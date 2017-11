World Dog Show, Laternenumzug, euro-scene: Tipps für Leipzig und Region

Vierbeinige Stars und buntes Show-Programm zur World Dog Show

Über 31.000 Hunde verschiedenster Rassen und Hundezüchter aus rund 40 Ländern werden vom 9. bis 12. November 2017 zur World Dog Show in Leipzig erwartet. Für Hundefans gibt es auf dem Leipziger Messegelände verschiedene sportliche Events wie Hindernisparcours oder Gehorsamkeitsprüfungen, die Dog Dancing-Weltmeisterschaft, die Deutsche Meisterschaft Agility, ein internationale Flyball-Turnier sowie die Europameisterschaft im Dog Diving. In vier Messehallen mit mehr als 80.000 Quadratmetern Hallenfläche gibt es zudem ein riesiges Show-Programm, 48 Info-Stände von Züchtern und Vereinen sowie über 185 Industriestände.

Datum: 9. bis 12. November 2017

Zeit: jeweils 9 bis 18 Uhr

Ort: Leipziger Messe, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Gedenken an die Novemberpogrome von 1938

Mit einer Reihe von Veranstaltungen wird auch in diesem Jahr in Leipzig am Donnerstag, den 9. November 2017, an das Grauen der Reichspogromnacht erinnert. Der Christlich-jüdische Arbeitskreis lädt um 17.30 Uhr an den Gedenkstein Parthenufer (gegenüber dem Zooeingang in der Pfaffendorfer Straße). Hier startet ein Kerzenweg , der zur Gedenkstätte Gottschedstraße führt. Am Ort der zerstörten Synagoge (Gottschedstraße, Ecke Zentralstraße) sind die Leipziger um 18.30 Uhr zur zentralen Gedenkveranstaltung der Stadt Leipzig gebeten.

Ab 17.30 Uhr werden außerdem Stolpersteine in Leipzig geputzt und mit Mahnwachen an die Opfer des Holocaust erinnert.

Datum: Donnerstag, 9. November 2017

Zeit: 17.30 Uhr

Ort: Gedenkstein Partheufer, gegenüber Zooeingang in der Pfaffendorfer Straße

Berühmte Filmmusiken: Konzert mit dem Brandenburgischen Staatsorchester

Vorhang auf: Das Brandenburgische Staatsorchester lädt zu einem Abend beliebter Melodien aus bekannten Filmen wie "Star Wars", "Schindlers Liste", "Der Fluch der Karibik" oder "James Bond" ein. Die berühmten Filmmusiken erklingen am Freitag, den 10. November 2017, im Gewandhaus zu Leipzig. Das Konzert beginnt natürlich mit der berühmten 20th Century Fox Fanfare. Dann kommen die Komponisten zu Wort, die den Klang Hollywoods besonders des 20. Jahrhunderts schufen: Alfred Newman, Elmer Bernstein, Richard Addinsell und John Barry. Dieses Vergnügen bereitet das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt mit seinem Chefdirigenten GMD Howard Griffiths.

Datum: Freitag, 10. November 2017

Zeit: 20 Uhr

Ort: Gewandhaus zu Leipzig, Augustusplatz 8, 04109 Leipzig

Die närrische Zeit beginnt in Leipzig - Saisonstart in die 5. Jahreszeit

11.11., 11.11 Uhr ist der Startschuss für die 5. Jahreszeit: Die Leipziger Narren unter Führung ihres närrischen Oberhauptes, der Löwin LEILA, entreißen dem Bürgermeister den Rathausschlüssel und übernehmen bis zum Aschermittwoch die Regierungsgewalt in der Stadt. Wer möchte, kann schon vorher zuschauen, wie die Löwin Leila vor ihrem großen Auftritt im Erdgeschoss des Kaufhauses „Galeria Kaufhof” fachmännisch geschminkt wird. Anschließend wird sie von einem bunten Zug Leipziger Karnevalisten begleitet und bei der Forderung zur Herausgabe des Rathausschlüssels lautstark und tatkräftig unterstützt. Traditionell eröffnet der Karneval nicht nur in Mainz und Köln die 5. Jahreszeit, auch in Leipzig wird in dieser Zeit Narretei betrieben. Im Neuen Rathaus Leipzig wartet ein kurzes närrisches Bühnenprogramm und Leckereien auf jeden Besucher.

