"Amazing Shadows" ist das visuelle Spektakel der Extraklasse für die ganze Familie. Riesige Nachfrage, immer wieder begeisterter Szenenapplaus und ein restlos fasziniertes Publikum – das Schattentanztheater "Amazing Shadows" zieht Besucher weltweit in seinen Bann. Performt wird die Show von Catapult Entertainment - dem Schattentanz-Starensemble aus den USA. Sie haben bereits die "America's Got Talent" Jury und Millionen von Zuschauern vor dem Fernseher in ihren Bann gezogen. Nach dem großen Erfolgen 2015 und 2016 ist Catapult auch 2017 wieder auf großer Deutschlandtour.

Das faszinierende Schattentanztheater ist am 3. März 2017 im Kulturhaus Böhlen und am 9. März 2017 im Thomas-Müntzer-Haus in Oschatz zu erleben.

"Amazing Shadows" ist großes Theater, gleichzeitig Tanz + Akrobatik und als Gesamtes ein wahres Fest für die Sinne. Schatten werden lebendig. Mit Leichtigkeit und doch unglaublicher Präzision kreieren die Künstler nur mit ihren Körpern Tiere, Menschen, Maschinen - ganze Welten erwecken im Schattenreich. Mit unglaublicher Geschwindigkeit wechseln die von den Tänzern dargestellten Szenen. Neue Bilder erscheinen teilweise im Sekundentakt. Stimmungsvolle Musik und ausdrucksstarke Videoprojektionen sorgen zusätzlich für ein außergewöhnliches Erlebnis.

"Amazing Shadows" – Leidenschaft für Licht und Schatten

Wer diese Show auf der Bühne sieht, der kann sich vorstellen, wie viel Herzblut und Leidenschaft diese engagierten und hervorragenden Künstler, Tänzer und Akrobaten in ihren Beruf stecken und wie viel Arbeit und Training dazugehört, damit jede Vorführung aussieht, als wäre es nur Spielerei.

Die Leidenschaft für das Spiel mit Licht und Dunkelheit fasziniert die Menschen schon lange. Was man zu Hause an einem netten Abend mit der Familie mit den Händen als schönes Ratespiel unterhaltsam gestalten kann, das wird jetzt dank bester Körperbeherrschung der Akrobaten zu einem wunderbaren Schattentheater. Die Show ist bestens durchdacht, Musik und Handlung sind wunderbar vermischt zu schönster, gefühlvoller Poesie. Diese Vorstellung ist ein toller Spaß für die ganze Familie, wenn Alt und Jung fasziniert auf ihrem Plätzen sitzen, unterhalten von einer Schattenwelt mit ständig wechselnden Bildern im schnellen Takt.

"Amazing Shadows" entführt das Publikum in andere Welten

Wenn der Zuschauer seinen Platz eingenommen hat und auf der Bühne das Schattentanztheater "Amazing Shadows" erlebt, wird er in wunderschöne Welten entführt. Der faszinierende Mix aus Akrobatik und Poesie erobert die Welt und hinterlässt nur glückliche Zuschauer, welche sich staunend freuen, wenn sie ganz schnell erkennen, welches Tier, welche Maschine, welche Szenerie jetzt gerade durch die Künstler entsteht. Was auf der Bühne passiert, kann nur als unvergessliches Erlebnis beschrieben werden. „Das muss man einfach gesehen haben. Weltklasse! Einfach fantastisch!“ – so die Reaktion vieler Besucher nach Showende.

Da kann auch die deutsche Presse nur lobende Worte schreiben, denn wer diese Show gesehen hat, der ist einfach begeistert und gut unterhalten. "Wirklich große Kunst. Eine choreografische Sternstunde.", kann man da in der Rheinzeitung lesen und die Fuldaer Zeitung erwähnt: "Lang andauernder Applaus für diese wunderbare virtuelle Reise". Selbst die Wolfsburger Zeitung meint "So faszinierend können Schatten sein" und die Badische Zeitung ist wirklich begeistert, denn sie schreibt "Amazing Shadows" - Außergewöhnlich! Atemberaubend! Spektakulär!".

PM

TERMINE

Datum: 3. März 2017

Ort: Kulturhaus Böhlen, Leipziger Straße 40, 04564 Böhlen

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Datum: 9. März 2017

Ort: Thomas-Müntzer-Haus, Altmarkt 17, 04758 Oschatz

Einlass: 18.30 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr