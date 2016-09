Das kleine Mädchen Tamika (afrikanisch für kleine Süße) kam Ende Juni zur Welt und wog zum Zeitpunkt der Geburt 91,7 kg, bei 88 cm Körpergröße. Der kleine Bruder Ayo war bereits zum Zeitpunkt der Geburt stolze 94 cm hoch und wog 105 kg. Derzeit können die Mutterkühe und ihr Nachwuchs täglich zwischen 10:00 und 15:00 Uhr (abhängig von den Wetterbedingungen und nach aktueller Einschätzung der Tierpfleger) auf der Außenanlage von den Besuchern gesehen werden. Davor und danach sind die Jungtiere und Mütter auch im Elefantenhaus zu sehen. Die Geburten stellen nicht nur für die Elefantenhaltung im Zoo Halle eine Sensation dar. Nach einigen Rückschlägen sind dies die ersten erfolgreichen Geburten überhaupt, in der über 100jährigen Tradition der Elefantenhaltung im Bergzoo. Aber auch auf nationaler und internationaler Ebene sind zwei erfolgreiche Geburten in diesem kurzem Zeitabstand eine große Seltenheit. Faktisch über Nacht ist der Zoo Halle damit zum Hoffnungsträger der afrikanischen Elefantenhaltung in Europa geworden.

Der Bergzoo Halle - Einzigartig in Deutschland

Hoch über dem Tal, in dem sich die Saale romantisch zwischen sanft geschwungenen Hügeln und alten Burgen schlängelt, befindet sich auf dem Reilsberg der Zoologische Garten Halle. Diese einmalige Lage ist es auch, die ihn zu einem der landschaftlich schönsten und zum einzigen Bergzoo Deutschlands macht. Die weitläufigen und beeindruckenden Ausblicke über Stadt und Land sowie die präsentierte Artenvielfalt bieten ein einmaliges Erlebnis das in dieser Kombination seinesgleichen sucht.

Tiere zum Greifen nah

Mit vielen erst in jüngster Zeit modernisierten und neuerbauten Anlagen z. B. für Seebären, Elefanten, Raubkatzen, und Krokodile wurden für die Zoobesucher neue, eindrucksvolle Erlebnisbereiche geschaffen. Anstatt in riesigen Gehegen versteckten Tieren, gibt es in überschaubaren und reizvoll gestalteten Tieranlagen des halleschen Zoos viel zu entdecken. Löwe, Tiger und Co sind hinter Panoramascheiben zum Greifen nah und die Raubkatzen sowie die Elefanten kann man von den Besucherterrassen der Freianlagen, sogar aus der Vogelperspektive betrachten.

Abwechslungsreiche Angebote und tolle Events

Für den Herbst hat sich der Bergzoo Halle auf seine Gäste aus nah und fern mit vielfältigen Angeboten eingestellt. So gibt es unter dem Motto "Streifzug durch den Bergzoo" eine öffentliche Führungsserie mit spannenden Themen, welche am Sonntag den 9. Oktober 2016 letztmalig für diese Saison angeboten wird.

Weitere Highlights sind die Lampion-Nacht am 2. Oktober 2016 , das Herbstferienprogramm "Elefantenkinder, Pandas & Co. - Neuankömmlinge im Zoo" ab 5. Oktober 2016 , und "Die große Halloween-Nacht" am 30. Oktober 2016 . Das Programm lässt also für keine Altersgruppe Wünsche offen und bietet einen abwechslungsreichen Mix mit diversen Shows und Aktivitäten.

Schnelle Anbindung mit jedem Verkehrsmittel

Der Zoo Halle ist mit Anbindungen zu den Autobahnen A14, A9 und A38, von Leipzig und seinem Umland per Auto schnell zu erreichen. Durch das direkt am Haupteingang gelegene Parkhaus sowie einer Straßenbahnhaltestelle, wird die Anreise mit jedem Verkehrsmittel schnell und unkompliziert. Selbst eine S-Bahn Haltestelle, welche vom Hauptbahnhof Halle sowie vom Hauptbahnhof Leipzig (S3) angefahren wird, ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Kassenzeiten:

April - Oktober: 9.00 - 17.00 Uhr (Sa, So, feiertags bis 18.30)

Der Zoo schließt eine Stunde nach Kassenschluss.

Eintrittspreise:

Erwachsene - 9,50 Euro pro Person

Kinder von 4 bis 17 Jahren - 4,50 Euro pro Person (unter 4 Jahre frei)

Große Familienkarte (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder) 23,50 Euro

Kleine Familienkarte (1 Erwachsener und bis zu 3 Kinder) 14,50 Euro

Anreise & Kontakt:

Zoologischer Garten Halle (Bergzoo)

Haupteingang und Parkhaus Reilstraße 57

06114 Halle (Saale)

Telefon: 0345 5203-300

Mehr Information unter www.zoo-halle.de

PM