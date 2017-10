Völkerschlacht, Lachmesse, Jazztage: Tipps für Leipzig und die Region

Historische Zeitreise: Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig 1813

Vom 12. bis 15. Oktober 2017 gibt es eine Zeitreise in das Leipzig des Jahres 1813, als in der Stadt und der Region die Völkerschlacht tobte. Verschiedene Veranstaltungen erinnern an die Kämpfe, die unzählige Opfer unter Soldaten und Zivilbevölkerung forderten. Historische Biwaks, Händlermärkte und Gefechtsdarstellungen geben einen Einblick in das alltägliche Leben der Bevölkerung und das Leben im Feldlager vor 204 Jahren. Die Hauptgefechtsdarstellungen am Samstag, den 14. Oktober 2017, sind der Publikumsmagnet auf dem Mönchereiplatz in Markkleeberg. Hunderte Geschichtsbegeisterte stellen möglichst originalgetreu die historischen Kämpfe nach. Den Abschluss bildet die Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung am Poniatowski-Stein am Sonntag. Weitere Informationen finden Sie unter www.leipzig1813.com

Datum: 13. bis 15. Oktober 2017

Zeit: ganztägig

Ort: verschiedene Veranstaltungsorte u.a. Torhaus Markkleeberg und Torhaus Dölitz

Lachmesse Leipzig: Acht Tage Humor und Satire nonstop

Vom 15. bis 20. Oktober 2017 werden in Leipzig wieder massiv die Lachmuskeln gereizt. Bei der 27. Auflage des Europäischen Humor- und Satirefestivals bieten insgesamt 180 Künstler politisches Kabarett, Comedy, Poetry und Musik-Kabarett vom Feinsten. Auf 14 Bühnen in Leipzig können sich die Besucher auf 90 Veranstaltungen mit Künstlern aus sieben Ländern freuen z.B. Thomas Freitag, Michael Mittermeier, Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, Andreas Thiel, Django Asül und Anny Hartmann. Das Humorfestival startet am Sonntag, den 15. Oktober 2017, mit einer Matinee im Haus Leipzig: 10 Jahre „Sächsisches Wort des Jahres“ gilt es zu feiern – mit Tom Pauls, Dr. Peter Ufer und Überraschungsgästen. Der Eröffnungsabend im Kabarett academixer gehört traditionell dem Preisträger des Leipziger Löwenzahns. Zur Jürgen-Hart-Satire-Matinee am 22. Oktober 2017 empfangen Anke Geißler und Mathias Tretter in der Oper Leipzig den Parodie-Star Jörg Knör, die Top-Satiriker Django Asül und Arnulf Rating sowie die bezaubernde Nessi Tausendschön. Zur Lachmesse-Gala (22. Oktober 2017), die von Katrin Weber und Lars Redlich moderiert wird, treten Kabarett-Urgestein Thomas Freitag, Comedy-König Michael Mittermeier und die a cappella-Comedians LaLeLu auf die Bühne. Daneben richtet sich der Blick auch wieder verstärkt auf die junge Kabarett-Szene. Das komplette Programm finden Sie unter www.lachmesse.de.

Datum: 15. bis 22. Oktober 2017

Zeit: verschiedene Zeiten

Ort: diverse Veranstaltungsorte

Weitere Infos zu den Events der Lachmesse Leipzig finden Sie in unserem Special.

Der Traum vom Fliegen: Im Luftfahrtmuseum Wernigerode kommt man ihm sehr nah

Nachdem der Erweiterungsbau im Juni 2016 eröffnet wurde, erwarten die Besucher im Luftfahrtmuseum Wernigerode nun über 60 Hubschrauber und Flugzeuge in vier Hangars. In den Hangars befinden sich über 1000 weitere Ausstellungsstücke. Modellflugzeuge, Schleudersitze, Cockpits und Ausrüstungen verschiedener Länder runden die Ausstellung ab. Eine kostenlose Audioführung, für Erwachsene und Kinder, erklärt Hintergründe zum Museum und zu einzelnen Exponaten. Sie möchten dem Traum vom Fliegen besonders nah kommen? In einem Original-Cockpit einer Messerschmitt Bf 109 kann man im Flugsimulator abheben.

