Streifzug durch die Garküchen der Welt – Street Food Festival in Leipzig

Ein Hauch von Fernweh zieht am Wochenende über die Alte Messe in Leipzig. Dort bieten internationale Köche beim Street Food Festival an mehr als 60 Ständen ihre exotischen Spezialitäten an. Wer Lust auf eine kulinarische Weltreise hat, ist hier genau richtig: Ausgefallene Burger Kreationen, gebackenes Eis, Tapas, frittierte Insekten, Krokodil oder Giraffe – die Auswahl ist nahezu grenzenlos. Auch Vegetarier und Veganer werden satt, versprochen. Live- und DJ-Musik unterstreichen die Atmosphäre und großzügige Sitzmöglichkeiten sorgen für entspannten Genuss. Eintritt 3 Euro (unter 14 Jahren frei)

Datum: 21. bis 23. April 2017

Zeit: Freitag 14 bis 22 Uhr, Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr

Ort: Alte Messe, Str. des 18.Oktober/Ecke Alte Messe, 04103 Leipzig

Frühlingsspaziergänge: Mit Experten durch Wald und Flur streifen

Seit einigen Jahren laden Vereine, Kommunen, Förster oder Privatpersonen zu Frühlingsspaziergängen in ganz Sachsen ein. Dabei wollen sie Wissenswertes über das Ökosystem Wald und seine Bewohner vermitteln. Auch in diesem Jahr gibt es wieder jede Menge Angebote für Streifzüge durch die Natur.

Revierförster Tenzler und die Baumfreunde Leisnig laden am Samstag, den 22. April 2017, zu einem gemeinsamen Spaziergang durch den Kommunalwald am Fuße des Eichbergs. Unterwegs gibt es Wissenswertes zu den Bäumen und Pflanzen und zu Umweltproblematiken im Wald. Treffpunkt zu dieser fünf Kilometer langen Exkursion ist 10 Uhr am Containerplatz Anton-Günther-Straße in Leisnig. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wer mehr über Frühblüher erfahren möchte, sollte sich den unterhaltsamen Spaziergang für Familien mit Kindern durch den Botanischen Lehrgarten Leipzig nicht entgehen lassen. Hier geht es um Farben, Formen und Strategien der Frühblüher in Wald und Garten. Treffpunkt ist 10 Uhr vor dem Unterrichtsgebäude am Schleußiger Weg 1, 04275 Leipzig. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Termine für weitere Frühlingsspaziergänge finden Sie hier.

Altenburger Bauernmarkt lockt mit regionalen Produkten

Ob Blumen für den eigenen Garten, Leckereien für Kühlschrank und Kochtopf oder Einblicke in historisches Handwerk: Der Altenburger Bauernmarkt lockt am Samstag, den 22. April 2017, wieder von 9 bis 17 Uhr mit zahlreichen Ständen und Attraktionen. Der Markt ist mit seinem Angebot besonders auf regionale Produkte aus dem Altenburger Land spezialisiert wie zum Beispiel Altenburger Ziegenkäse aus Hartha, Altenburger Senf, Wurst aus Thonhausen, Straußenfleisch und Mühlenbrot aus Lumpzig, Keramik sowie alte Kartoffel- und Obstsorten.

Großer Raum wird in diesem Jahr wieder der Technik-Schau eingeräumt. Neben zahlreichen historischen Traktoren soll auch modernes Gerät einen Einblick in Vergangenheit und Zukunft der lokalen Landwirtschaft ermöglichen.

Für die kleinen Besucher gibt es Ponyreiten, Bastelstände oder Go-Kart-Bahn, sowie eine große Strohpyramide, auf der geklettert und getobt werden kann.

Datum: Samstag, 22. April 2017

Zeit: 9 bis 17 Uhr

Ort: Marktplatz Altenburg

Flugsimulation: Einfach mal abheben und Spaß haben

Lust auf ein etwas anderes Abenteuer? Spaß und Spannung für jedes Alter verspricht Flightdeck L.E. mit seinen super-realistischen Cockpits des Airbus A320 und der Piper PA-34. Hier können Besucher einfach einsteigen und „losfliegen“. Über 24.000 Airports stehen zur Auswahl, Wetterlagen, Tag & Nacht, Notfälle simulierbar und vieles mehr.

