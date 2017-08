Tag der Sachsen, Museumsfest und Bienenschau: Familien-Ausflugstipps

Himmel und Hölle: Theaterfest des Schauspiel Leipzig

Am Freitag, den 1. September 2017, wird das Schauspielhaus Leipzig ab 19 Uhr für das Theaterfest „Himmel und Hölle“ die Türen öffnen. Im ganzen Haus, vom Dach bis zum Keller, wird ein vielfältiges Programm geboten: theatrale Formate, musikalisches Programm und ein Parcours durch Himmel und Hölle – oder umgekehrt. Besucher können das Schauspielhaus in den Abend- und Nachtstunden erleben, wenn die Theaterräume eine besonders geheimnisvolle Atmosphäre verbreiten. Der Eintritt für die gesamte Theaternacht ist frei. Weitere Informationen zum Schauspiel Leipzig finden Sie in unserem Special .

Datum: Freitag, 1. September 2017

Zeit: ab 19 Uhr

Ort: Schauspiel Leipzig, Bosestraße 1, 04109 Leipzig

Passagenfest Leipzig lädt zum Schauen, Staunen und Erleben ein

Kunst, Kultur und Shopping bis Mitternacht stehen beim 8. Leipziger Passagenfest auf dem Programm, wenn Passagen und Höfe am Freitag, den 1. September 2017, wieder den roten Teppich ausrollen. Von 18 bis 24 Uhr sind die Leipziger, Besucher aus ganz Mitteldeutschland und Touristen eingeladen, das einzigartige Flair der City‐Passagen und ‐Höfe an einem ganz besonderen Abend zu erleben. Neun Passagen mit mehr als 400 Geschäften beteiligen sich in diesem Jahr am Fest. Mit dabei sind Mädler-Passage, Petersbogen, Speck’s Hof & Hansahaus, Marktgalerie, Strohsack-Passage, Barthels Hof, Kleines Joachimsthal und Höfe am Brühl. Ganz individuell auf Architektur, Charakter und Geschichte abgestimmte Programme mit Musik und Mode, Artistik und Performance, Kunst und Szene werden an allen Schauplätzen geboten. Informationen zum Programm gibt es unter www.passagenfest-leipzig.com

Datum: Freitag, 1. September 2017

Zeit: 18 bis 24 Uhr

Ort: Leipziger Innenstadt

Naturkundemuseum Leipzig lädt zum Museumsfest ein

Unter dem Motto "Entdecke das Tier in dir!" lädt das Naturkundemuseum Leipzig 3. September 2017 alle Bären-, Fuchs-, Känguru-, Pinguin-, Elefanten- und Menschenkinder und ihre Eltern und Großeltern zum großen Museumsfest ein. Vor und im Museum ist an diesem Tag jede Menge los. Die unterschiedlichsten Stationen laden zum kreativen Mitmachen ein und sorgen unter anderem für einen tierisch leckeren Gaumenschmaus. Mit dabei ist eine Kinderschmink-Station, ein großes Tierpuzzel, ein Gewinnspiel, eine Vorleseecke und vieles mehr.

Datum: Sonntag, 3. September 2017

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: Naturkundemusem Leipzig, Lortzingstraße 3, 04105 Leipzig

Weitere Informationen und News zu Events in den Leipziger Museen finden Sie immer in unserem Museumsspecial .

Für Musikfreunde: Gewandhaustag in der Leipziger Innenstadt

Beim Gewandhaustag am Samstag, den 2. September 2017, können Musikfreunde ab 15 Uhr von Konzert zu Konzert zu wandeln. Bis in den frühen Abend hinein musizieren Solisten und Ensembles des Gewandhausorchesters und die Gewandhauschöre an verschiedenen Spielstätten in der Innenstadt. Erstmalig werden die Musiker auch in Grünau zu Gast sein, um die Botschaft der Saisoneröffnung auch über die Grenzen der Innenstadt hinaus zu tragen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Informationen zum Programm finden Sie unter www.gewandhausorchester.de.

Datum: Samstag, 2. September 2017

Zeit: ab 15 Uhr

Ort: Innenstadt Leipzig und Grünau

Aktionstag Bienen im Erlebnistierpark Memleben

Am Rand des Naturparks Saale-Unstrut-Triasland liegt der Erlebnistierpark Memleben. Mit seiner Mischung aus Tier- und Freizeitpark bietet er auf über 35.000 m² Spaß für die ganze Familie. Hier können Groß und Klein spannende Tierwelten, wie das Reich der Tiger oder die Tierwelt Afrikas entdecken. Loopingbahn und Riesenschaukel sorgen dazu für Kribbeln im Bauch, Am Sonntag, den 3. September 2017, können Bienenfans hier zudem allerhand Wissenswertes über die fleißigen Nützlinge lernen. Was macht Bienen so einzigartig? Und was ist das Geheimnis von Wachs und Honig? Den ganzen Tag sind Imker live vor Ort und natürlich darf auch das ein oder andere Löffelchen Honig genascht werden. Geöffnet ist die Ausstellung (ohne lebende Bienen!) von 10 bis 17 Uhr. Alle anderen Attraktionen im Erlebnistierpark können natürlich auch besucht werden. Mehr Informationen finden Sie hier!

Datum: Sonntag, 3. September 2017

Zeit: 10 bis 17 Uhr

Ort: Erlebnistierpark Memleben, Mönchsweg, 06642 Kaiserpfalz OT Memleben

Tag der Sachsen 2017 in Löbau

"Mit Volldampf nach Löbau" heißt es am Wochenende in der Oberlausitz. Unter diesem Motto lädt die Große Kreistadt vom 1. bis 3. September 2017 zum Tag der Sachsen 2017. Auf verschiedenen Themenmeilen stellen sich Vereine und Akteure vor, am alten Güterbahnhof entsteht eine historische Eisenbahn-Welt und auf dem Land- und Genussmarkt stellen Direktvermarkter der Region ihre Produkte vor. Zusätzlich kann man sich auf der Sächsischen Tourismusmeile über Ausflugsziele in der Region informieren. Höhepunkt ist für viele Besucher sicher das musikalische Programm auf den verschiedenen Bühnen. Hier sind an den drei Tagen unter anderem City , Karussell , Christina Stürmer , Max Giesinger , Stereo Act und Die Lochis live zu erleben. Der "Tag der Sachsen 2017" endet am Sonntag mit dem traditionelle Festumzug um 13 Uhr und anschließender Staffelstab-Übergabe an den nächsten Ausrichter. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Ausführliche Informationen und das komplette Programm zum Tag der Sachsen 2017 finden Sie auf der offiziellen Website.

Datum: 1. bis 3. September 2017

Zeit: Freitag von 14 bis 2 Uhr, Samstag von 10 bis 2 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Ort: ganz Löbau

