Welt der Keramik: Landesweiter Tag der offenen Töpferei

Wollten Sie schon immer mal wissen, wie aus einem Klumpen Ton eine bunte Teekanne oder eine schöne Kaffeetasse entsteht? An diesem Wochenende (11. und 12. März 2017) laden Keramiker zum Tag der offenen Töpferei ein. Hier haben interessierte Besucher die Chance, den Künstlern bei der Arbeit über die Schulter und auf die Finger zu schauen. Landesweit öffnen viele Töpfereien, Keramikwerkstätten, Studios und Ateliers ihre Türen und geben den Gästen so die Chance, das vielseitige Handwerk kennenzulernen, sich auszuprobieren und gesellige Stunden zu erleben. In einigen Töpfereien stehen am 11. und 12. März 2017 von 10 bis 18 Uhr besondere Angebote auf dem Programm, z.B. Werkstattführungen, Schauvorführungen, selbst töpfern und malen, Kindertöpfern und weitere Attraktionen. Von Geschirr über Vasen und Töpfe bis zu Skulpturen und Wandbildern - die Angebote der Werkstätten und Ateliers sind so vielfältig wie die Produkte, die sie herstellen. Für Keramikfans ein Muss. Eine Übersicht der teilnehmenden Töpfereien gibt es unter www.tag-der-offenen-toepferei.de Datum: 11. und 12. März 2017

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: diverse Töpfereien landesweit

Faszination Titanic: Familienführung im Panometer Leipzig

Das Panometer Leipzig lädt am Sonntag, den 12. März 2017, zu einer Familienführung ins Titanic-Panorama ein. Die Tour "Titanic - Die Königing der Welt?" ist geeignet für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Während der Führung gehen die Kinder (natürlich nur im übertragenden Sinne) auf Tauchgang tief unter Wasser zum Wrack des Ozeanriesen. Knapp 270 Meter Länge und 53 Meter Höhe, 52000 Tonnen Leergewicht, ausgelegt für 3547 Passagiere: Die Titanic war nicht nur das größte Schiff ihrer Zeit, sondern auch der Luxusdampfer, der auf seiner Jungfernfahrt im April 1912 im Atlantischen Ozean versank, nachdem er mit einem Eisberg kollidierte. Die 60-minütige altersgerechte Führung widmet sich der Entwicklung und dem Untergang dieses Meisterwerkes der Ingenieurskunst in einer Zeit des rasanten technologischen Fortschritts. Eintritt: 3 Euro pro Person (zzgl. Eintritt), Anmeldung erwünscht.

Datum: Sonntag, 12. März 2017

Zeit: 10.30 Uhr

Ort: Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig

Fotos und Informationen zum Titanic 360°-Panorama und weiteren Rundbildern in anderen Städten finden Sie in unserem Themenspecial.

Spannende Entdeckungsreise: Abendtour durch den Zoo Leipzig

Bei einer spannenden Entdeckungsreise mit einem Zoolotsen durch den abendlichen Zoo Leipzig erleben Besucher am Wochenende insbesondere die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere. Zoofans haben auch Gelegenheit, einige Tierhäuser zu später Stunde zu besuchen und hierbei ausgewählte Zoobewohner kennenzulernen, die tagsüber oft im Verborgenen bleiben. Die speziellen Abendtouren sind ein besonderes Erlebnis für Gäste jeden Alters und für Erstbesucher ebenso geeignet wie für Stammgäste des Zoos. Dauer: 90 Minuten, Preis pro Person 14 Euro

Eine vorherige Reservierung der Tickets im Safari-Büro wird empfohlen. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Datum: Freitag, 10. März 2017 und Samstag, 11. März 2017

Zeit: 19.30 bis 21 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Str. 29, 04105 Leipzig

Weitere Informationen zu Veranstaltungen im Zoo Leipzig finden Sie in unserem Special.

Heimspiel: RB Leipzig gegen VFL Wolfsburg

Die Roten Bullen empfangen am Samstag, den 11. März 2017, den VFL Wolfsburg zum Heimspiel in Leipzig. Seit dem 8. Spieltag hat sich RB Leipzig den 2. Tabellenplatz, mit zwischenzeitlicher Spitzenposition, gesichert. Bei dem aktuellen Punktabstand zum ersten und dritten Platz wird das Spiel gegen den VFL Wolfsburg, 15. der Tabelle, daran nichts ändern. Aber kommen die Leipziger näher an Bayern München heran oder schmilzt der Abstand zu Borussia Dortmund? In der Hinrunde konnte RB Leipzig den Wolfsburgern mit einem 0:1 drei Punkte abnehmen.

Das Spiel ist bereits ausverkauft. RB Leipzig bietet wenige Resttickets aus Sonderkarten-Kontingenten am Spieltag an der Hauptkasse ab 13 Uhr an.

Der Einlass in die Red Bull Arena beginnt 14 Uhr, Anstoß ist 15.30 Uhr.

Datum: Samstag, 11. März 2017

Zeit: 15.30 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Am Sportforum 2-3, 04105 Leipzig

Auf in die nächste Runde! Sparkassen-Challenge startet mit Sparkassen-Bike & Run

Der Sparkassen-Neujahrslauf war das Aufwärmprogramm - am Sonntag, den 12. März 2017, wird es wieder "ernst". Dann fällt der Startschuss für die erste Sparkassen-Challenge Wertungsstrecke für 2017 beim Bike & Run am Leipziger Auensee. Der Auftakt richtet sich an alle, die sich bei den Worten "Mountainbike" und "crossige Laufstrecke" angesprochen fühlen. Zur Wahl stehen eine Lang- und eine Kurzstrecke, auf der abwechselnd zunächst gelaufen und dann mit dem Rad gefahren wird. Den Abschluss bildet erneut eine Laufstrecke. Der Startschuss in das Sparkassen-Challenge-Wettkampfjahr 2017 fällt um 12 Uhr. Start und Ziel befinden sich im August-Bebel Stadion beim LC Auensee. Dort werden auch die Startunterlagen ausgegeben.

Die Online-Anmeldung ist bereits geschlossen, Nachmeldungen sind bis zum 11. März 2017 zwischen 16 und 19 Uhr sowie am 12. März ab 9 Uhr möglich. Die Nachmeldegebühr beträgt zehn Euro.

Datum: Sonntag, 12. März 2017

Zeit: 12 Uhr

Ort: LC Auensee e. V., August-Bebel-Stadion, An der Elster 35, 04159 Leipzig

Weitere Informationen und Fotos zu den einzelnen Wettbewerben der Sparkassen-Challenge finden Sie in unserem Special.

