modell-hobby-spiel, Tiere bei Nacht und Markttage: Tipps für Leipzig und Region

Deutschlands größter Hobbyraum: Messe modell-hobby-spiel zeigt Trends und Ideen

Auf die Spielemesse, fertig, los! Vom 29. September bis 1. Oktober 2017 kommen kleine und große Spielefans wieder voll auf ihre Kosten. Die modell-hobby-spiel öffnet ihre Pforten und verwandelt die Neue Messe in Deutschlands größten Hobbyraum. 645 Aussteller präsentieren die neuesten Trends und kreative Ideen für die Freizeit. Hier können die Besucher nicht nur schauen und Inspirationen sammeln, sondern auch selbst aktiv sein, basteln, testen und spielen. Der Spaß steht im Vordergrund. Freuen Sie sich auf Klassiker wie Modelleisenbahn, Auto-, Flug- und Schiffsmodellbau, Brett-, Würfel- und Kartenspiele, Puppen, Geocaching und Handarbeiten. Dazu gibt es in Halle 5 einen neuen Ausstellungsbereich mit Robotik, 3D-Druck, Lasergravur, Drohnen, Race-Cars und Virtual Reality. Tickets für Erwachsene ab 13,50 Euro

Datum: 29. September bis 1. Oktober 2017

Zeit: 29./30. September von 10 bis 18 Uhr und 1. Oktober von 10 bis 17 Uhr

Ort: Leipziger Messe, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Gute Musik und leuchtende Lichter: Taschenlampenkonzert im Geyserhaus

Gute Musik, eine Open-Air-Bühne und jede Menge Taschenlampen – das sind die Zutaten für ein Taschenlampenkonzert von und mit der Band Rumpelstil. Die Musiker aus Berlin touren mit ihrem bekanntesten Showkonzept seit 2003 durch ganz Deutschland, ein Auftritt auf der Parkbühne Geyserhaus gehört seitdem in jedem Jahr dazu. Diesmal bewegen sich die Lichter am Freitag, den 29. September 2017, zum Takt. Unter freiem Himmel werden Kinder und Erwachsene ihre Taschenlampen zur Musik von Rumpelstil zaubern lassen. Dieses außergewöhnliche Freiluftereignis ist immer etwas Besonderes, es beginnt im Abendlicht und endet im Taschenlampenlicht – für viele Kinder ist es ihr erstes Abendkonzert unter freiem Himmel. Unbedingt mitbringen: Taschenlampen, Leuchtstäbe und blinkendes Was-auch-immer sowie Kuscheldecken.

Datum: Freitag, 29. September 2017

Zeit: 18 Uhr

Ort: Parkbühne GeyserHaus, Kleiststraße 52, 04157 Leipzig

Wenn es dunkel wird... Entdeckertage „Tiere bei Nacht“ im Zoo Leipzig

Wenn die Tage kürzer werden, wird im Zoo Leipzig ein faszinierender Einblick in den Zootag erlebbar: Die Dämmerung. Am Entdecker-Wochenende (30. September und 1. Oktober 2017, jeweils von 9 bis 19 Uhr) können Besucher den Zoo bis in die Abendstunden erleben. Zu sehen gibt es die Zwergplumploris, Faultiere, Fledermäuse und weitere Zoobewohner. Und was machen eigentlich die Elefanten, wenn es dunkel wird? Jeweils um 17 und 18 Uhr geben die Tierpfleger Einblick in das Thema „Was machen Elefanten bei Nacht?“. Ein Blick hinter die Kulissen der Tiger-Taiga ist von 17 bis 19 Uhr möglich. Jeweils um 18, 18.30 und 19 Uhr beginnen am Gehege der Przewalskipferde Fledermausexkursionen mit der Ökologischen Station Borna-Birkenhain. Entdeckertouren zu den dämmerungs- und nachtaktiven Tieren starten um 18.30 Uhr und 19 Uhr an den Affeninseln im Eingangsbereich.

Datum: 30. September und 1. Oktober 2017

Zeit: 9 bis 19 Uhr

Ort: Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 29, 04105 Leipzig

Weitere Informationen zu Neuigkeiten und Veranstaltungen im Zoo Leipzig sowie Fotos finden Sie in unserem Special.

Verkehrsmuseum Dresden zeigt Sonderschau "Ich.Fahr.Rad"

In diesem Jahr feiert das Fahrrad seinen 200. Geburtstag. Aus diesem Anlass lädt das Verkehrsmuseum Dresden ab Samstag, den 30. September 2017, zur Sonderausstellung "Ich.Fahr.Rad". Die Ausstellung zeigt die Beziehung ganz unterschiedlicher Menschen aus Dresden und Umgebung, z.B. Extremradfahrer, Gestalterin oder Schrauber, zu ihren Rädern. Diese werden alle zu sehen sein und stehen im Fokus der Schau: Vom Kinderrad zum Alltagsrad über das BMX-Bike, Mountainbike und Rennrad als Sportgeräte bis hin zum individuell gefertigten „Custom-Bike“ oder dem Weltreise-Fahrrad bietet sich dem Besucher ein breites Spektrum an gegenwärtigen Fahrradgattungen. Darüber hinaus sind auch historische Fahrräder zu sehen, anhand derer sich die Geschichte des Fahrrads anschaulich vermittelt. In der Ausstellung können die Besucher auf einem Rundparcours "erfahren", wie sich jedes Rad in seiner Fahrweise unterscheidet.

