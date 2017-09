Spinnerei-Rundgang, Jubiläumsrenntag, Kinderfest: Tipps für Leipzig und Region

150 Jahre im Galopp: Das Scheibenholz feiert Geburtstag

Hochdotierte Galopprennen und prominente Gratulanten: Mit dem Jubiläumsrenntag im Scheibenholz am Samstag, den 16. September 2017, steigt der Leipziger Galopphöhepunkt des Jahres. Seit 150 Jahren ist die Rennbahn ein beliebtes Ausflugsziel für alle Leipziger. Am Wochenende wird der runde Geburtstag der ältesten Leipziger Sportstätte gebührend gefeiert. Zum Auftakt wird am Renntag mit Freibier (solange der Vorrat reicht) angestoßen. Eine Freiluftausstellung mit historischen Bildern aus 150 Jahren Scheibenholz nimmt die Besucher mit auf die Spuren der wechselvollen Geschichte.

Sportlich ist das Programm mit acht Galopprennen, versehen mit 38.800 Euro Preisgeld, ab 14 Uhr gut gefüllt. Zahlreiche Prominenz aus Wirtschaft und Politik hat sich angekündigt. Neben Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, Sportbürgermeister Heiko Rosenthal und Justizminister Sebastian Gemkow gratuliert auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich zum Jubiläum und wird den Sieger der ersten Mitteldeutschen Galoppserie küren.

Mit vor Ort ist übrigens auch der Schlingel, das Maskottchen des gleichnamigen LVZ-Familienmagazins. Während die Eltern beim Renntag flanieren und wetten, können die Kinder nach Herzenslust im Schlingel-Land entlang der begrünten Dammtribüne spielen, toben und basteln.

Datum: Samstag, 16. September 2017

Zeit: ab 12.30 Uhr

Ort: Galopprennbahn Scheibenholz, Rennbahnweg 2 A, 04107 Leipzig

Schumann-Festwoche 2017 unter dem Motto "Herrlich LIEDerlich"

Das Lied in seiner ganzen Herrlichkeit steht im Mittelpunkt der 16. Schumann-Festwoche im Schumann-Haus Leipzig. Ob gesungen oder instrumental - die Festivalwoche präsentiert unter dem Titel "Herrlich LIEDerlich" ein spannendes Programm, ausgehend von Robert und Clara Schumann, über Kompositionen ihrer Zeitgenossen bis zu Chansons nachfolgender Generationen.

Zum großen Geburtstagsfest „20 Jahre Freie Grundschule Clara Schumann“ am Samstag, den 16. September 2017, öffnen von 11 bis 14 Uhr Schule und Museum ihre Türen. Neben Besichtigungen des Hauses, Informationen zum Schulkonzept, Livemusik und Catering, können Kinder auf dem Schulgelände in historische Kostüme schlüpfen, Blumensträuße binden, tischlern, Körbe flechten, filzen, Bogen schießen und vieles mehr.

Insgesamt 550 Stimmen der besten Kinderchöre Leipzigs bringen der UNICEF AG Leipzig zum 25-jährigen Bestehen ein Ständchen auf dem Marktplatz. Der Leipziger Schumann-Verein organisiert im Rahmen der 16. Schumann-Festwoche gemeinsam mit dem Chor der Freien Grundschule Clara Schumann diesen musikalischen Gruß. Unter dem Titel des Clara Schumann zugeschriebenen Kanons „Wenn ich ein Vöglein wär“ dürfen alle Sangesfreudigen mit einstimmen. Das Unicef-Kinderfest wird von 13 bis 17 Uhr auf dem Markt gefeiert.

Datum: 16. September 2017

Zeit: 11 bis 14 Uhr

Ort: Schumann-Haus Leipzig, Inselstraße 18, 04103 Leipzig

Spielzeiteröffnung an der Oper Leipzig

Die Sommerpause ist zu Ende und die neue Spielzeit an der Oper Leipzig beginnt. Beim Eröffnungsfest am Samstag, den 16. September 2017, können sich Opernfans jeden Alters auf die neue Saison einstimmen. Die Ensembles von Oper, Leipziger Ballett und Musikalischer Komödie bereiten ein vielfältiges Programm vor. In den Theaterwerkstätten (Dessauer Straße 21) bieten von 10 bis 14 Uhr Malsaal, Schlosserei, Tischlerei und Kaschierabteilung Einblicke in die handwerkliche Vorbereitung von Inszenierungen. Erstmals sind dort auch die Bereiche der Kostümabteilung zu sehen.

