„Frühbürgerliche Revolution in Deutschland" von W. Tübke

Das Monumentalgemälde vom Leipziger Künstler gehört zu den spektakulärsten Projekten jüngerer Kunstgeschichte. Allein schon die Ausmaße des Gemäldes von 123 Metern Umfang und 14 Metern Höhe sind aufsehenerregend und lassen es zu einem unvergleichlichen Erlebnis werden. Die Magie, die den Betrachter verzaubert, entsteht aus dem Zusammenspiel von außergewöhnlichen Dimensionen, brillanten Farben, altmeisterlicher Virtuosität, einer imposanten Lichtinszenierung und ungewöhnlichen architektonischen Hülle. Das Resultat ist ein beeindruckender Bilddom, der jeden Besucher in seinen unwiderstehlichen Bann zieht.

Panorama Museum Bad Frankenhausen Quelle: PR

Darüber hinaus verfügt das Museum über eine umfangreiche Sammlung an zeitgenössischer Kunst, die sich aus Druckgrafik, Gemälden, Zeichnungen, Aquarellen, Pastellen und Plastiken zusammensetzt. Die meisten Arbeiten wurden durch Kauf erworben. Hinzu kommt eine Auswahl von Dauerleihgaben des Freistaates Thüringen und der Oberfinanzdirektion Berlin. In der jüngsten Zeit wurden dem Panorama Museum aber auch Schenkungen zu Teil, die in Sonderausstellungen dem Publikum bereits vorgestellt wurden.

Der Freischütz von Werner Tübke, Spielvorhang Quelle: PR

Ein unvergessliches Erlebnis. Betreten Sie eine Welt, die Sie vollkommen mit Malerei umschließt. Eine erhabene Sinfonie aus Farben wird Sie erfüllen und auf eine Reise in die Vergangenheit entführen.

Öffentliche Führungen werden durchgängig angeboten und sind ein kostenloser Service des Museums. Für Kinder gibt es spannende und unterhaltsame Multimedia-Führungen.

Panorama Museum Bad Frankenhausen Quelle: PR

Öffnungszeiten

November bis März

Montag: geschlossen

Dienstag - Sonntag: 10 - 17 Uhr

April bis Oktober

Montag: geschlossen

Dienstag - Sonntag: 10 - 18 Uhr

In den Monaten Juli und August ist auch montags von 13 - 18 Uhr geöffnet.

Sonst ist das Museum montags (außer an gesetzlichen Feiertagen) sowie am 24. Dezember geschlossen.

Panorama Museum

Am Schlachtberg 9

06567 Bad Frankenhausen

Telefon 034671 619 0

Telefax 034671 62050

info@panorama-museum.de

www.panorama-museum.de