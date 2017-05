Musik. Disput. Leben. - "Kirchentage auf dem Weg" machen in Leipzig halt

Mit 400 Veranstaltungen feiert der "Kirchentag auf dem Weg" vom 25. bis 28. Mai 2017 das 500. Reformationsjubiläum in Leipzig. Auf die Leipziger und ihre Gäste wartet ein vielfältiges Programm an 90 Orten mitten in der Stadt. Das Portfolio reicht von musikalischen Highlights und Kneipengesprächen über eine riesige Kaffeetafel und Pilgerfahrten zu Wasser bis zu einer großen Inszenierung auf dem Marktplatz. Passend zu Leipzigs Geschichte lautet das Motto "Leipziger Stadtklang: Musik. Disput. Leben.". Die LVZ hat die Höhepunkte des Programms in der Messestadt zusammengetragen. Das komplette Programm gibt es auf www.r2017.org/nc/programm

Datum: 25. bis 28. Mai 2017

Zeit: ganztägig verschiedene Veranstaltungen

Ort: verschiedene Orte

Weitere Informationen rund um den Kirchentag in Leipzig finden Sie in unserem Special.

Die jungen Wilden: Entdeckertage Jungtiere im Zoo Leipzig

Die Entdeckertage Jungtiere vom 25. bis 28. Mai 2017 stellen den tierischen Nachwuchs in den Mittelpunkt des Geschehens. Überall im Zoo Leipzig warten spannende Stationen auf die Besucher. Das Programm ist vielfältig: Vom Quiz über eine Eierausstellung bis hin zum Wettkehren im Giraffenhaus können die Besucher vier unvergessliche Tage erleben. Jeweils Punkt 11, 14 und 16 Uhr gehen die Zoolotsen mit allen Interessierten auf eine Entdeckertour zu den aktuellen Jungtieren. Von 10 bis 18 Uhr können Kinder stündlich im Tierkindergarten mit den Tierkindern auf Tuchfühlung gehen.

Datum: 25. bis 28. Mai 2017

Zeit: 9 bis 18 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße

Alle Infos und Neuigkeiten zum Zoo Leipzig finden Sie in unserem Special.

Übrigens, noch bis Mittwoch, den 24. Mai 2017, läuft unser Zoo-Gewinnspiel mit der Chance, Familienkarten für das tierische Spektakel zu gewinnen – jetzt mitspielen!

Wild Wild West: Karl-May-Festtage Radebeul

Indianer, Cowboys und Westernhelden kommen vom 26. bis 28. Mai 2017 in Radebeul zu den Karl-May-Festtagen zusammen. Drei Tage lang verwandelt sich der Lößnitzgrund in den Wilden Westen. Familien finden hier ein spektakuläres Programm: Indianische Gäste präsentieren Tänze und Geschichten ihres Volkes, Cowboys und Halunken treiben ihr Unwesen, in den Westerncamps geht es wild und lebhaft zu und in Wäldern und Lichtungen gibt es spannende Abenteuer zu erleben. Höhepunkt der Festtage ist die große Sternreiterparade am Sonntag. Hunderte Reiter ziehen über die Meißner Straße auf das Festgelände. Weitere Infos, einen umfangreichen Programmflyer sowie Ticketinfos unter www.karl-may-fest.de

Datum: 26. bis 28. Mai 2017

Ort: Radebeul, Lößnitzgrund

Bunt und knuddelig: Kult-Autos rollen zum Döbelner Käfertreffen

Herrlich bunt wird es am Wochenende wieder in den Klostergärten Döbeln. Dann erobern farbige Käfer das Gelände und erfreuen die Herzen der Besitzer und Besucher. Das Döbelner Käfertreffen lädt in diesem Jahr zum 25. Mal stolze Käfer-Eigentümer und neugierige Käfer-Fans nach Döbeln. Zum Jubiläum gibt es ein buntes Programm mit Sonderschauen, Kinderfest inklusive Käfer bemalen, Bastelstraße und Abenteuerspielplatz sowie Spaß bei Bierkistenstapeln und Zeltparty. Die große gemeinsame Käfer-Ausfahrt ins Döbelner Umland startet am Sonntag, den 28. Mai 2017, um 11 Uhr.

