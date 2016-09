So zeigt z.B. die Thüringen-Ausstellung die Wartburg bei Eisenach als bedeutendes Denkmal deutscher Geschichte, das Kyffhäuser-Denkmal als markantesten Punkt im nördlichen Thüringen, Nordhausen als Eisenbahnknoten am Harz, Teile des landschaftlich reizvollen Unstruttales mit der Bahnlinie Naumburg – Artern, die Bahnknoten von Eisenach, Leinefelde, Erfurt und Weimar und noch so viele weitere Details. Zudem sind Meiningen als Standort der berühmten "Dampflokschmiede", der Bahnknoten Saalfeld und die Skatstadt Altenburg zu sehen. Die Thüringen-Anlage spiegelt die sechziger und siebziger Jahre wieder, um Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven vorzuführen.

Ein einmaliges Highlight findet man in Halle D – der Nachbau der ICE-Strecke "Hamburg - Würzburg" in TT. Die ICE-Neubaustrecke verbindet Würzburg mit Hannover. Die Planungen wurden durch Einbeziehung von Hamburg erweitert, um mit dem Aufbau der weltgrößten TT-Anlage zugleich an das einstige Projekt Magnetschwebebahn "Transrapid" zu erinnern, die zwischen Hamburg und Berlin entstehen sollte.

Im gigantischen Ausstellungsbereich, welcher der USA gewidmet ist, kann der Besucher das Wolkenkratzermeer von New York, die Freiheitsstatue, das Empire State Building und andere Wahrzeichen bewundern. Um die wechselvollen, grandiosen Landschaften Nordamerika's mit ihren Eisenbahnen überzeugend zu gestalten, wurde der Anlagenunterbau aus Gasbetonsteinen gemauert, wobei das jeweilige Geländerelief, die Gebirgszüge, die Schluchten und die Loops der Eisenbahntrassen gleich mit berücksichtigt wurden. In das geheimnisvolle Innere der Rocky`s kann der Gast hineingehen und in das Innere einer alten Goldmine begeben oder das so ein oder andere Spinnentier an den Wänden entdecken. Doch Vorsicht! Unverhofft könnte man dabei einer Höhlen- oder Grizzlybärin begegnen, die sich brummend um den Schutz ihrer Jungen sorgt.

Die USA-Anlage in Wiehe begeistert nicht nur mit ihrer Größe, sondern soll auch an die amerikanische Geschichte erinnern. So sind in den Eckbereichen der Halle F bedeutende Ereignisse der US-amerikanischen Geschichte wie die Mondlandung oder aber auch die Entdeckung Amerika's dargestellt. Eine integrierte Ausstellung erzählt mit mehr als 5000 Zinnfiguren in über 20 Vitrinen sehr eindrucksvoll „Die Geschichte der nordamerikanischen Indianer“. Den nördlichsten Bundesstaat der Vereinigten Staaten kann man in einer zauberhaften Alaska-Landschaft mit lebensgroßen Eisbären, einem originalgetreuen Iglu sowie Moorschneehühnern – dem offiziellen Wappentier Alaska’s – bestaunen.

Aber nicht nur Modellbahn-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Auf einer kleinen Weltreise kann man hier u.a. die Ausgrabungsstätte der „Terrakotta-Armee“ des ersten chinesischen Kaisers im Maßstab 1 : 2,5 - „Das Geheimnis der Osterinsel“ mit den sagenumwobenen MOAI-Figuren sowie eine einzigartige „Geldreise – Weltreise“ bestaunen. In einer zauberhaften Alaska-Landschaft werden Sie von einer lebensgroßen Eisbärenfamilie, den Eskimo’s mit ihrem Iglu erwartet und erfahren viel Wissenswertes über diesen Bundesstaat in Amerika.

Die rund 12.000 Quadratmeter große Ausstellung befindet sich in temperierten Hallen und ist somit bei jedem Wetter ein Ausflugstipp für die ganze Familie.

Selbstverständlich sorgt ein integrierter Gastronomiebereich für das leibliche Wohl der Gäste.

Die Ausstellung hat ganzjährig und täglich von 10.00 – 18.00 Uhr geöffnet (letzter Einlass 17.00 Uhr)

Also nichts wie auf nach Wiehe – denn da können Sie was erleben!

Modellbahn-Wiehe

Am Anger 19

06571 Wiehe

Tel.: 034672 / 8363-0

Fax: 034672 / 8363-6

Email: info@mowi-world.de

Web: www.modellbahn-wiehe.de