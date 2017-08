Wasserfest, Highfield Festival, Schönauer Parkfest: Tipps für Leipzig und Region

Leipziger Wasserfest: Feuchtfröhliches Familienspektakel mit zahlreichen Veranstaltungen an und um die Gewässer

Unter dem Motto „Wir machen 'ne Welle“ lockt das 17. Leipziger Wasserfest vom 18. bis 20. August 2017 mit zahlreichen Aktionen, Konzerten und Mitmach-Angeboten an und auf die Gewässer im Clara-Zetkin-Park, rund um die Sachsenbrücke und den Musikpavillon. Neben einem abwechslungsreichen Programm entlang der Leipziger Gewässer, im Stadtteilpark Plagwitz und am Lindenauer Hafen starten am Sonntag, den 20. August 2017, auch wieder die gelben Enten unter großem Jubel des Publikums im Elsterflutbett ins Rennen. Um 15 Uhr werden die Enten ins Wasser gelassen.

Auf die Kinder warten vielfältige Angebote wie das Fischerdorf an der Sachsenbrücke und die Pirateninsel im Stadtteilpark Plagwitz. Entlang der weißen Elster und dem Karl-Heine-Kanal laden zudem die „Perlen am Wasser“ zum Entdecken ein. Kreativteams, Vereine und Kunstschaffende präsentieren ihre Produkte und Werke auf dem Kunst- und Kreativmarkt am 19. und 20. August jeweils ab 10 Uhr.

Schwimmende Trabis, Beton- und Metallboote, ein Floß – bis zu 100 Boote machen bei der Leipziger Bootsparade die Gewässer zwischen Karl-Heine-Kanal und Elsterflutbett zur Partymeile. Die Bootsparade startet am Sonntag, den 20. August 2017, um 11 Uhr am Stelzenhaus.

Das komplette Programm zum Leipziger Wasserfest finden Sie hier.

Datum: 18. bis 20. August 2017

Zeit: ganztägig

Ort: verschiedene Orte

Drei Tage Strand, See und Künstler: Highfield Festival lockt Musikfans nach Großpösna

Tausende Rock- und Hip-Hop-Fans zieht es am Wochenende wieder an den Störmthaler See bei Großpösna. Das Highfield Festival feiert seinen 20. Geburtstag und hat zahlreiche Künstler im Gepäck. Vom 18. bis 20. August 2017 rocken die Festivalbesucher zu rund 40 Live-Acts. Zur Jubiläumsausgabe stehen als Headliner unter anderem die Toten Hosen, Placebo, Billy Talent und Casper auf der Bühne. The Offspring, Kraftklub, Silbermond, Donots und viele weitere ergänzen das Programm. Tagestickets sind vor Ort erhältlich. Alle Infos zum Highfield Festival gibt es hier.

Datum: 18. bis 20. August 2017

Zeit: ganztägig

Ort: Störmthaler See, Großpösna

Spaß und Unterhaltung beim 24. Schönauer Parkfest in Grünau

Das Schönauer Parkfest, Leipzigs größtes Stadtteilfest, lädt an diesem Wochenende zu Spaß und Unterhaltung ein. Für zahlreiche kleine und große Künstler, Schulen und Kindereinrichtungen, gemeinnützige Vereine und Initiativen, kommunale Träger sowie in Grünau ansässige Firmen ist das Fest mittlerweile zu einer wichtigen Bühne geworden, um sich vor einem großen Publikum zu präsentieren. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein buntes Bühnen-Programm. Am Freitag rockt um 18.30 Uhr „Beatz im Block“, am Samstagnachmittag kommen der Schlagerstar Olaf Berger (14 Uhr) und Puppendoktor Pille aus dem DDR-Sandmännchen (16 Uhr) sowie die Band Engerling (21 Uhr). Maja Catrin Fritsche ist am Sonntag (16 Uhr) zu erleben. Weitere Infos unter www.schönauer-parkfest.de