Datum: 25. bis 28. Mai 2017

Zeit: ganztägig

Ort: Klostergärten, 04720 Döbeln

Leipziger Bierbörse am Völkerschlachtdenkmal: Über 900 Sorten zur Auswahl

Bereits zum 19. Mal verwandelt sich das Areal vor dem Völkerschlachtdenkmal in den größten Biergarten Ostdeutschlands. Vom 25. bis 28. Mai 2017 bringen die besten Braumeister aus rund 140 Ländern über 900 verschiedene Biersorten aus allen Kontinenten mit zur Leipziger Bierbörse. Zudem werden vom Bierschiff über Oldtimer bis hin zur mittelalterlichen Taverne auch optische Highlights geboten. Am Himmelfahrts-Donnerstag, pünktlich um 12 Uhr, beginnt das Bierfest mit dem Fassanstich. Der Eintritt ist frei.

Datum: 25. bis 28. Mai 2017

Zeit: Donnerstag von 12 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag von 15 bis 24 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr

Ort: Platz vor dem Völkerschlachtdenkmal, Straße des 18. Oktober 100, 04299 Leipzig

Mit Hut und Eleganz: Moderenntag auf der Galopprennbahn im Scheibenholz

Mode, Misswahl und Make-Up: Neben den sieben Galopprennen am Sonntag, den 28. Mai 2017, wird es auf der Galopprennbahn im Scheibenholz sehr modisch. Auf der Terrasse vor der Haupttribüne wird den Besuchern beim Moderenntag eine Themenwelt rund um Mode, Beauty und Lifestyle geboten. Hierbei wird auch der Wettbewerb „Mr. & Mrs. Scheibenholz“ ausgetragen. Mitmachen können alle Damen und Herren, die sich am Renntag modisch schick, kreativ und extravagant in Szene setzen. Gekürt werden „Mister und Miss Scheibenholz“ sowie jeweils die Zweit- und Drittplatzierten. Zwei bekannte Gesichter aus „Germany’s Next Topmodel“, Modelagent Peyman Amin und Model Sarah Knappik, sind bei der Wahl als Jurymitglieder am Start. Auf die kleinen Gäste wartet das SCHLINGEL-Land mit verschiedensten Spiel- und Mitmachstationen.

Datum: 28. Mai 2017

Zeit: Einlass ab 12 Uhr, Start 1. Rennen ca. 14 Uhr

Ort: Galopprennbahn Scheibenholz, Rennbahnweg 2 A, 04107 Leipzig

Schauspiel Leipzig lädt zum Sommertheater vor dem Gohliser Schlösschen

Vor dem traditionsreichen Gohliser Schlösschen steht das Sommertheater „Der Streit“ von Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux ab dem 28. Mai 2017 auf dem Programm. In der Inszenierung des Schauspiel Leipzig wird humorvoll nichts weniger als die Frage verhandelt, wer wohl die Untreue in die Welt gebracht hat? Mann oder Frau? Marivaux’ Komödienklassiker offenbart so einiges über die menschliche Liebesfähigkeit. Informationen zu weiteren Terminen und Tickets bekommen Sie hier.

Datum: 28. Mai 2017 und weitere Termine

Zeit: 20 Uhr

Ort: Gohliser Schlösschen, Menckestraße 23, 04155 Leipzig

Erfahren Sie mehr zu den Inszenierungen am Schauspiel Leipzig in unserem Special.

Märchenhaftes im Wasserschloss Podelwitz

Das Wasserschloss Podelwitz verwandelt sich am Sonntag, den 28. Mai 2017, in einen märchenhaften Ort. Die Naturbühne Dornreichenbach ist mit ihrem Märchen-Musical zu Gast. Um 11 Uhr und um 15 Uhr haben die kleinen und großen Darsteller ihren Auftritt und zeigen ihr Können im Märchen Däumelinchen.

Datum: 28. Mai 2017

Zeit: 11 Uhr und 15 Uhr

Ort: Schlosspark Podelwitz, Am Schloß 4, 04680 Zschadraß

Noch mehr Familientipps fürs Wochenende gibt es im Erleben-Kalender vom Schlingel!