Datum: täglich geöffnet

Zeit: 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass 16:30 Uhr

Ort: Luftfahrtmuseum Wernigerode, Gießerweg 1, Wernigerode

Gitarrengipfel bei den Leipziger Jazztagen

Die Leipziger Jazztage vom 12. bis 21. Oktober 2017 präsentieren über 20 Konzerte, die um den vielseitigen Gitarrensound im zeitgenössischen Jazz kreisen. An neun Spielorten vom Szeneclub bis zum Opernhaus gastieren zum "Gitarrengipfel" über 100 internationale Jazzkünstlerinnen und Jazzkünstler. In diesem Jahr bietet der Jazzclub Leipzig e. V. ein Programm rund um jenes Instrument, das wie kein anderes unser heutiges Verständnis von zeitgenössischer und populärer Musik geprägt hat: die Gitarre. Jazzfreunde können sich unter anderem auf Auftritte von Pat Metheny, Egberto Gismonti & Maria João, Gilad Hekselman, Jakob Bro, Werner Neumann oder Monika Roscher Bigband freuen.

Traditionell gibt es auch wieder ein "Jazz für Kinder"-Konzert. Im Werk 2 stehen am Samstag, den 14. Oktober 2017, Jorinde Jelen & Band auf der Bühne und präsentieren ihr neues Kinderprogramm "Jollis wilde Welt der Worte". Los geht's um 11 Uhr. Das komplette Programm finden Sie unter www.leipziger-jazztage.de

Datum: 12. bis 21. Oktober 2017

Zeit: verschiedene Zeiten

Ort: diverse Orte

Titanic - Streifzug auf dem Olymp des Fortschritts?

Besucher des Panometer Leipzig können am Samstag, den 14. Oktober 2017, in die Tiefen des Ozeans hinab zur Titanic tauchen. Das 360-Grad-Panorama "Titanic - Die Versprechen der Moderne" entführt in einem 90-minütigen geführten Rundgang inklusive Getränkeempfang und verschiedenen Kostproben durch die Ausstellung. Wandeln Sie auf den Spuren des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts, einem prosperierenden Zeitalter der industriellen Revolution, das mit der „Entdeckung“ des Werkstoffs Stahl tiefgreifende Veränderungen mit sich brachte und eine ganze Gesellschaft prägte. Einen Dämpfer erhielt die Hochstimmung durch den Untergang des vermeintlich unsinkbaren Luxusdampfers Titanic im Jahr 1912, über den die Massenmedien in der ganzen Welt berichteten. Tausende Tonnen von Stahl korrodieren seither auf dem Grunde des Atlantiks und faszinieren bis heute die Menschheit. Dauer ca. 90 Minuten, Eintritt 17,50 Euro. Voranmeldung erforderlich per Email unter service@panometer.de oder telefonisch unter 0341 - 35 55 340

Datum: Samstag, 14. Oktober 2017

Zeit: 15.30 Uhr

Ort: Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Str. 114, 04275 Leipzig

Weitere Infos und Fotos zum Titanic-Panorama finden Sie in unserem Special.

Die größten Hits an einem Abend: "ABBA Deluxe The Tribute Dinner-Show"

Feiern Sie eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte beim ABBA Dinner mit der Tribute-Band ABBA Deluxe. WORLD of DINNER präsentiert am Freitag, den 13. Oktober 2017, im Marriott-Hotel einen unvergesslichen Abend mit köstlichem Menü und beliebten Songs wie „Dancing Queen“, „Super Trouper“ und „Waterloo“. Dabei sind die Dinnergäste als Musiker, Freunde der Band oder Stars der 70er Jahre zu Hause bei „Agnetha“, „Björn“, „Benny“ und „Anni-Frid“ eingeladen und genießen einen unterhaltsamen Abend.

Datum: Freitag, 13. Oktober 2017

Zeit: Einlass 19 Uhr

Ort: Leipzig Marriott Hotel, Am Hallischen Tor 1, 04109 Leipzig

Größtes Fischfest in Sachsen startet am Wochenende am Wermsdorfer Horstsee

Das größte sächsische Fischfest, das Horstseefischen steigt am Wochenende in Wermsdorf. Das Volksfest ist ein Anziehungspunkt für zehntausende Gäste aus nah und fern. Fischfreunde werden voll auf ihre Kosten kommen. Besucher können den traditionellen Fischzug, der fachmännisch kommentiert wird, bestaunen, sich den Duft von frischer Räucherware um die Nase wehen lassen, fangfrischen Fisch mit nach Hause nehmen oder einfach alles vor Ort probieren. Die erfahrenen Gastronomen in und um Wermsdorf bieten Fischkreationen aller Art an. Außerdem sorgen rund 100 Händler, Schausteller mit kleinen und großen Fahrgeschäften sowie ein großes Festzelt für ein buntes Programm.

Datum: 13. bis 15. Oktober 2017

Zeit: ganztägig

Ort: Horstsee, 04779 Wermsdorf

Noch mehr Familientipps fürs Wochenende gibt es im Erleben-Kalender vom Schlingel!