Datum: Samstag, 11. November 2017

Zeit: 11.11 Uhr

Ort: Neues Rathaus, Innenstadt Leipzig

Stimmungsvolles Schlingel-Laternenfest an Sankt Martin mit buntem Kinderprogramm

Es wieder Laternenzeit! Am Samstag, den 11. November 2017, dem Martinstag, findet traditionell unser großes Schlingel-Laternenfest statt, bei dem Hunderte Kinder mit ihren Laternen durch die Gegend ziehen und die Straßen in ein besonders schönes Licht tauchen. Angeführt wird der Umzug durch den Wilhelm-Külz-Park natürlich wieder von unserem Schlingel, dem Maskottchen der LVZ und ihres Familienmagazins. Start und Ziel ist das Parkrestaurant am Völkerschlachtdenkmal, das einige Überraschungen bereithält. Das Leipziger Kinderprogramm „Abenteuer mit Kess“ sorgt für die passende musikalische Untermalung.

Datum: Samstag, 11. November 2017

Zeit: 16.30 Uhr

Ort: Treffpunkt am Parkrestaurant am Völkerschlachtdenkmal, An der Tabaksmühle 21, 04299 Leipzig

euro-scene lädt zu Theater und Tanz

Das Festival zeitgenössischen europäischen Theaters und Tanzes, die euro-scene Leipzig, zeigt bis zum 12. November 2017 insgesamt zwölf Gastspiele aus sieben Ländern in rund 25 Vorstellungen und neun Spielstätten. Das Spektrum umfasst Tanz- und Sprechtheater, Performances und auch ein Stück für Kinder. Das diesjährige Festival steht unter dem Motto „Ausgrabungen“. Schwerpunkte sind dabei die Rekonstruktion historisch wichtiger Tanzstücke, die Generationen von Künstlern beeinflusst haben sowie Stücke von Künstlern, die historische Elemente als Grundlage für ihre Neuschöpfungen nutzen. Das komplette Programm finden Sie unter www.euro-scene.de

Datum: bis 12. November 2017

Zeit: verschiedene Zeiten

Ort: diverse Spielorte

Fantasievolle Ausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum entführt in die bunte Märchenwelt

Wenn die Tage kürzer werden, beginnt die Zeit für Märchen. Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig lädt zur Ausstellung „MärchenSpiele. Von Zauber, Mut und Abenteuer“ ein. Bis zum 25. Februar 2018 werden europäische Kunst- und Volksmärchen dargestellt und Veranstaltungen laden zum Mitmachen ein. Aus der Museumssammlung werden wertvolle alte Bilderbücher, kunstvoll illustrierte Bilderbögen und liebevoll gestaltete Papiertheater ausgestellt. Eine Spielfläche lädt außerdem dazu ein, sich als Helden zu fühlen, Rätsel zu lösen und Märchen aus anderen Ländern zu erleben. Alle Wissbegierige und Abenteuerlustige sind eingeladen, mit bekannten Märchenfiguren Gefahren zu meistern, verborgene Schätze zu suchen und Spaß zu haben.

Datum: täglich

Zeit: 10 bis 18 Uhr

Ort: Stadtgeschichtliches Museum, Böttchergäßchen 3, 04109 Leipzig

Ökumenisches Martinsfest in der Innenstadt

Zahlreiche Kirchgemeinden laden Kinder und Familien um den Martinstag zu Andachten mit Martinsspiel und -liedern, Lampionumzügen mit Posaunenchor begleitet von St. Martin zu Pferde und dem Teilen von Martinshörnchen ein. Zu einem gemeinsamen ökumenischen Martinsfest in der City bitten am Freitag, den 10. November 2017, der Evangelisch-Lutherische Kirchenbezirk, die Kirchgemeinde St. Thomas, die katholische Propsteigemeinde St. Trinitatis und die Anna-Magdalena-Bach-Schule. Los geht es um 17 Uhr in der Propsteikirche St. Trinitatis, Nonnenmühlgasse 2, wo Bischof Martin alle großen und kleinen Teilnehmer begrüßt, die Geschichte des heiligen Martin erzählt und gemeinsam Martinslieder gesungen werden. Danach startet der Lampionumzug zur Anna-Magdalena-Bach-Schule, Manetstraße 8. Um 18.15 Uhr ist dort ein Martinsspiel zu sehen, und es werden die Martinshörnchen miteinander geteilt. Mit Kinderpunsch und Bratwurst klingt das Fest am Lagerfeuer aus.

Datum: Freitag, 10. November 2017

Zeit: 17 Uhr

Ort: Propsteikirche St. Trinitatis, Nonnenmühlgasse 2, 04107 Leipzig