Datum: täglich geöffnet

Zeit: 10 bis 22 Uhr (mit Reservierung)

Ort: Flightdeck L.E., Dieskaustr. 423, 04249 Leipzig

World of Lights: Faszinierende Lichterwelten in der Barbarossahöhle

Im Norden Thüringens, im Nationalen GeoPark Kyffhäuser, nahe der Kurstadt Bad Frankenhausen liegt die sagenumwobene Barbarossahöhle – eines der außergewöhnlichsten Naturdenkmäler Europas. Als Anhydrithöhle ist sie eine geologische Rarität, weltweit gibt es nur eine weitere Schauhöhle dieser Art, die Kungur Eishöhle im Ural. Derzeit präsentiert sich die gesamte Höhle ihren Gästen in einem ganz besonderen Glanz und hält außergewöhnliche Lichtblicke bereit. Das Team von "World of lights" aus Unna hat die Barbarossahöhle mit innovativer Lichtkunst spektakulär farbig illuminiert. Für Besucher gibt es faszinierende Lichtblicke in einer einzigartigen Höhlenwelt.

Datum: bis 3. Mai 2017

Zeit: täglich ab 10 Uhr, während des Events zusätzlich eine Sonderführung um 17.30 Uhr

Ort: Barbarossahöhle, Mühlen 6, 99707 Kyffhäuserland, OT Rottleben

Entspannen und abschalten vom Alltagsstress in der meri Sauna

Ruhe finden, Energie tanken und entspannen – das können Sie in der meri SAUNA am Kulkwitzer See. Hier können Besucher in einem Naturgartensystem mit eigenem Schwimmteich saunieren. Darüberhinaus können sie sich auch kulinarisch im Restaurant oder bei einer entspannenden Massage verwöhnen lassen.

Adresse: Meri Sauna, Karlstraße 91, 04420 Markranstädt

Action, Party, Live-Musik – die Karli bebt wieder

Zwar gibt es die Baustelle auf der Straße schon lange nicht mehr, doch das Event ist geblieben – das KarliBeben. Und so öffnen auch am Samstag, den 22. April 2017, wieder Läden und Kneipen ihre Türen zur großen Party unter dem Motto „Die Karli lebt, die Karli bebt“. Für die Besucher wird Einiges geboten: Vom Flohmarkt über Verkostungs- und Promostände oder Puppentheater bis hin zu Live-Musik gibt es Unterhaltung für Jung und Alt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Los geht’s um 10 Uhr, der Eintritt ist frei.

Datum: Samstag, 22. April 2017

Zeit: ab 10 Uhr

Ort: entlang der Karl-Liebknecht-Straße im Leipziger Süden

Letzte Chance: Ausstellung „Duckomenta" im Stadtgeschichtlichen Museum

Bei dieser Ausstellung sind kleine Schmunzler nur schwer zu verhindern: Die „Duckomenta – Entenhausen in Leipzig“ beleuchtet die Weltgeschichte aus dem Paralleluniversum der Enten heraus. Von Dötzi bis Duckfretete, von Mona Lisa bis Che Duckevara werden im Stadtgeschichtlichen Museum rund 180 Meisterwerke und große Persönlichkeiten in einer frechen Neuinterpretation präsentiert. Von der Steinzeit bis zur Mondlandung zeigen die Objekte augenzwinkernd die Welt- und Kulturgeschichte der Entenzivilisation. Archäologische Funde, Skulpturen, Gemälde und Zeichnungen zeugen von der rätselhaften Zivilisation dieser mysteriösen Entensippe. Unbedingt sehenswert! An diesem Wochenende öffnet die Schnabel-Schau zum letzten Mal.

Datum: bis Sonntag, 23. April 2017

Zeit: täglich von 10 bis 18 Uhr

Ort: Stadtgeschichtliches Museum, Böttchergäßchen 3, 04109 Leipzig

Weitere Ausstellungen in den Leipziger Museen finden Sie in unserem Museumsportal "Schau!".

Hotel Markgraf in Leipzig: Ruhe und Entspannung in der Nähe zur Karli

Wer nach seinem Leipzig-Ausflug noch einen gemütlichen Platz zum Übernachten sucht, für den haben wir diesen Tipp. Das Hotel Markgraf liegt ganz in der Nähe zur angesagten „Karli“ und bietet dennoch Ruhe und Entspannung. Neben Einzel- und Doppelzimmern bietet das Apartmenthaus im Hof Familienreisenden den Raum, den sie benötigen. Das Hotel überzeugt durch Qualität, Komfort und familiäre Atmosphäre, in der sich die Gäste wohlfühlen. Der geräumige Wintergarten lädt zum entspannten Frühstücken ein und bietet so den perfekten Start in den Tag. Das Hotel Markgraf wurde vom Tourismusverband Sachsen e.V. für den „Gästeliebling 2017“ unter die besten drei Hotels in Leipzig gewählt.

Adresse: Hotel Markgraf, Körnerstraße 36, 04107 Leipzig

Noch mehr Familientipps fürs Wochenende gibt es im Erleben-Kalender vom Schlingel!