 bis 17 Uhr

Ort: Historischer Straßenbahnhof Möckern, Georg-Schumann-Straße 244, Leipzig

Haben Sie Lust auf einen Streifzug durch die Straßenbahngeschichte? In unserer Fotogalerie finden Sie jede Menge Bilder von historischen Straßenbahnen.

Radeln, laufen, schwimmen: Sparkassen-TriDay am Störmthaler See

Am Sonntag, den 16. Juli 2017, fällt der Startschuss für den ersten Triathlon der Sparkassen-Challenge 2017. Beim Sparkassen-Störmthaler Triathlon kommen auch Nachwuchs-Triathleten auf ihre Kosten. Die Strecke ist für Anfänger des Extremsports geeignet.

Die Route führt auf flachen Strecken entlang des Südufers des Störmthaler Sees. Das Wasser ist blau-grün, die Radstrecke autofrei und die Laufroute führt rund um das Freizeit-Resort Lagovida. Beste Voraussetzungen also, um den Kraftakt mit schönen Impressionen lange im Gedächtnis zu bewahren.

Die Online-Anmeldung ist bereits geschlossen, Nachmeldungen vor Ort sind bis 1 Stunde vor dem Start möglich (bei entsprechender Platzkapazität).

Mehr Informationen zur Sparkassen-Challenge finden Sie in unserem Special.

Datum: Sonntag, 16. Juli 2017

Zeit: Start ab 9.30 Uhr

Ort: Störmthaler See, Großpösna, Leipzig

Faszination Titanic: Familienführung im Panometer Leipzig

Im April 1912 ging die Titanic auf Jungfernfahrt über den Atlantik nach New York. An Bord waren Millionäre, berühmte Personen, auch einfache Auswanderer. Doch der legendäre Luxusdampfer erreichte nie sein Ziel; ein Eisberg versenkte das gewaltige Schiff, das als unsinkbar galt.

Das Panometer Leipzig lädt am Samstag, den 15. Juli 2017, zur Familienführung ins Titanic-Panorama ein. Die Tour "Titanic - Kolossal und unsinkbar?" ist geeignet für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. In 60 Minuten widmet sie sich der Entwicklung eines Meisterwerkes der Ingenieurskunst in einer Zeit des rasanten technologischen Fortschritts.

Datum: Samstag, 15. Juli 2017

Zeit: 15 Uhr

Ort: Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig

Fotos und Informationen zum Titanic 360°-Panorama und weiteren Rundbildern in anderen Städten finden Sie in unserem Themenspecial.

Sommerferien in den Leipziger Museen – Die besten Tipps

Die Sommerferien sind in vollem Gange. Die Leipziger Museen haben sich einiges einfallen lassen, damit allen Ferienkids auf gar keinen Fall langweilig wird. Hier gibt es die besten Tipps für die vierte Ferienwoche.

Noch mehr Familientipps fürs Wochenende gibt es im Erleben-Kalender vom Schlingel!