Datum: 30. September 2017 bis 18. März 2017

Zeit: Dienstag bis Sonntag von 10 – 18 Uhr, Montag geschlossen

Ort: Verkehrsmuseum Dresden, Augustusstraße 1, 01067 Dresden

Puppentheater für Familien beim Märchen-Fest im Herbst

Das 26. Festival für Figuren-, Objekt- und Anderes Theater präsentiert unter dem Titel „Märchen-Fest“ im Herbst – pünktlich zu Ferienbeginn – mehr als zwanzig Veranstaltungen für Familien in diversen Spielstätten in und um Leipzig. Gezeigt werden sieben Inszenierungen des Theaters im Globus, darunter sechs originelle Märchenbearbeitungen in unkonventionellen Spielweisen nach den Brüdern Grimm und die stimmungsvolle Wintergeschichte „Der Weihnachtsstern“ von Festivalgründer Jost Braun. Das Kultstück „Der Wolf und die sieben jungen Geißlein“ darf natürlich ebenso wenig fehlen wie die Märchenklassiker "Rotkäppchen", "Dornröschen", "Rumpelstilzchen", "Froschkönig" und "Der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel". Informationen zum Programm gibt es unter www.maerchen-fest.de

Datum: 1. Oktober bis 5. November 2017

Zeit: verschiedene Termine

Ort: Vorstellungen in Leipzig und Umgebung

Leuchtende Figuren: „Dunkelfunkeln“ im Freizeitpark Belantis

Der Freizeitpark Belantis zeigt sich am Wochenende von seiner schillernden Seite: Von Samstag bis Dienstag können Besucher bei „Dunkelfunkeln – die Lichtparade“ ein farbenfrohes Spektakel erleben. Los geht es täglich um 18.30 Uhr – zehn große illuminierte Fantasiefiguren im Comicstil rollen durch die Straßen des Geländes und versprühen ihren leuchtenden Charme. Angeführt wird die Parade von 40 Samba-Trommlern der Gruppe „como vento“, begleitet von den Feuerkünstlern von „Inflammati“. Zum Abschluss gibt es allabendlich ein virtuelles Feuerwerk. Das „Dunkelfunkeln“ ist für Ticketbesitzer eine Zugabe.

Datum: 30. September bis 3. Oktober 2017

Zeit: ab 18.30 Uhr

Ort: Freizeitpark Belantis, Zur Weißen Mark 1, 04249 Leipzig

Ausgelassen planschen während der Herbstferien im Kur- und Freizeitbad Riff

Ein entspannter Familien-Badetag in der wohligen Wärme des Bad Lausicker Riff ist für Klein und Groß entspannend und aufregend zugleich. Während die Erwachsenen neue Kraft für den Alltag im Solebecken auf einer der vielen Whirlliegen tanken, haben die Kids bei einer wilden Rutschfahrt Spaß. Während der sächsischen Herbstferien öffnet das Riff morgens bereits ab 9 Uhr. Bis 22 Uhr steht dann dem grenzenllosen Bade- und Saunavergnügen nichts im Wege.

Datum: täglich geöffnet

Zeit: während der Ferien von 9 bis 22 Uhr

Ort: RIFF Kur- und Freizeitbad Bad Lausick, Am Riff 3, 04651 Bad Lausick

Einkaufen mit Genuss und Kultur: Die Leipziger Markttage 2017

Die Leipziger Markttage laden bis 1. Oktober 2017 zum Schlendern, Genießen, Zuschauen und Kaufen ein. Hier können die Besucher mit Händlern übers Angebot plaudern, Waren direkt vom Hersteller kaufen, frisch Zubereitetes aus Topf und Pfanne genießen und dem Handwerker über die Schulter schauen. Der Herbstmarkt bietet mit mehr als 100 Händlern einen Mix aus Warenvielfalt, Kultur und Gastronomie.

Auf dem Markt und in den umliegenden Straßen sind unter anderem Holz und Geschenkartikel, Spielwaren, edle Essig- und Öl-Variationen, aber auch Gaumenfreuden wie Eis, Backwaren, Wermsdorfer Fisch, Waffeln, Kräppelchen und Käsespezialitäten im Angebot. Zwiebelzöpfe, Pflanzen und Blumenzwiebeln, Körbe sowie Trockengestecke sowie Keramikarbeiten erwarten die Gäste auf dem Nikolaikirchhof und in der Grimmaischen Straße. Im Salzgäßchen trifft sich die Kunsthandwerkerszene .

Kinder sollten unbedingt auf dem Heureka-Markt vorbeischauen, wo sie sich im Korbflechten und in der Seilerei ausprobieren oder in der Kindertischlerei Hölzer bearbeiten und Filzwerke aus Rohwolle herstellen können.

Datum: bis 1. Oktober 2017

Zeit: täglich von 10 bis 20 Uhr (am 1. Oktober bis 18 Uhr)

Ort: Leipziger Innenstadt

Sparkassen-Teichelauf 2017 bietet Abwechslung und viel Wald

Die Lutherstadt Torgau wird auf der Zielgeraden der Sparkassen-Challenge 2017 wieder zum Zentrum einer idyllisch-malerischen Lauf- und Wanderstrecke. Am Sonntag, den 1. Oktober 2017, geht es auf 10 oder 20 Kilometern rund um die sächsische Stadt. Startpunkt ist das traditionelle Hafenstadion zum Äppeldamm. Von dort aus führt die Challenge die Teilnehmer weiter entlang der Torgauer Teiche bis in den Ratsforst. Zum Ziel geht es über Melpitz und Biberhof. Die abgesteckten Runden sind wahlweise 10 oder 20 Kilometer lang.

Datum: Sonntag, 1. Oktober 2017

Zeit: ab 10 Uhr

Ort: Hafenstadion Torgau, 04860 Torgau

Weitere Informationen zur Sparkassen-Challenge sowie Fotos vom Event finden Sie in unserem Special.

