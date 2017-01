Die berührende Liebesgeschichte zwischen Patrick und Kate führt die Zuschauer vom 18. Jahrhundert über verschiedene Epochen bis zur heutigen Zeit.

Eine Auswahl der besten irischen Stepptänzer und Stepptänzerinnen zeigen in authentischen und farbenfrohen Kostümen die zahlreichen Facetten des irischen Stepptanzes.

Ausgefeilte Choreografien und die perfekt ausgeführten „clicks“, deren Schnelligkeit kaum zu überbieten ist, faszinieren die Zuschauer immer wieder. Traditionelle irische Musik (live gesungen & gespielt) und stimmungsvolle Bilder der grünen Insel lassen die irische Lebensfreude auf das Publikum überspringen.

DANCE MASTERS! Best of Irish Dance verzückt seit Jahren die Massen.

In den letzten Jahren haben die DANCE MASTERS! in Deutschland bei weit mehr als 400 Shows zehntausende von Besuchern begeistert - und die Nachfrage nach dieser beeindruckenden Irish Dance-Show hält unvermindert an.

Irish Dance auf höchstem Niveau

Wer Stepptanz liebt und diesen einmal in perfekter Ausführung erleben möchte, dem winkt mit DANCE MASTERS! Best of Irish Dance das ultimative Live-Erlebnis. Also einfach Platz nehmen und sich begeistern lassen. Die Tänzer auf der Bühne bringen die perfekten Clicks in solcher Schnelligkeit, wie es eben nur in Irland möglich ist. Dabei kann man feststellen, dass Kunst von Können kommt und dass auf dieser Bühne wahre Könner ihres Faches ihre Kunst darbieten. Hier wird eine Meisterleistung von bester Choreografie und Körperbeherrschung vorgeführt, welche durch die Live-Übertragung der Tänzer auf der großen Video-Leinwand bis in die hinteren Reihen uneingeschränkt genossen werden kann.

Von Harfenspiel, Gitarrenklang und der berühmten irischen Fiddle live untermalt wird ein traditionelles Tanztheater geboten, welches die typische Stimmung der grünen Insel auf der Bühne lebendig werden lässt.

Die Geschichte der DANCE MASTERS erleben

Von einer zauberhaften Rahmengeschichte, welche in der Gegenwart angesiedelt ist, umrandet bietet man den begeisterten Zuschauern einen perfekten Event, dass zur Eleganz klassischer Tanzvorführungen noch die Lebensfreude Irlands auf die Bühne bringt. Man lernt die vor 200 Jahren beginnende Geschichte der DANCE MASTERS kennen, Tanzlehrer, die von Dorf zu Dorf reisten und bei denen junge Menschen das Tanzen lernen konnten. Man erfährt von Tanzgruppen, die gebildet wurden und von Wettbewerben, die die Gruppen aus verschiedenen Dörfern gegeneinander austrugen. Doch nicht nur das 18. Jahrhundert wird hier abgehandelt, das Gesehen springt auch in die 60er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Kraftvoll und wirklich mitreißend zeigt die Tanztruppe von DANCE MASTERS! wie die Erfolgsstory irischen Tanzes auf der Bühne begann und warum Menschen aus aller Welt und vor allem auch in Deutschland dieses Tanzevent so lieben.

Nicht nur das Publikum ist begeistert, auch die deutsche Presse äußert sich lobend über DANCE MASTERS! So steht in den Fränkischen Nachrichten: „Große Originalität und bunte Vielfalt bringen auch die stetig wechselnden Kostüme den Tänzerinnen und Tänzer mit sich.“ Und in der Freien Presse wird DANCE MASTERS! Best of Irish Dance mit folgenden Worten gelobt: „Getanzte Lebensfreude vom kraftvolle, rhythmischen Stepp über fließende Träume auf Spitzen bis zu sauber gesungenen und mitreißend gespielten Weisen...“

Erleben Sie eine ausgezeichnet inszenierte Show, die traditionelle Elemente und Modern Entertainment perfekt verbindet und allabendlich wahre Begeisterungsstürme auslöst!



Wir verlosen 2x2 Tickets für die Show am 7. Februar in der Stadthalle Belgern.





