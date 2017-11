Tierische, zauberhafte und künstlerische Ausflugstipps für Leipzig und Region

Kunsthandwerker aus der Region in Grimma zu Gast

Wer nach kreativen Geschenkideen, festlicher Dekoration oder ausgefallenen Wohnaccessoires sucht, sollte auf dem Martinimarkt in Grimma vorbeischauen. In der heimischen Klosterkirche präsentieren sich am 4. und 5. November 2017 Modedesigner, Schmuckgestalter, Töpfer, Holzgestalter und Filzer eine Vielzahl an kunsthandwerklichen Schöpfungen aus der Region. Beim Buchdrucker, Glasbläser, Spazierstockhersteller, Pfeifenmacher sowie Musikinstrumentenbauer erhält man Eindrücke vom fast vergessenen Handwerk. Kinder können an vielen Ständen selbst aktiv werden und beim Basteln von Martinslaternen helfen. Zwischendurch wird Klangvolles und Schmackhaftes geboten. Auch für Gespräche mit den Kunsthandwerkern bleibt Zeit. Der Eintritt ist frei.

Datum: 4. und 5. November 2017

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: Klosterkirche, Klosterstraße 1, 04668 Grimma

Bibliothek Südvorstadt feiert Nicht-Geburtstag

Einen Anlass zum Feiern gibt es immer! Auch ein Nicht-Geburtstag sollte daher gebührend gefeiert werden. Die Bibliothek Südvorstadt lädt am Samstag, den 4. November 2017, zum Nichtgeburtstag ein und hat für alle Besucher jede Menge Spaß und Action auf Lager. Also ran an die Kaffeetafel zum verrückten Basteln und breit grinsenden Schminken. Das Puppentheater Rosi Lampe schaut mit "Kasper und Krokodil" vorbei und die "Connewitzer Kaffeetütenmodenschau" entführt die Gäste in 4.000 Jahre Modegeschichte. Der Eintritt ist frei.

Datum: Samstag, 4. November 2017

Zeit: 14 bis 18 Uhr

Ort: Bibliothek Südvorstadt, Steinstraße 42, 04275 Leipzig

Ausstellung "Blumen Flowers Fleurs" zeigt prachtvolle Blüten

Seit jeher haben Blüten und Blätter Generationen von Künstlern und Entwerfern inspiriert. Ihre Designs begleiten und verschönern unseren Alltag. Das GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig zeigt in seiner Ausstellung BLUMEN FLOWERS FLEURS mehr als 300 Exponate vom 17. Jahrhundert bis heute. Schwerpunkte sind Arbeiten aus der Zeit des Jugendstils von Künstlern wie Emile Gallé, Max Laeuger, Edmond Lachenal und Vilmos Zsolnay, zahlreiche Stücke aus West- und Ostasien sowie ausgewählte Meissener Porzellane aus der 2015 geschenkten Sammlung von Diethard und Regina Lübke. Die Ausstellung ist in zwölf Stationen gegliedert und spielt mit dem Reichtum und der Vielfalt floraler Motive in Kunsthandwerk und Design. Die Themen reichen von Vergissmeinnicht und Rosen über die Inspiration Ostasiens bis hin zu Flower Power für die Tafel. Die Kombination von historischen und modernen Exponaten aus Europa und Asien lädt zu überraschenden Entdeckungen ein. Die Ausstellungseröffnung ist am Samstag, den 4. November 2017, um 15 Uhr.

Datum: ab Samstag, den 4. November 2017

Zeit: Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Ort: GRASSI Museum für Angewandte Kunst, Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig

Informationen zu weiteren Ausstellungen in Leipziger Museen finden Sie in unserem Museumsspecial.

„handgemacht“-Kreativmarkt: Platz für Kreative, Designer & Upcycling-Produkte

Rund 240 Designer, junge Labels und DaWanda-Künstler aus den Bereichen Schmuck, Mode, Papeterie, Kulinarisches, Fashion, Seifen, Floristik, Möbel, Home-Accessoires, Kinderbekleidung, Taschen, oder Porzellan stellen sich und ihre Produkte am Wochenende auf dem handgemacht-Kreativmarkt vor. Zudem wartet ein riesiges Materialangebot an Stoffen, Knöpfen, Bändern, Borten, Perlen und Papierwaren auf kreative Selbermacher. Ergänzt wird das Ganze durch Schauvorführungen, DIY-Aktionen und Mini-Workshops für Groß und Klein. Eintritt: 5 Euro, Kinder bis 14 Jahren frei.

Datum: 4. und 5. November 2017

Zeit: Samstag von 11 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Ort: Kohlrabizirkus, An den Tierkliniken 42, 04103 Leipzig

Familienführung: Unterwegs mit Frieder Berg auf der Burg Mildenstein

Frieder Berg, das Burgmaskottchen der Burg Mildenstein, führt am Sonntag, den 5. November 2017, Familien mit Kindern durch das Vorderschloss der Burganlage. Man muss nur auf den roten Knopf mitten auf seinen Bauch drücken und der Turm erzählt viele Geschichten rings um die Burggeschichte, schließlich steht er schon über 800 Jahre auf dem großen Burghof. Frieder Berg ist bei dieser Familienführung immer gegenwärtig und geht sozusagen mit den Besuchern gemeinsam auf Entdeckungsreise durch 1000 Jahre Burggeschichte von Burg Mildenstein. Voranmeldung für diese Führung erwünscht unter Telefon 034321-62560. Es wird der Museumseintritt fällig.

Datum: Sonntag, 5. November 2017

Zeit: 14 bis 15.30 Uhr

Ort: Burg Mildenstein, Burglehn 6, 04703 Leisnig

Hoch und runter beim traditionellen Fockeberglauf

Bereits zum 53. Mal kommen Sportbegeisterte am Samstag, den 4. November 2017, zum traditionellen Fockeberglauf zusammen. Der Start ist am Fuße des 153 Meter hohen ehemaligen Schuttberges. Beim Fitnesslauf legen die Läufer 6 Kilometer zurück und beim Hauptlauf absolvieren sie 12 Kilometer. Beim Fitnesslauf dürfen bereits Läufer ab 12 Jahren an den Start gehen, beim Hauptlauf kämpfen sich Teilnehmer ab 18 Jahren den Fockeberg hinauf. Unten im Tal wird am Kuchenbasar mit frischem Kaffee und selbstgemachten leckeren Backwaren für das leibliche Wohl gesorgt. Anmeldung und Startnummernausgabe zwischen 8 und 9.45 Uhr. Alle Infos unter www.leipziger-triathlon.de/veranstaltungen/fockeberglauf

Datum: Samstag, 4. November 2017

Zeit: 10 Uhr (Start Lauf)

Ort: Fockeberg, Fockestraße, Südvorstadt, Leipzig

Party im Dreivierteltakt: Stars und Sternchen beim Leipziger Opernball

„Moskauer Nächte“ in Leipzig: Am Sonnabend, den 4. November 2017, feiert die Gesellschaft der Stadt wieder den Leipziger Opernball. Zugesagt haben aus der Sparte „Stars und Sternchen“ Schauspieler, Models, Moderatoren und Designer. Am Sonnabend Vormittag wird der rote Teppich ausgerollt. Die Oper erstrahlt am Balltag in Rot und verwandelt den Augustusplatz gewissermaßen in einen „Roten Platz“. Zwischen 17 und 19 Uhr können Schaulustige und Autogrammjäger dabei sein, wenn Prominente, Ehrengäste und Sponsoren vorfahren.

Datum: Samstag, 4. November 2017

Zeit: ab 17 Uhr

Ort: Oper Leipzig, Augustusplatz, Leipzig

Weitere Informationen und Fotos finden Sie in unserem Special zum Leipziger Opernball.

