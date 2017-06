Musik und Reformation: Bachfest 2017 für Klassikfans jeden Alters

Tausende Klassik-Fans huldigen vom 9. bis 18. Juni 2017 einem ihrer größten Meister: Johann Sebastian Bach. Das diesjährige Bachfest beschäftigt sich mit dem Thema "Musik und Reformation". Im 500. Jubiläumsjahr der Reformation geben prominente Interpreten wie der Thomanerchor, das Gewandhausorchester, der Monteverdi Choir unter der Leitung von Sir John Eliot Gardiner, das Dunedin Consort, Al Ayre Español, das Freiburger Barockorchester und der Eric Ericson Chamber Choir unter dem Motto "Ein schön new Lied" Stücke aus vier Jahrhunderten an den Leipziger Originalschauplätzen zum Besten. Das Fest zu Ehren von Johann Sebastian Bach hält auch für Kinderohren einiges bereit. Unter dem Motto "B@ch für uns!" werden fantasievolle Konzerte und Mitmachveranstaltungen an zahlreichen historischen und spannenden Orten Leipzigs wie dem Bach-Museum, dem Entdeckerhaus Arche im Zoo Leipzig oder dem Krystallpalast Varieté angeboten, die altersgerecht in Bachs Lebens- und Klangwelt einführen.

Weitere Infos sowie das vollständige Programm finden Sie unter www.bachfestleipzig.de

Datum: 9. bis 18. Juni 2017

Zeit: verschiedene Zeiten

Ort: diverse Spielorte

Kulinarische Premiere mit Gaumenfreuden aus aller Welt: Street Food Markt in Markkleeberg

Ferne Länder, fremdes Essen. Viele träumen davon, die Welt einmal kulinarisch zu bereisen. Am Freitag, 9. Juni 2017, liegt Freunden ausgefallener Speisen in Markkleeberg quasi die Welt zu Füßen. Bei der Premiere des Street Food Marktes präsentieren über 30 Foodtrucks und Stände Gerichte aller Kontinente. Ob süß oder herzhaft, mit Fleisch oder ohne – für Jeden ist etwas dabei. Und während die Großen sich durch die Welt schlemmen, wird den Kleinen ein umfassendes Entertainment-Programm geboten (u. a. Kinderschminken, Bastelstraße und Hüpfburg). Ein kulinarisches Highlight für die ganze Familie. Und das Beste: Der Eintritt ist frei.

Datum: Freitag, 9. Juni 2017

Zeit: 15 bis 22 Uhr

Ort: TRIGALERIA, Arndtstraße 2-4, 04416 Markkleeberg

Party zum Abheben: Großes Flughafenfest Leipzig/Halle

Beim großen Flughafenfest am 10. und 11. Juni 2017 öffnet der Flughafen Leipzig/Halle sein Gelände für die ganze Familie. Zwei Tage lang wird das Areal zum Spiel-, Spaß- und Unterhaltungs-Paradies. Auf die Gäste warten vielfältige Möglichkeiten, die Faszination Luftfahrt und Flughafen hautnah zu erleben. Neben Flugzeugen aller Größen und Epochen wird eine große Technikschau zu sehen sein, die den Flughafenalltag erlebbar macht. Es gibt Fahrten über das Rollfeld, Hüpfburgen, Trampolinspringen, Wasserball-Kugeln, Kreativ-Straßen und viele Mitmach-Aktionen.

Datum: 10. und 11. Juni 2017

Zeit: jeweils 10 bis 18 Uhr

Ort: Flughafen Leipzig/Halle

Märchenhafte „Sommertöne“: Mit Musik das grüne Umland Leipzigs entdecken

Vom 9. bis 25. Juni 2017 erklingen die „Sommertöne“ in Schlössern und Kirchen der Landkreise Leipzig und Nordsachsen. Das Festival lädt zu insgesamt zehn Konzerten mit renommierten Interpreten wie Ragna Schirmer, Marco Beasley, amarcord, CARION u.a. ein. Unter dem diesjährigen Motto „Märchen, Mythen und Mephisto“ schlagen die Sommertöne wiederholt einen sommerlich leichten Bogen von hochkarätiger Kammermusik zu swingenden world-music-Rhythmen und verbinden das Konzerterlebnis mit einem herrlichen Ausflug ins Grüne. Auf der Festivalroute 2017 stehen die Schlösser Hohenprießnitz, Altranstädt und Delitzsch, das Rittergutsschloss Taucha, die Kirchenruine Wachau, die Julius Blüthner Pianofortefabrik, der Markkleeberger Lindensaal und die Kirchen in Kohren-Sahlis, Bad Düben und Frohburg.

Auch für die jüngsten Festivalbesucher (ab 4 Jahren) ist gesorgt: Die „Sommertönchen“ entführen am 18. Juni (Kohren-Sahlis, St. Gangolf-Kirche) mit einem überaus unterhaltsamen Puppenmusiktheater (Christiane Wiese, Gesang, Puppenspiel und Georg Zeike, Gambe, Spiel) in die Märchenwelt.

Programm, Karten und weitere Infos unter www.sommertoene.de

Datum: ab Freitag, 9. Juni 2017

Zeit: verschiedene Zeiten

Ort: diverse Orte

Künstlerisch, praktisch, schön: Keramikmarkt im Grassi 2017

In den Innenhöfen des Grassimuseums Leipzig findet am 10. und 11. Juni 2017 zum vierten Mal in Folge der Keramikmarkt im Grassi statt. Insgesamt 55 von einer Jury ausgewählte Keramiker aus dem deutschsprachigen Raum, Italien, Frankreich und Großbritannien verkaufen aktuelle Arbeiten. Von gut gestalteter Gebrauchskeramik bis hin zu freien künstlerischen Arbeiten reicht das Angebot. Zarte Porzellantassen stehen neben kraftvollen Gefäßen aus dem Holzbrand und figürlichen Keramiken. Unterschiedliche Herstellungs- und Brenntechniken von Raku über Salzbrand bis hin zu Porzellan prägen die Objekte.

Kinder und Erwachsene können sich während des Marktes beim kreativen Arbeiten mit Ton ausprobieren. Der Eintritt ist frei.

Datum: 10. und 11. Juni 2017

Zeit: jewweils 10 bis 18 Uhr

Ort: Grassimuseum in Leipzig

Fantastische Welt: Sommerfest im Werk 2

Feenstaub und Wunderwelt: Wenn die Vereine Cammerspiele, Frauenkultur, Halle 5 und Werk 2 zum großen Sommerfest rufen, dann kommt fast ganz Leipzig. In diesem Jahr wird es fantastisch, das verspricht das Motto „Fantastische Welt“. Am Sonntag, den 11. Juni 2017, von 15 bis 18 Uhr gibt es fantastische Mitmachaktionen. Wem nach närrischem Spiel und großem Spaß die Puste ausgeht, kann sich zur Teestunde mit dem Hutmacher setzen, sich mit Lembasbrot stärken oder dem lustigen Treiben auf der Fantasia-Showbühne zuhören. Eintritt frei.

Datum: Sonntag, 11. Juni 2017

Zeit: 15 bis 18 Uhr

Ort: WERK 2, Kulturfabrik Leipzig

Grimmaer Feuerwehr öffnet Tore für Besucher

Die Grimmaer Feuerwehr öffnet am Samstag, 10. Juni 2017, ihre Tore. Dann sind Besucher eigeladen vorbeizuschauen und sich umzusehen. Außerdem sind die Polizei mit der Hundestaffel, die Wasserwacht Grimma und der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarztwagen vor Ort. Interessierte können sich an einem hydraulischen Rettungsgerät ausprobieren und herausfinden, wie schwer es für die Feuerwehrkameraden ist, einen Menschen aus einem verunfallten Auto zu retten.

Für die Kinder gibt es verschiedene Spiele und eine Hüpfburg. Ab 11 Uhr wird vor der Wehr ein Ritterschaukampf gezeigt.

Kleine Ausstellungen umrahmen den Tag der offenen Tür: Gezeigt werden Feuerwehrhelme vergangener Zeiten und aus aller Welt sowie eine Fotoausstellung über die Einsätze der Feuerwehr Grimma.

