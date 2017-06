Sommer, Sonne, Urlaubsgefühle – endlich ist sie da, die (hoffentlich) wärmste Zeit des Jahres. Jetzt kommen die langen Tage, die lauen Nächte und natürlich die Sommerferien. Ob Tages- oder Wochenendausflug, ob jung oder älter, ob allein, zu zweit, mit der Familie oder als Gruppe – jetzt geht es raus. Hier erhalten Sie Ideen für abwechslungsreiche, spannende und erholsame Ausflüge. Genießen Sie den Sommer!

Der Sommer ist die Zeit für Familienausflüge, für spontane Erlebnisse und Reisen. Ob Sie einen Wochenendausflug planen oder nur einen kurzen Tagestrip, das Angebot an Freizeitmöglichkeiten und Ausflügen zu Sehenswürdigkeiten, Spiel und Spaß ist in Leipzig, der Region und ganz Mitteldeutschland riesengroß.

Wenn die ersten Erdbeeren reifen und ihren süßen Duft verbreiten, ist der Sommer da. Jetzt heißt es Körbchen schnappen und hinaus in die Erdbeerfelder vor Ort, um die roten Früchte zu pflücken. Vor allem die Kinder haben viel Spaß dabei, können sie doch zwischendurch immer mal wieder leckere Erdbeeren naschen. In Leipzig und im Umland gibt es jede Menge Möglichkeiten, Erdbeeren selbst zu pflücken – eine Übersicht gibt Ihnen unsere Erdbeerkarte, schauen Sie rein.

Außerdem stehen die langen Schulferien vor der Tür. Sie haben diesen Sommer noch keine Reisepläne und Sorge, dass sich Ihr Nachwuchs zu Hause langweilen könnte? In Leipzig und Umgebung gibt es jede Menge Angebote für Kinder und Familien – da können die Sommerferien gern kommen. Immer die aktuellsten Termine in und um Leipzig bietet Ihnen der Schlingel Terminkalender.

Der Sommer macht Leipzig, die Region und Mitteldeutschland zu einem Abenteuerspielplatz für alle, die gern draußen sind und etwas erleben wollen. Hier können Sie die Sommermonate so richtig genießen. Ob am See, in einem der vielen Open-Air-Kinos, bei tollen Straßenfesten und Sommerparties oder im nächsten Biergarten – irgendwo ist immer etwas los. In unseren Ausflugstipps versorgen wir Sie mit Ideen für Ausflugsziele und Tipps fürs Wochenende und die Ferien.

An heißen sommerlichen Tagen ist es immer eine gute Idee, einfach mal abzutauchen. Nichts einfacher als das in einem der zahlreichen Seen in Leipzig und der Region. Erkunden Sie das Leipziger Neuseenland, baden Sie in einem See im Umland oder besuchen Sie ein Freibad . Abkühlung garantiert.

In einer lauen Sommernacht unter freiem Himmel sitzen und gemütlich einen Film schauen - dazu gibt es in einem der zahlreichen Sommerkinos Gelegenheit. Entspannen Sie mit einem kühlen Getränk in der Hand und freuen Sie sich auf Blockbuster, romantische Komödien oder beliebte Klassiker.

Wie wäre es bei zu großer Hitze mit einem Besuch in einem klimatisierten Museum? In unserem Museumsportal stellen wir Ihnen immer die interessantesten Ausstellungen in den Leipziger Museen vor.

Der Sommer ist die Saison der Open-Air-Angebote: Tage, Abende und Wochenenden gefüllt mit Sommertheater, Freiluftkino, Musikfestivals, Bachfest, Hörspielsommer, Biergärten und Freisitzen und vielem mehr.

Wie auch immer der Sommer wird, an abwechslungsreichen Angeboten mangelt es nicht. Genießen Sie Ihre Freizeit mit Ausflügen und Erlebnissen im Sommer.