Datum: 17. bis 20. August 2017

Zeit: ganztägig

Ort: Schönauer Park, Schönauer Str., 04205 Leipzig

Zeitreise: Straßenbahngeschichte live erleben

Reise in die Geschichte der Leipziger Bimmel: Am Sonntag, den 20. August 2017, lädt das Straßenbahnmuseum zum Besuch ein. Zwischen 10 und 17 Uhr gibt es im Historischen Straßenbahnhof Möckern über 140 Jahre Straßenbahngeschichte zum Anfassen. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft "Historische Nahverkehrsmittel Leipzig" e.V. stehen für sachkundige Erläuterungen zu den mehr als 30 ausgestellten Wagen bereit. Am Öffnungstag werden ebenfalls Werkstattführungen und die Besichtigung der Modellstraßenbahnanlage angeboten. So können die Besucher eine Zeitreise durch die Epochen der Leipziger Straßenbahn erleben. Bei der Fahrt mit einer historischen Straßenbahn auf der Sonderlinie "29E" können sich die Fahrgäste gut auf den Besuch im Museum einstimmen. Die Bahn verkehrt ab 9.35 Uhr stündlich zwischen Innenstadt (Wilhelm-Leuschner-Platz) und Straßenbahnmuseum.

Datum: Sonntag, 20. August 2017

Zeit: 10 bis 17 Uhr

Ort: Historischer Straßenbahnhof Möckern, Georg-Schumann-Straße 244, Leipzig

Haben Sie Lust auf einen Streifzug durch die Straßenbahngeschichte? In unserer Fotogalerie finden Sie jede Menge Bilder von historischen Straßenbahnen.

Auf die Räder! Fahrrad-Auwald-Rallye für die ganze Familie

Auf zur Fahrrad-Schnitzeljagd : Am Samstag, den 19. August 2017, ist es wieder soweit! Das Projekt Lebendige Luppe lädt zur Leipziger Fahrrad-Auwald-Rallye ein. Was das ist? Eine spannende Schnitzeljagd mit dem Fahrrad, verschiedene Mitmach- und Rätselstationen und jede Menge (Au)Waldwissen. Auf die Räder, fertig, los! Die 3. Auflage wartet mit einer neuen Route durch das Leutzscher Holz auf. Start und Ziel der Strecke ist der Spielplatz an der Friesenstraße, nahe der Kleingartenanlage Waldluft. In diesem Jahr sind unter anderem die Auwaldstation, der NABU Leipzig, das Naturkundemuseum, die Geowerkstatt, das Schulbiologiezentrum und das Projekt Lebendige Luppe dabei und sorgen mit ihren Ständen für Wissen und Spaß auf der Strecke. Mit Spielen, Experimenten, Rätseln und kleinen Aufgaben wird man von Station zu Station gelotst. Infos und Anmeldung unter www.Lebendige-Luppe.de

Datum: Samstag, 19. August 2017

Zeit: Start 10 bis 13 Uhr (individuell)

Ort: Spielplatz an der Friesenstraße, 04177 Leipzig

Spiel und Action beim Kinderfest im Mendelssohn Haus

Im Mendelssohn-Haus wird es am Samstag, den 19. August 2017, wieder kunterbunt: Felix’ Wohnstätte öffnet die Türen für die jüngsten Musikbegeisterten! Das Programm des inzwischen 4. Kindermusikfests bei Mendelssohns ist wieder voll gespickt mit künstlerischen Überraschungen und jeder Menge Spielen und Aktionen für Kinder. Die kleinen und großen Besucher erwartet beim Kindermusikfest wieder ein vielfältig gefüllter Tag. Mit Musikern des Gewandhausorchesters geht es im Eröffnungskonzert auf große Weltreise. Bei Outdoor-Spielen, die schon seit Jahrhunderten beliebt sind, kann sich jeder auf vielfältig kulinarische Köstlichkeiten Appetit machen. Verschiedene Workshops rund um das Thema Musik und Malerei und schließlich auch die Spurensuche durch Mendelssohns Wohnung garantieren wieder eine Menge Spaß.