Datum: Samstag, 10. Juni 2017

Zeit: 10 Uhr

Ort: Feuerwehrgerätehaus, Straße des Friednens 12, 04668 Grimma

23. Landesmusikfestival „Schulen musizieren"

Am Samstag, 10. Juni 2017, findet im Zoo Leipzig unter der Schirmherrschaft der Sächsischen Staatsministerin für Kultus, Brunhild Kurth, die 23. Landesbegegnung „Schulen musizieren“ statt. Erwartet werden rund 1000 Schülerinnen und Schüler aus 18 Schulen aller Schularten in ganz Sachsen. Auftakt der Landesbegegnung „Schulen musizieren“ werden von 11 bis ca. 12.30 Uhr zwei gemeinsame Konzerte aller beteiligten Ensembles in der Kongresshalle und im Weißen Saal sein, bevor sich die Ensembles dann im Zoo verteilen und ab 13.30 Uhr die Besucher einladen, zwischen Aquarium, Afrika und Gondwanaland musikalische Entspannungspausen einzulegen. Leipziger Teilnehmer ist der Chor „Ohrwürmchen“ der 3. Grundschule in Leipzig.

Datum: Samstag, 10. Juni 2017

Zeit: 10 bis 17 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 29, 04105 Leipzig

Schönefelder Frühlingsfest 2017 - XXL

Zwei Tage gefüllt mit einem bunten Programm: Am 10. und 11. Juni 2017 steigt das traditionelle Stadtteilfest in Leipzig-Schönefeld. Diesmal lautet das Motto: "500 Jahre Volksfest in Schönefeld", denn nachweislich fand bereits 1516 das erste Volksfest in Schönefeld statt. Auf die Besucher warten zahlreiche Attraktionen mit Vorführungen von vielerlei Tanzgruppen, Kindergärten, Schulen, Laien- und Amateurkünstlern sowie Hüpfburg, Bungee-Run, Bungee-Trampolin, eine Festplattenweitwurf-Meisterschaft und der Flohmarkt. Informationen zum Programm gibt es unter www.fruehlingsfest-leipzig.de

Datum: 10. und 11. Juni 2017

Zeit: 11 bis 18 Uhr

Ort: Mariannenpark in Leipzig

Eine Straße in Partylaune: bohei & tamtam in Plagwitz

Nach seinem fulminanten Auftakt im letzten Sommer setzt das Straßenfest "bohei & tamtam" am Samstag, 10. Juni 2017, zum zweiten Mal die Karl- Heine-Straße als Flaniermeile und Marktplatz in Szene. Der Westen soll nicht allein als Kultur- und Partymeile in Erscheinung treten, sondern als das Leipziger Quartier für Handwerk und Kunst. Für "bohei & tamtam" heißt das: Im Mittelpunkt des Markttreibens stehen Handgefertigtes und Selbstproduziertes. Ansässige wie auswärtige Handwerker, Künstler und Kreative präsentieren ihre Produkte und Arbeiten in entspannter Atmosphäre. Der "Boulevard Heine" mit seinem breiten Gehwegen bietet dafür den idealen Ort. Performances und Konzerte gehören ebenso dazu wie ein vielfältiges kulinarisches Angebot. Den Höhepunkt bildet am Nachmittag eine Parade zur Industriekultur und -geschichte von Plagwitz und Lindenau, die von der König-Albert-Brücke zum Felsenkeller zieht.

Datum: Samstag, 10. Juni 2017

Zeit: 11 bis 19 Uhr

Ort: Karl-Heine-Straße, Leipzig

Open-Air-Lesefest: Literaturfest Meißen lädt Bücherfreunde ein

Deutschlands größtes, eintrittsfreie Open-Air-Lesefest lockt vom 8. bis 11. Juni 2017 nach Meißen. Bücherfreunde können sich von über 150 Lesungen verzaubern und in fremde Welten entführen lassen. Das ist die Chance, neue Autoren kennenzulernen und sich mit anderen Bücherfreunden über die Lieblingsbücher auszutauschen. Bereits zum achten Mal werden die Altstadt und die historischen Gebäude Meißens zu Schauplätzen von Geschichte und Geschichten. In der ganzen Stadt werden auf Plätzen, in Höfen, Kirchen und auch Gewölben spannende Lesungen zu den Themenschwerpunkten Mittelalter, Renaissance und Fantasy gehalten. In diesem Jahr widmet sich das Literaturfest besonderen Themen wie der Reformation, Hugo von Hofmannsthal und Heinrich Böll. Viele Autoren, Künstler und auch Politiker und Prominente aus Funk und Fernsehen sowie Privatpersonen werden ihre Lieblingsbücher vorstellen und mit neuen Geschichten und Erzählungen faszinieren.

Mehr Infos finden Sie unter www.literaturfest-meissen.de

Datum: 8. bis 11. Juni 2017

Zeit: verschiedene Zeiten

Ort: Altstadt in Meißen