Entdeckertour Regenwaldpass: Die Tropen Gondwanalands erforschen

Die Entdeckertour Regenwaldpass im Zoo Leipzig wurde speziell für Kinder von 8 bis 12 Jahren entwickelt, hält aber auch für ältere allerlei spannende Entdeckungen bereit. Zwei Stunden lang können die Teilnehmer am Samstag, den 4. November 2017, gemeinsam mit einem geschulten Zoolotsen die Tropenerlebniswelt Gondwanaland erkunden. Mit dabei ist der Regenwaldkoffer, der die nötige Ausstattung für das spielerische Entdecken und die Beantwortung kniffliger Fragen enthält. Am Ende erhält jeder seinen Regenwaldpass zum Mitnehmen, in dem die Entdeckungen dokumentiert wurden. Preis 5 Euro pro Person (zuzüglich Zoo-Eintritt). Mindestalter: 8 Jahre, Teilnehmerzahl: maximal 8. Um vorherige Anmeldung wird gebeten unter Telefon 0341-5933-385.

Datum: Samstag, 4. November 2017

Zeit: 11 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 29, 04105 Leipzig

Weitere Infos zum Zoo Leipzig finden Sie in unserem Special.

Tag des kreativen Hofes

Unter dem Motto „bummeln, probieren, mitmachen“ findet am Samstag, den 4. November 2017, der Tag des Kreativen Hofes in Leipzig-Miltitz statt, wo sich Kunsthandwerker, Künstler und Musiker versammeln. Bei Floristik, Siebdruck und Basteln mit Holz oder Papier können die Besucher selbst aktiv werden. Zuschauen kann man beim Seifenmachen , bei der Bonsaigestaltung , beim Nähen und bei Kalligraphie sowie Origami . Groß und Klein erproben ihre Treffsicherheit beim traditionellen „Äpernschießen“. Mit Gebackenem, Gegrilltem und hausgemachtem Glühwein verführen die „Miltitzer Backfrauen“ zu leckeren Gaumenfreuden. Die Sonderschau „Perlen – Juwelen der Meere“ lädt in die Goldschmiedewerkstatt ein.

Datum: Samstag, 4. November 2017

Zeit: 11 bis 18 Uhr

Ort: Mittelstraße 13, 04205 Leipzig-Miltitz

Neues aus dem Zauberland: Der gelbe Nebel am Schauspiel Leipzig

Nach den großen Erfolgen von „Der Zauberer der Smaragdenstadt“ und „Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten“ ist mit „Der gelbe Nebel“ in der Adventszeit ein weiteres Abenteuer aus dem Zauberland im Schauspiel Leipzig zu sehen. Stephan Beer und Georg Burger haben die berühmte literarische Vorlage aus der Feder von Alexander Wolkow für die Theaterbühne bearbeitet. Die Erzählung über ein geteiltes Land, in dem gute und böse Mächte um die Vorherrschaft kämpfen und ein gelber Nebel Zwietracht unter den Bewohnern sät, feiert am Sonntag, den 5. November 2017, um 15 Uhr Premiere auf der Großen Bühne.

Datum: Premiere am Sonntag, den 5. November 2017, weitere Vorstellungen ab 21. November

Zeit: 15 Uhr

Ort: Schauspiel Leipzig, Bosestraße 1, Leipzig

Hollywood für daheim: Filmplakatbörse im Allee-Center

Cineasten aufgepasst: Am Samstag, den 4. November 2017, können Sammler, Film- und Kinofreunde von 11 bis 14 Uhr bei der Filmplakatbörse im Allee-Center wieder nach Filmplakaten des vergangenen Halbjahres stöbern. Neben den klassischen Plakatformaten gibt es Riesenplakate, Aufsteller und Banner zu kaufen. Außerdem bereichern „kleine Schätzchen“ und Filmfanartikel das Angebot. Der Preis ist bei der Plakatbörse Verhandlungssache. Wer eines der Stücke erwirbt, kann nicht nur sein Zuhause dekorieren oder seine Sammlung erweitern, sondern tut auch Gutes. Der Erlös der Aktion, zu der das Cineplex und das Allee-Center einladen, wird gespendet.

Datum: Samstag, 4. November 2017

Zeit: 11 bis 14 Uhr

Ort: Allee-Center, Ludwigsburger Str. 9, 04209 Leipzig