Datum: Samstag, 19. August 2017

Zeit: 11 bis 17 Uhr

Ort: Mendelssohn-Haus, Goldschmidtstraße 12, 04103 Leipzig

Wundersame Dinge beim Kinder- und Familienfest im BuddeHaus

„Kunterbunte Kreativpromenade“, „Rätselhafte Handy-Rallye“, „Zuckersüße Wolkenmacherei“ – die Namen der Stationen und Angebote zum großen Kinder- und Familienfest auf dem gesamten BuddeHaus-Gelände klingen wundersam. Und so soll es auch sein: Am Samstag, den 19. August 2017, öffnet von 10 bis 18 Uhr „Die fabelhafte Villa-Welt“ ihre Pforten. Mitmachen kann man da auch im „Geräuschvollen Klanglabor“, auf der „Verwunschenen Wesenwiese“ und im „Zauberhaften Pavillon“. Es wird gebastelt, experimentiert, geschminkt, erkundet, geschleckert und gekleckert. In der „Verblüffenden Schauarena“ wird obendrein gesungen, getanzt und zugeschaut, wenn gleich zweimal „Der Haudegen vom Budde-Haus“ auftritt. Sogar der Eintritt zum Fest ist wundersam: Kinder, Eltern, Großeltern zahlen pro Lebensjahr nur 10 Cent (maximal allerdings 5 Euro!).

Datum: Samstag, 19. August 2017

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: Budde-Haus, Lützowstraße 19, 04157 Leipzig

Magie der blauen Stunde: Sommernachtsführung im Bergzoo Halle

Wenn der Reilsberg ins warme Licht der Abendsonne getaucht ist, kehrt Ruhe ein in die Gehege des Bergzoos Halle. Dann bricht die blaue Stunde an und taucht die Tieranlagen in ein magisch anmutendes Licht. Zur Sommernachtsführung werden die Tierhäuser zu magisch leuchtenden Biotopen und die nächtliche Geräuschkulisse der Tiere lässt vergessen, dass man sich inmitten der Großstadt befindet. Alle Sinnesorgane sind geschärft und selbst eingefleischten Zoogängern eröffnet sich eine andere Welt. Bei Mondlicht und Fackelschein erkunden die Teilnehmer mit dem Zoolotsen den menschenleeren Zoo und erfahren dabei viel Wissenswertes über das Nachtleben seiner Bewohner. Als krönenden Abschluss gibt es ein Glas Sekt und den einzigartigen Blick vom Aussichtsturm auf die nächtliche Stadt. Eintritt Erwachsene 21,50 Euro, Kinder 16,50 Euro.

Datum: Samstag, 19. August 2017

Zeit: 20 bis 22 Uhr

Ort: Zoo Halle, Reilstraße 57, 06114 Halle

Ritter, Drachen, Tod und Teufel - Burgfest zu Rochlitz

Ein Spektakel mit bösen Schurken, guten Drachen und viel Musik entführt die Besucher am 19. und 20. August 2017 auf Schloss Rochlitz in die Zeit des Mittelalters. Hauptakteur in der Burg ist tatsächlich ein fast echter Drache - Fangdorn sein Name; zwölf Meter lang, Feuer spuckend, voll beweglich und mit dampfenden Nüstern. Der Drache bewacht einen Schatz, den eine Bande Raubritter gern haben möchte und so kommt es zu unterhaltsamen Kämpfen zwischen Gut und Böse. Ein familienfreundliches Programm mit zahlreichen Stunts sowie Gaukelei und Musik. Eintritt Erwachsene 8 Euro (Gewandete 6 Euro) und Kinder 6-16 Jahre 4 Euro.

Datum: 19. und 20. August 2017

Zeit: Samstag 11 bis 22 Uhr und Sonntag 11 bis 19 Uhr

Ort: Schloss Rochlitz, Sörnziger Weg 1, 09306 Rochlitz

Déjà-Vu?: Hypnoseshow im Krystallpalast Varieté

Hypnosekünstler Aaron kehrt bis Oktober an das Krystallpalast Varieté zurück. Der Meister der Psychologie beobachtet, registriert und agiert frei von "pseudomystischem Gehabe" wie es in der Ankündigung zur Show heißt. Mit seinem unaufdringlichen Charme gehört er zu den besten Showhypnotiseuren Europas. Aaron wird auf seiner Station in Leipzig von einem Ensemble an Spitzenakrobaten begleitet. Sie ergänzen die Show mit Schleuderbrett-Artistik, Doppeltrapez- und Jonglage-Einlagen sowie aufwändiger Akrobatik an der Vertikalstange.

Datum: bis 28. Oktober 2017

Zeit: Freitag 20 Uhr, Samstag 17 und 20 Uhr

Ort: Krystallpalast Varieté, Magazingasse 4, Leipzig

Noch mehr Familientipps fürs Wochenende gibt es im Erleben-Kalender vom Schlingel!