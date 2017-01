Hier gibt es alles rund um den Gesundheits- und Verwöhnurlaub unter einem Dach: lichtdurchflutete, behaglich eingerichtete Zimmer, regionale Küche, großzügige Sauna- und Badelandschaft mit ganzjährig beheiztem Außenbecken, Therapieabteilung mit Fachärzten, Fitnessbereich, Kosmetik und Friseursalon.

Eine Vielzahl an Therapie- und Gesundheitsangeboten stehen Gästen zur Wahl: Freiburger Naturfangopackungen, Massagen, Fußreflexzonenmassagen, belebende Unterwassermassagen, manuelle Therapie, Krankengymnastik, Elektrotherapie und vieles mehr. Ergänzt wird das Angebot durch Anwendungen mit dem jeweiligen Naturheilmittel.

Im Herzen des Naturparks Fichtelgebirge und direkt am 50 Hektar großen Weißenstädter See gelegen, kommen Anwendungen mit Radon im Kurzentrum Weißenstadt am See zum Einsatz. Hier befindet sich das deutschlandweit einmalige Radon-Heilwasser-Bewegungsbecken.

Im Zentrum der Mecklenburgischen Seenplatte verbunden mit dem Kurpark Waren (Müritz) bietet das Kurzentrum Waren (Müritz) ergänzend Therapien mit jodhaltiger Thermalsole. Beide natürlichen Heilmittel finden ihre Verabreichung in Wannenbädern, Trinkkuren, Inhalationen sowie in Heilwasser-Bewegungsbecken.

Für den besonderen Frischekick und einen kräftigen Energieschub sorgt in beiden Häusern die Ganzkörperkältekammer mit minus 110 Grad Celsius und wird daher auch zur Leistungssteigerung bei Sportlern sowie Regeneration genutzt. Vor allem aber findet dieser Kältereiz bei lang andauernden Schmerzzuständen, Rheumatikern, Hautirritationen oder Schlafstörungen zur Linderung seine Anwendung.

Die Angebotsvielfalt wird ergänzt durch die Carbovasal-Intensivtherapie, die bei Durchblutungsstörungen und auch zur Entschlackung eingesetzt wird.

Während des Gesundheitsurlaubs steht eine Ernährungsberaterin hilfreich und motivierend zur Seite. Seelsorgerische und geistliche Hilfe kann ebenso angenommen werden wie Beratungsgespräche mit Ärzten.

Vorträge und Abendveranstaltungen im eigenen Kursaal sorgen für kulturelle Vielfalt. Ob für einen Gesundheitsurlaub, eine kleine Auszeit zwischendurch oder als Geschenk – die Kurzentren bieten für alle gesundheitsbewussten Gäste die entsprechenden Pauschalen – getreu dem Motto „Vier Sterne für Ihre Gesundheit!“





Kurzentrum Weißenstadt am See

Tel.: 09253 9545 0

www.kurzentrum.com/weissenstadt-am-see

Kurzentrum Waren (Müritz)

Tel.: 03991 1824 0

www.kurzentrum.com/waren-mueritz