Ab 14 Uhr öffnet das Opernhaus am Augustusplatz seine Pforten und startet den Spielbetrieb. Solisten und Chor der Oper, das Gewandhausorchester und das Leipziger Ballett präsentieren ihr Können. Erste Einblicke gibt es in eine spannende Saison mit großer Oper wie "Don Carlo" und "Tannhäuser", mit romantischer Poesie wie "Rusalka" oder "Schwanensee", mit Klassikern des 20. Jahrhunderts wie "Le Sacre du Printemps", "Herzog Blaubarts Burg" und "Lulu" oder mit Vertrautem in einem ungewöhnlichen Gewand wie Bachs "Johannes-Passion" in einer Choreografie von Mario Schröder. Auch das Ensemble der Musikalischen Komödie bereitet einige Kostproben aus den Premieren der neuen Spielzeit vor und präsentiert diese im Opernhaus. Am Ende heißt es dann um 18 Uhr "Oper für alle". Intendant und Generalmusikdirektor Ulf Schirmer dirigiert das Spielzeit-Eröffnungskonzert mit einem Querschnitt durch das Opernrepertoire. Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei.

Datum: Samstag, 16. September 2017

Zeit und Ort: 10 bis 14 Uhr Theaterwerkstätten Dessauer Straße 21, 04129 Leipzig und 14 bis 18 Uhr Opernhaus Augustusplatz 12, 04109 Leipzig

Fischerfest an der Seepromenade des Markkleeberger Sees

Es ist wieder soweit: die Tradition des Fischerfestes an der Seepromenade des Markkleeberger Sees wird fortgesetzt. Bereits zum elften Mal können sich die Besucher auf ein reges Treiben und auf vor allem viel Fisch freuen. Geöffnet ist die Flaniermeile am Samstag, den 16. September 2017, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 17. September 2017, von 11 bis 18 Uhr. Bei dem an beiden Tagen um 13.30 Uhr stattfindenden Schaufischen kann man von der Uferpromenade aus erleben, wie bei der Seenfischerei mit Stellnetzen gefischt wird. Mit mehreren 100 m langen Netzen, aufgehängt in Tiefen von 10 bis 20 m sollen die im Freiwasser lebenden Maränen gefangen werden. Neben Großen und Kleinen Maränen gehen aber auch die diese Friedfische jagenden Raubfische Hecht und Barsch vereinzelt mit ins Netz. So konnte beim Fischerfest im vergangenen Jahr u.a. ein Hecht mit einer Länge von 1,20 m gefangen werden.

Datum: 16. und 17. September 2017

Zeit: Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Ort: Markkleeberger See, südlich von Leipzig

Offene Türen für Kunstliebhaber: Herbstrundgänge in der Spinnerei

Die Spinnerei lädt am Wochenende wieder zu ihren beliebten Rundgängen ein. Diese sind ein Magnet für Kunstliebhaber, denn an beiden Tagen öffnen die Galerien und Ateliers auf dem Gelände der Baumwollspinnerei für Besucher und präsentieren ihre Ausstellungen. Auf dem Gelände der ehemaligen Baumwollspinnerei leben und arbeiten über 100 professionelle Künstlerinnen und Künstler. Mehrere namhafte Galerien sowie die gemeinnützige Halle 14 präsentieren Kunst aus Leipzig und aus aller Welt. Beim Spinnerei-Rundgang können die Galerien und Ateliers der unterschiedlichsten Gewerbe und Stilrichtungen besichtigt werden.

Datum und Zeit: Samstag 16. September 2017 von 11 bis 18 Uhr und Sonntag 17. September 2017 von 11 bis 16 Uhr

Ort: Leipziger Baumwollspinnerei, Spinnereistraße 7, 04179 Leipzig

Hoffest bei Springmäuschen

Das diesjährige Hoffest bei den Springmäuschen, dem Kinderbewegungsland in Reudnitz-Thonberg, bietet am Samstag, den 16. September 2017, erneut die bewährte Mischung aus Sport, Spiel und Musik. Zudem steht ein quietschgrüner doppelstöckiger Kochbus im Mittelpunkt. Hier können Kinder selbst Kartoffeln schälen, Gemüse schnippeln und leckere Dips herstellen. Damit lernen die Köche von morgen, wie sie selbst aus naturbelassenen Zutaten schnell und einfach etwas zaubern können. Handarbeit ist auch beim Familienbacken am Holzbackofen gefragt. Das traditionelle Kindermitmachkonzert , diesmal mit Reinhard Horn aus Lippstadt, sorgt ebenso für gute Laune wie die vielen Bewegungsbaustellen drinnen und draußen. Dazu wird getrommelt, was das Zeug hält: ob auf dem Fußboden, Alltagsgegenständen oder klassischen Instrumenten, Hauptsache rhythmisch. Für die Kleinen gibt es Puppentheater .

Datum: Samstag, 16. September 2017

Zeit: 10 bis 17 Uhr

Ort: KinderBewegungsLand Springmäuschen, Kregelstraße 6, 04317 Leipzig

Zootage Bergzoo Halle

Wer immer schon einmal sehen wollte, wohin die Totenkopfäffchen manchmal plötzlich verschwinden, wie gefährlich der Großkatzenhauskeller ist oder wie geschäftig es in einer Futterküche zugeht, die rund 1700 Tiere versorgen muss, kommt zu den traditionellen Zootagen im Halleschen Zoo ganz auf seine Kosten. Die Mitarbeiter des Bergzoos gewähren seltene Einblicke in den Zoo-Alltag und seine Arbeitsbereiche, welche für Zoobesucher sonst eher verborgen sind. Als Highlights gelten dabei die Blicke hinter die Kulissen, die zahlreichen Aktions- und Infostände sowie verschiedene Sonderfütterungen bei denen die Tierpfleger mehr über ihre Schützlinge erzählen. Die Zoobesucher können dabei am eigenen Leib erfahren, wie schwierig das Schießen mit dem Blasrohr des Tierarztes oder wie schwer eine Schubkarre voller Elefantenmist ist. Eine Stempelrallye für schlaue Füchse verbindet die einzelnen Stationen und Aktionsflächen miteinander und natürlich kommen am Bastelstand auch Bastelfans nicht zu kurz.

Datum: 16. und 17. September 2017

Zeit: 11 bis 17 Uhr

Ort: Bergzoo Halle, Reilstraße 57, 06114 Halle

Straßenbahngeschichte live erleben

Reise in die Geschichte der Leipziger Bimmel: Am Sonntag, den 17. September 2017, lädt das Straßenbahnmuseum zum Besuch ein. Zwischen 10 und 17 Uhr gibt es im Historischen Straßenbahnhof Möckern über 140 Jahre Straßenbahngeschichte zum Anfassen. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft "Historische Nahverkehrsmittel Leipzig" e.V. stehen für sachkundige Erläuterungen zu den mehr als 30 ausgestellten Wagen bereit. Am Öffnungstag werden ebenfalls Werkstattführungen und die Besichtigung der Modellstraßenbahnanlage angeboten. So können die Besucher eine Zeitreise durch die Epochen der Leipziger Straßenbahn erleben. Bei der Fahrt mit einer historischen Straßenbahn auf der Sonderlinie "29E" können sich die Fahrgäste gut auf den Besuch im Museum einstimmen. Die Bahn verkehrt ab 9.35 Uhr stündlich zwischen Innenstadt (Wilhelm-Leuschner-Platz) und Straßenbahnmuseum.

Datum: Sonntag, 17. September 2017

Zeit: 10 bis 17 Uhr

Ort: Historischer Straßenbahnhof Möckern, Georg-Schumann-Straße 244, Leipzig

Großes Fest für die ganze Familie: Kindertag auf der AGRA

Kinder, es wird gefeiert! Am Sonntag, den 17. September 2017, verwandelt sich das Agra-Veranstaltungsgelände in einen riesigen bunten Erlebnispark mit abwechslungsreichen Angeboten für die ganze Familie. Der Kindertag Leipzig stellt anlässlich des Weltkindertages der Vereinten Nationen (20. September) die Kleinsten in den Mittelpunkt. An mehr als 100 Ständen warten besondere Attraktionen von zahlreichen Organisationen aus den Bereichen Sport, Kultur, Bildung und Umwelt, die für jede Menge Spaß und Action sorgen. Als Highlights stehen unter anderem Quads, Bungee-Trampoline, ein Miniriesenrad, ein Klettergarten, eine Kindereisenbahn und zahlreiche Hüpfburgen bereit. Zu den Höhepunkten zählt die traditionelle Maskottchenparade , bei der 30 plüschige Kinderhelden gemeinsam mit den Besuchern tanzen und feiern werden. Da darf der Schlingel, das Maskottchen des gleichnamigen LVZ-Familienmagazins, natürlich nicht fehlen. Wer noch etwas Kleingeld übrig hat, sollte unbedingt auf dem beliebten Schlingel-Flohmarkt vorbeischauen.

Datum: Sonntag, 17. September 2017

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: AGRA Veranstaltungsgelände, Bornaische Straße 210, 04279 Leipzig

Große Augen: Ausstellung MANGAMANIA auf Schloss Augustusburg

Weltpremiere auf Schloss Augustusburg: Die interaktive Erlebnisausstellung „MANGAMANIA“ lädt Besucher jeden Alters zum Staunen ein. An den zahlreichen Mitmach-Stationen und in den Workshops ist Spaß für die ganze Familie garantiert. Alles ist über den MANGA zu erfahren – seine historische Herkunft und gegenwärtige Vielfalt, seine kreative Fankultur und gewaltige Wirtschaftskraft, seine faszinierende Fremdartigkeit und überbordende Erscheinungen. Schloss Augustusburg bietet mit „MANGAMANIA“ eine interaktive Mitmach-Ausstellung mit Erlebnischarakter für die ganze Familie, die außer Hintergrundinformationen auch faszinierende Unterhaltung, Spaß und Freude am Selbermachen für jedes Lebensalter ermöglicht. Die Ausstellung ist bis 10. Dezember 2017 zu sehen.

Datum: täglich geöffnet

Zeit: 9.30 bis 18 Uhr

Ort: Schloss Augustusburg, Schloss 1, 09573 Augustusburg

